OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag stabil

So entwickelt sich OSRAM

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 47,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,60 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 47,70 EUR zu. Bei 47,50 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,50 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 15.830 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 53,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,03 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 5,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,12 EUR je Aktie in den OSRAM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Produktionskürzungen der Autobauer bremsen ams OSRAM - Aktie dennoch stark

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer