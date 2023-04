Ostermann neue Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband "Die Familienunternehmer" hat zum ersten Mal in seiner 74jährigen Geschichte eine Frau an seine Spitze gewählt. Marie-Christine Ostermann wird neue Präsidentin und tritt die Nachfolge von Reinhold von Eben-Worlée an, der satzungsgemäß nicht erneut antreten konnte.

Die 45jährige Diplomkauffrau aus Hamm, die als geschäftsführende Gesellschafterin den Lebensmittelgroßhändler Rullko Großeinkauf leitet, war von 2009 bis 2012 Bundesvorsitzende des Verbands "Die Jungen Unternehmer". Seit 2013 ist sie Präsidiumsmitglied des Verbands Die Familienunternehmer. Sie führt den Wirtschaftsverband nun als ehrenamtliche Präsidentin.

"Familienunternehmer müssen in Deutschland gegen immer mehr Standortnachteile und Widerstand in Politik und Gesellschaft bestehen", sagte Ostermann nach ihrer Wahl. "Die Krisen unserer Zeit sind so enorm, dass gerade jetzt Unternehmertum in Deutschland wieder attraktiv werden muss. Daran wird sich die Politik der nächsten Jahre messen lassen müssen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2023 05:02 ET (09:02 GMT)