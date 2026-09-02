OTS: AdEx Partners / AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy ...

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AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy Strategieberatung,
Transformation und AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot (FOTO)
München (ots) - AdEx Partners führt die strategische Managementberatung von BMC
Strategy Consultants künftig unter der Marke AdEx Strategy weiter. Die
rechtliche Verschmelzung der deutschen BMC Strategy Consultants GmbH mit der
AdEx Beratungs GmbH wurde am 25. August 2026 wirksam. Mit dem Markenlaunch
vollzieht AdEx Partners nun den nächsten Schritt seiner Weiterentwicklung.
Das enge Zusammenspiel von strategischer Managementberatung, Transformation und
angewandter AI schafft zusätzlichen Nutzen für die Kunden von AdEx Partners:
Entscheidungen werden früh auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, Transformationen
bleiben an ihren strategischen Zielen ausgerichtet, und AI kommt dort zum
Einsatz, wo sie messbaren Wert schafft.
"Mit BMC Strategy Consultants haben wir eine ausgewiesene Strategiekompetenz für
AdEx Partners gewonnen. Unter der Marke AdEx Strategy bündeln wir diese
Kompetenz und verbinden Strategieberatung, Transformationsexpertise und
angewandte AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot", sagt Stefan Lutz,
Managing Partner von AdEx Partners. "Als Trusted Advisors schaffen wir Klarheit
für wichtige Entscheidungen, übersetzen sie in koordiniertes Handeln und
übernehmen Verantwortung bis in die Umsetzung."
AdEx Strategy baut auf den exzellenten Branchenkenntnissen und dem starken
Kundenstamm von BMC Strategy Consultants in Deutschland und Österreich auf. Der
Schwerpunkt liegt aktuell auf Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen
sowie deren IT-Dienstleistern. Er wird schrittweise für weitere Branchen
ausgebaut, in denen AdEx Partners bereits über fundierte Markt- und
Transformationserfahrung verfügt.
Für Kunden bleibt die Kontinuität in der Zusammenarbeit gewahrt: Die Gründer und
bisherigen Managing Partner von BMC Strategy Consultants sind weiterhin als
Partner bei AdEx Partners tätig und gestalten die Weiterentwicklung von AdEx
Strategy mit.
"Unter AdEx Strategy führen wir fort, was die Arbeit von BMC Strategy
Consultants geprägt hat: fachliche Tiefe, unabhängiges Urteil und eine enge,
persönliche Zusammenarbeit mit dem Topmanagement", sagt Roland Bubik, Gründer
von BMC Strategy Consultants und Partner bei AdEx Partners. "In Verbindung mit
der Transformationserfahrung und den AI-Kompetenzen von AdEx Partners entstehen
Strategien, die eine klare Richtung vorgeben und zugleich der Praxis
standhalten."
Pressekontakt:
Evelyn Back
mailto:evelyn.back@adexpartners.com
+49 151 70382992
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6344456
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