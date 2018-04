Osram und Continental besiegeln geplantes Licht-Joint-Venture

FRANKFURT (Dow Jones)--Osram und Continental haben ihr geplantes Joint Venture für zukunftsträchtige Fahrlichtsysteme besiegelt. Der Lichtkonzern und der Autozulieferer unterzeichneten am Dienstag den entsprechenden Vertrag für die Osram Continental GmbH. Nach Freigabe durch die Wettbewerbshüter soll es im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen. Vorstandschef Dirk Linzmeier kommt von Osram, Finanzchef Harald Renner von Continental.

In dem paritätisch geführten Unternehmen bündeln beide Seiten ihre Expertise in Lichtsteuerung und Elektronik. Osram Continental will Vorreiter des erwarteten Wandels in der Fahrzeugbeleuchtung werden. Sofware und Sensoren machen es künftig möglich, die Straße gezielter und angepasster auszuleuchten als bisher.

Produzieren will das Unternehmen LED-Lichtmodule für Front- und Heckscheinwerfer sowie Lasermodule und Lichtsteuereinheiten. Es gehe darum, "Licht, Sensorik und Elektronik nahtlos in eine Anwendung zu integrieren", erklärte Hans-Joachim Schwabe, CEO des Geschäftsbereichs Specialty Lighting bei Osram.

Angekündigt hatten beide Seiten das Vorhaben im vergangenen Herbst. Insgesamt 1.500 Mitarbeiter wird die Osram Continental GmbH haben. Angepeilt wird ein Umsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Den Hauptsitz soll das global operierende Unternehmen "in der Region München" haben.

April 03, 2018 04:32 ET (08:32 GMT)