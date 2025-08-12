OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ...

Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg bei

Lilium und will Arbeitsplätze in der europäischen Luft- und Raumfahrt

schaffen

München (ots) - Ambitious Air Mobility Group N.V. (AAMG) und Partner bestätigten

heute ihr großes Interesse an der Fortführung des Lilium-Flugzeugprogramms durch

den Erwerb wichtiger Vermögenswerte und die Sicherung des technischen

Fach-Know-hows.

Als langjähriger Unterstützer der Plattform hatte die AAMG bereits 16

Lilium-Flugzeuge in Auftrag gegeben und damit ihr Vertrauen in die Technologie

und die Vision des Programms bewiesen. Die Gruppe bereitet sich nun auf eine

Wiederbelebung des Unternehmens vor; dafür steht ihr Kapital von über 250

Millionen Euro zur Verfügung.

"Wir sind davon überzeugt, dass das, was hier in Bayern entwickelt wurde,

wegweisend und sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Die

Lilium-Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen von einigen der

talentiertesten Ingenieuren der Welt. Wir sind begeistert von der Möglichkeit,

diese Plattform voranzubringen, in sie zu investieren und ihr volles Potenzial

auszuschöpfen", erklärt Dr. Robert Kamp, CEO & Senior Partner von AAMG.

Das Angebot der AAMG umfasst:

- Erwerb des geistigen Eigentums (IP), der Vermögensgegenstände und der

Testanlagen von Lilium

- Weiterbeschäftigung und Neueinstellung der wichtigsten Technik- und

Zertifizierungsteams

- Fortführung der Entwicklung und Zertifizierung der Flugzeugplattform

- Aktivierung einer europäischen Lieferkette zur Unterstützung des Programms

Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sein Investitionsansatz vollständig

finanziert ist. Eine erste Zusage in Höhe von 250 Millionen Euro steht zur

Verfügung, zu weiteren 500 Millionen Euro Kapital für die Ausweitung des

Betriebs in Europa und darüber hinaus besteht Zugang.

Die AAMG plant die Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Akteuren,

darunter bestehende Zulieferer, Behörden und Regierungspartner, um

sicherzustellen, dass das Projekt in Europa angesiedelt bleibt und die hohen

Standards und Ansprüche der deutschen und europäischen Luft- und

Raumfahrtkompetenz erfüllt.

Über die Ambitious Air Mobility Group (AAMG)

Die Ambitious Air Mobility Group N.V. ist eine europäische Industrie- und

Investmentholding, die sich auf die Beschleunigung des nachhaltigen Wandels der

Luftfahrt konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Elektro- und

Hybridelektroflugzeugen und Vertiport-Infrastruktur bringt die AAMG

Kapitalpartner, Luftfahrtexperten und Infrastrukturentwickler zusammen, um

kommerziell tragfähige, fortschrittliche Luftmobilitätslösungen zu entwickeln.

Die AAMG ist mit der japanischen AirMobility Inc. zusammengeschlossen, um den

Zugang zu den asiatisch-pazifischen Märkten zu erweitern und die internationale

Entwicklung zu koordinieren. https://stayambitious.world/

