"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

OTS: 1337 UGC GmbH / 1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH ...

1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH - Ausbau des

digitalen Informationsportfolios im Bereich Mobilität (FOTO)

Schwanstetten (ots) - Mit Wirkung zum 8. August 2025 hat die 1337 UGC GmbH das

Internetportal ich-tanke.de vollständig von der NOLIS GmbH übernommen. Die

Plattform, die seit über einem Jahrzehnt zu den etablierten Onlineangeboten rund

um aktuelle Kraftstoffpreise zählt, erweitert das breit gefächerte

Informationsangebot der 1337 UGC um ein stark nachgefragtes Themenfeld im

Bereich Mobilität und Verbraucherinformation.

ich-tanke.de wurde im November 2014 von der NOLIS GmbH ins Leben gerufen und

gilt als echtes Internet-Urgestein. Die Website ermöglicht es Nutzerinnen und

Nutzern, aktuelle Benzin- und Dieselpreise an Tankstellen in ihrer Umgebung

schnell und zuverlässig abzurufen - stationär wie mobil. Neben Preistransparenz

bietet das Portal auch umfangreiche Filter- und Vergleichsmöglichkeiten und

zählt seit Jahren zu den meistgenutzten Tankpreisübersichten im

deutschsprachigen Raum.

Mit der Integration von ich-tanke.de in das bestehende Portfolio baut die 1337

UGC GmbH ihre Position als Betreiber reichweitenstarker, nutzerzentrierter

Informationsportale weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Schwanstetten bei

Nürnberg erreicht mit Angeboten wie Woxikon.de, Wort-Suchen.de oder

Einfach-Sparsam.de monatlich über 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und

verzeichnet mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe. Neben Sprachportalen und

Gutscheinangeboten zählen auch digitale Ratgeber und Suchdienste zu den

zentralen Geschäftsfeldern. Mit der kürzlich übernommenen MeinTurnierplan GmbH

ist die 1337 UGC GmbH zudem Marktführer im Bereich SaaS-Lösungen für die

Erstellung von Sportturnieren.

" ich-tanke.de ergänzt unser bestehendes Portfolio auf ideale Weise", erklärt

Christoph Kilz, Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH. "Als langjähriger Nutzer des

Portals sehe ich großes Potenzial darin, die Plattform technologisch und

inhaltlich weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen einen schnellen und

einfachen Zugang zu aktuellen Spritpreisen zu ermöglichen."

Das Kerngeschäft der NOLIS GmbH liegt im Bereich kommunaler Digitalisierung. Sie

begleitet derzeit über 400 Kommunen in ganz Deutschland bei der digitalen

Transformation. Mit innovativer Software, individueller Beratung und umfassender

Prozesskompetenz gehört NOLIS seit Jahren zu den führenden Akteuren im Bereich

E-Government und digitale Verwaltungsservices.

Mit dem Erwerb von ich-tanke.de setzt die 1337 UGC GmbH ihren Wachstumskurs

konsequent fort und unterstreicht ihren Anspruch, relevante und alltagsnahe

Online-Services für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern anzubieten - vom

Sprachportal über SaaS-Lösungen bis hin zu digitalen Verbrauchertools.

Pressekontakt:

1337 UGC GmbH

Am Sägerhof 3

D-90506 Schwanstetten

Herr Dominik Jaworski

tel: +49 9170 9465 205

e-mail: mailto:dominik.jaworski@1337ugc.de

internet: https://www.1337ugc.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104200/6093287

OTS: 1337 UGC GmbH