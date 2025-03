OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Bei der OSRAM-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,20 EUR.

Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie um 11:41 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 52,20 EUR. Bei 52,20 EUR erreichte die OSRAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 52,20 EUR. Mit einem Wert von 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 800 OSRAM-Aktien.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 1,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.08.2024 bei 46,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.02.2021 äußerte sich OSRAM zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von OSRAM rechnen Experten am 07.05.2026.

