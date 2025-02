Aktienkurs aktuell

OSRAM Aktie News: OSRAM präsentiert sich am Vormittag stärker

26.02.25 09:22 Uhr

Die Aktie von OSRAM zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 52,60 EUR.

Das Papier von OSRAM legte um 09:04 Uhr zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 52,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,60 EUR. Bei 52,60 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 5.089 OSRAM-Aktien. Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 0,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 46,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte OSRAM möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

