OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von OSRAM zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 52,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 15:52 Uhr bei 52,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 319 Aktien.
Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
