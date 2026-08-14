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Ostdeutsche Länder wollen bei Mobilität gemeinsam vorangehen

GERA (dpa-AFX) - Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der ostdeutschen Länder wollen am Freitag (15.00 Uhr) über die Ergebnisse ihres Arbeitstreffens in Gera informieren. Die Ressortchefs haben sich seit Donnerstag über gemeinsame Positionen gegenüber dem Bund abgestimmt. Im Mittelpunkt standen zentrale Zukunftsfragen der Mobilität - vom autonomem Fahren über die Finanzierung der Schiene bis hin zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in ländlichen Regionen.

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Die Länder wollen unter anderem ihre Kompetenzen beim autonomen und vernetzten Fahren bündeln und Ostdeutschland zu einer Innovationsregion entwickeln. Zugleich dringen sie auf eine verlässliche Finanzierung des Schienenverkehrs und eine Entlastung von den stark gestiegenen Trassenpreisen. Auch der Fernverkehr in der Fläche soll gesichert werden.

Zudem beschäftigten sich die Verkehrsminister mit dem demografischen Wandel und flexiblen Mobilitätsangeboten sowie einer stärkeren Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur. Außerdem sollten gemeinsame Prioritäten für den Abbau von Infrastrukturdefiziten festgelegt werden./geh/DP/zb