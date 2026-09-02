OTS: AdEx Partners / AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy ...

02.09.26 13:38 Uhr

AdEx Partners verbindet mit AdEx Strategy Strategieberatung,

Transformation und AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot (FOTO)

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München (ots) - AdEx Partners führt die strategische Managementberatung von BMC

Strategy Consultants künftig unter der Marke AdEx Strategy weiter. Die

rechtliche Verschmelzung der deutschen BMC Strategy Consultants GmbH mit der

AdEx Beratungs GmbH wurde am 25. August 2026 wirksam. Mit dem Markenlaunch

vollzieht AdEx Partners nun den nächsten Schritt seiner Weiterentwicklung.

Das enge Zusammenspiel von strategischer Managementberatung, Transformation und

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angewandter AI schafft zusätzlichen Nutzen für die Kunden von AdEx Partners:

Entscheidungen werden früh auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, Transformationen

bleiben an ihren strategischen Zielen ausgerichtet, und AI kommt dort zum

Einsatz, wo sie messbaren Wert schafft.

"Mit BMC Strategy Consultants haben wir eine ausgewiesene Strategiekompetenz für

AdEx Partners gewonnen. Unter der Marke AdEx Strategy bündeln wir diese

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Kompetenz und verbinden Strategieberatung, Transformationsexpertise und

angewandte AI zu einem durchgängigen Beratungsangebot", sagt Stefan Lutz,

Managing Partner von AdEx Partners. "Als Trusted Advisors schaffen wir Klarheit

für wichtige Entscheidungen, übersetzen sie in koordiniertes Handeln und

übernehmen Verantwortung bis in die Umsetzung."

AdEx Strategy baut auf den exzellenten Branchenkenntnissen und dem starken

Kundenstamm von BMC Strategy Consultants in Deutschland und Österreich auf. Der

Schwerpunkt liegt aktuell auf Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen

sowie deren IT-Dienstleistern. Er wird schrittweise für weitere Branchen

ausgebaut, in denen AdEx Partners bereits über fundierte Markt- und

Transformationserfahrung verfügt.

Für Kunden bleibt die Kontinuität in der Zusammenarbeit gewahrt: Die Gründer und

bisherigen Managing Partner von BMC Strategy Consultants sind weiterhin als

Partner bei AdEx Partners tätig und gestalten die Weiterentwicklung von AdEx

Strategy mit.

"Unter AdEx Strategy führen wir fort, was die Arbeit von BMC Strategy

Consultants geprägt hat: fachliche Tiefe, unabhängiges Urteil und eine enge,

persönliche Zusammenarbeit mit dem Topmanagement", sagt Roland Bubik, Gründer

von BMC Strategy Consultants und Partner bei AdEx Partners. "In Verbindung mit

der Transformationserfahrung und den AI-Kompetenzen von AdEx Partners entstehen

Strategien, die eine klare Richtung vorgeben und zugleich der Praxis

standhalten."

Pressekontakt:

Evelyn Back

mailto:evelyn.back@adexpartners.com

+49 151 70382992

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179971/6344456

OTS: AdEx Partners