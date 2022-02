OSZE-Chefin Schmid warnt vor humanitärer Krise in der Ukraine

WIEN (dpa-AFX) - Die russischen Militäraktion in der Ukraine hat aus Sicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) dramatische Folgen für die Bevölkerung vor Ort. "Es entsteht eine humanitäre Krise", sagte OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid am Donnerstag in Wien.

Ein Strom an Menschen werde fliehen, während es für die Verbleibenden keine funktionierende Grundversorgung geben werde, sagte die deutsche Diplomatin bei einer Sitzung von Parlamentariern aus den 57 OSZE-Staaten. Laut dem Innenministerium in Kiev seien schon jetzt Hunderte Tote und Verletzte zu beklagen. Zuvor hatte Schmid gemeinsam dem derzeitigen OSZE-Vorsitzenden, dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau, davor gewarnt, dass in der Ukraine Millionen Menschenleben in Gefahr seien.

Schmid kritisierte, dass Russland seine Mitgliedschaft in der OSZE nicht für Dialog genutzt habe. Nun gelte es, die Sicherheit der Hunderten unbewaffneten OSZE-Beobachter in der Ostukraine zu gewährleisten, sagte sie. Für Donnerstag Nachmittag wurde eine Sondersitzung von hochrangigen Diplomaten aus den OSZE-Ländern in Wien einberufen./al/DP/eas