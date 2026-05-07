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Ostdeutsche Wirtschaft blickt optimistischer in die Zukunft

30.06.26 10:42 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im Juni leicht aufgehellt. Wie das Ifo Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex von 87 Punkten im Mai auf nun 88 Punkte. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage demnach deutlich besser als im Vormonat und äußern etwas mehr Optimismus für den künftigen Geschäftsverlauf.

Handel und Dienstleister mit deutlich besserem Klima

Vor allem die Einzelhandelsunternehmen berichten demnach von spürbar besser laufenden Geschäften. Die befragten Dienstleistungsunternehmen schätzen ihre gegenwärtige Geschäftslage deutlich positiver ein als im Vormonat und beurteilen den zukünftigen Geschäftsverlauf mit spürbar mehr Zuversicht. Dagegen gibt es beim Baugewerbe und in der Industrie gedämpfte Erwartungen.

Indikator für die Konjunktur

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland basiert auf rund 1.700 monatlichen Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe und gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung./jan/DP/nas