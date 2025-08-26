OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

OSRAM im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 51,60 EUR.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 11:39 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,60 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 2.350 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

