Osterbilanz im Südwesten: Corona-Regeln weit überwiegend eingehalten

STUTTGART (dpa-AFX) - Das baden-württembergische Innenministerium hat mit Blick auf die Einhaltung der Einschränkungen der Corona-Krise eine positive Osterbilanz gezogen. Die Polizei habe in den vergangenen Tagen zu Fuß, zu Pferd, zu Wasser, im Streifenwagen und aus der Luft massiv kontrolliert. Die weit überwiegende Zahl der Menschen in dem Bundesland habe sich an die Vorgaben gehalten, hielt das Innenministerium am Montag in Stuttgart fest.

Von Karfreitag bis zum Morgen des Ostermontags (Stand: 7.00 Uhr) wurden demnach mehr als 4000 Fahrzeuge und mehr als 27 000 Menschen kontrolliert. Dabei seien knapp 2500 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt worden. Die weit überwiegende Zahl, etwa vier von fünf Verstößen, betraf das Verweilen im öffentlichen Raum in zu großen Gruppen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, nach Ostern müsse man nun drangehen, das Leben und das Arbeiten wieder planvoll und vorsichtig hochzufahren. "Man kann ein Land nicht ewig lahmlegen. Das würden die Menschen nicht verkraften, und auch unsere Wirtschaft nicht." Es müsse ein detailliertes Konzept geben, wie man die besonders betroffenen Personengruppen schützen könne. "Besonders wichtig ist dafür eines: ausreichend viel Schutzausrüstung und vor allem koordinierte und großflächige Testungen. Lockern heißt vor allem: Testen, Testen, Testen." Hier sei noch Luft nach oben. Und die digitale Technologie biete auch neue Möglichkeiten. Per freiwilliger App Infektionsketten zu kennen, wäre ein Fortschritt zu mehr Freiheit, erklärte Strobl./tat/DP/fba