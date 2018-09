Osram will bei Halbleitern mit Fokus auf Hightech-Märkte stark wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leuchtmittelhersteller Osram will sich in seinem Geschäftsbereich Opto Semiconductors (OS) auf stark wachsende Hightech-Märkte konzentrieren. Ab dem Jahr 2020 rechnet das Osram-Management für das Halbleitersegment mit einem langfristigen Umsatzwachstum von um die 10 Prozent über den Branchenzyklus hinweg bei gegenwärtigen Währungsniveaus. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 23 und 29 Prozent erwartet, teilte die Osram Licht AG auf ihrem Kapitalmarkttag in München mit. Für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 plant OS mit einem Umsatzplus von 5 bis 10 Prozent bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 22 und 26 Prozent.

Die Aussagen beflügeln die im MDAX notierte Osram-Aktie, die am Mittag um gut 7,0 Prozent auf 38,66 Euro steigt.

Im Fokus der künftigen Entwicklung werden neben intelligenten Beleuchtungstechnologien die Marktfelder Visualisierung, Sensorik und die Behandlung von Menschen und Pflanzen mit Licht stehen. Das Portfolio des Segments OS ermögliche neuartige Anwendungen etwa im Bereich des autonomen Fahrens, der Pflanzenzucht oder hochmoderner Gebäudesteuerung, die mittel- bis langfristig große Wachstumschancen böten, teilte Osram weiter mit. Vorübergehend sei wegen des schwächeren Geschäfts mit Allgemeinbeleuchtung und Unsicherheiten in der Automobilbranche aber mit einem Wachstum leicht unter dem Niveau der Vorjahre zu rechnen.

"Langfristig sind unsere Aussichten unverändert intakt, auch wenn wir in nächster Zeit bei Opto Semiconductors aufgrund von Markteinflüssen mit einer Eintrübung rechnen", sagte CEO Olaf Berlien laut der Mitteilung. "Kurzfristig ist die Sichtbarkeit der Marktentwicklung eingeschränkt."

