OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 51,60 EUR.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 09:04 Uhr bei 51,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.000 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

