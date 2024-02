OSRAM Aktie News: OSRAM gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von OSRAM gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie rutschte in der Hamburg-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR ab.

Die OSRAM-Aktie musste um 08:13 Uhr im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 51,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 9 OSRAM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 45,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,76 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,24 EUR an OSRAM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem OSRAM-Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Aktie aus.

