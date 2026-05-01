OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände / Apothekenwirtschaftsbericht: ...

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Apothekenwirtschaftsbericht: Umsatzrendite sinkt auf neues Tief (FOTO)
Berlin (ots) - Die Umsatzrendite einer durchschnittlichen Apotheke ist auf ein
neues Tief gesunken. Im Jahr 2025 machte das steuerliche Betriebsergebnis einer
durchschnittlichen Apotheke nur 4,2 Prozent ihres Netto-Umsatzes in Höhe von
4,00 Millionen Euro aus. Im Jahr davor (2024) waren es noch 4,4 Prozent gewesen,
zehn Jahre zuvor (2015) sogar 6,5 Prozent. Ein Drittel aller Apotheken (33
Prozent) muss sogar mit einer akuten Gefährdung ihrer langfristigen Stabilität
rechnen, da das Betriebsergebnis 2025 vor Steuern, Altersvorsorge und
Investitionen unter 100.000 Euro pro Jahr liegt - das ist das Niveau der
Brutto-Lohnkosten für einen angestellten Krankenhausapotheker ohne
Leitungsfunktion. Sieben Prozent aller Apotheken machten im Jahr 2025 sogar
Verluste. Diese und weitere Zahlen sind im Apothekenwirtschaftsbericht 2026
enthalten, der heute in Berlin auf dem Wirtschaftsforum des Deutschen
Apothekerverbandes (DAV) präsentiert und diskutiert wird. Mit 16.541
Betriebsstätten hat die Zahl der Apotheken zudem am Ende des ersten Quartals
2026 einen neuen Tiefstand seit fast 50 Jahren erreicht.
"Für eine gute Versorgung brauchen wir starke Apotheken. Und für starke
Apotheken brauchen wir wirtschaftliche Stabilität, verlässliche politische
Rahmenbedingungen und die heilberufliche Weiterentwicklung", sagt
DAV-Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann in seinem Politischen Lagebericht:
"Schauen wir auf die Apotheken, dann ergibt sich ein alarmierendes Bild. Jede
Apotheke, die schließen muss, ist ein Verlust von freiberuflicher Existenz, von
wohnortnahen Arbeitsplätzen vornehmlich für Frauen und fehlende Versorgung vor
Ort für die Menschen. Die Ursache liegt klar auf der Hand - die seit Jahren
andauernde chronische Unterfinanzierung der Apotheken. Das Fixum wurde seit 2013
nicht angehoben. Das Apothekenhonorar muss endlich an die wirtschaftliche
Entwicklung in diesem Land angepasst werden. Dies hat zum Glück auch die jetzige
Regierung erkannt." Hubmann sagt jedoch auch: "Das, was wir momentan erleben,
ist alles andere als verlässliche Politik - und trägt maßgeblich zur
Politikverdrossenheit in diesem Land bei. Denn trotz aller Beteuerungen und
Ankündigungen liegt immer noch kein Änderungsentwurf für die
Arzneimittelpreisverordnung vor, in dem die Anpassung des Fixums auf 9,50 Euro
zeitlich fixiert festgelegt ist. Einzige Voraussetzung dafür ist der politische
Wille, dies zu tun! Daher fordern wir unmissverständlich die Erhöhung des Fixums
auf 9,50 Euro spätestens zum 1. Juli 2026!".
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