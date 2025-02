OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 52,60 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,60 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,80 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 52,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,60 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 753 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. 0,76 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,80 EUR. Dieser Wert wurde am 29.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von OSRAM.

