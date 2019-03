Osram-CEO erwartet Einbruch bei Autoproduktion im Sommer

FRANKFURT (Dow Jones)--Osram-Chef Olaf Berlien rechnet laut Medienbericht im Sommer mit einem Einbruch in der Autoproduktion. Auf Jahressicht werde, unter anderem wegen des erwarteten Produktionseinbruchs im Sommer, mit 90 Millionen Fahrzeugen die Autoproduktion geringer ausfallen als die offiziellen Statistiken derzeit prognostizieren, die von 96 Millionen Autos ausgingen, sagte Berlien der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Den sinkenden Autoabsatz und die Abschwächung der Smartphone-Nachfrage nennt der Osram-Chef als Gründe, warum der Lichtkonzern seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr am Donnerstag so scharf unten korrigiert hat: "Wir haben uns auf eine pessimistische, leider aber realistische Sicht für 2019 fest gelegt", sagte Berlien der Sonntagszeitung. Entsprechend sei das bereits geplante Sparprogramm noch verschärft worden. "Investitionen werden verschoben oder ganz gestrichen, wir gehen an die Reisekosten, schauen auf Mieten oder Dienstwagenregelung".

In Bezug auf den möglichen Verkauf von Osram an die Finanzinvestoren Bain und Carlyle berichtete der Vorstandsvorsitzende von "intensiven Gesprächen". "Wir kommen gut voran", sagte Berlien. Ob es zu einem Abschied von der Börse komme, darüber sei es aber "viel zu früh zu spekulieren".

Im laufenden Geschäftsjahr 2018/2019, das im September endet, erwartet Osram nun einen massiven Umsatzrückgang und eine geringere Verbesserung bei der bereinigten operativen Gewinnmarge.

