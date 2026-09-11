OTS: ADNOC / ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland ...

11.09.26 19:16 Uhr

ADNOC, XRG und Masdar vertiefen Partnerschaften in Deutschland durch

strategische Abkommen in den Bereichen Energie, Industrie und

Werbung

Technologie

Abu Dhabi, VAE / Berlin, Deutschland (ots) - Die Abkommen wurden während des

Staatsbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland

unterzeichnet.

Dies folgt auf die Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, langfristig

40 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, um die Industrie und weitere

Wirtschaftsbereiche der Zukunft aufzubauen.

Werbung

Die Partnerschaften zwischen ADNOC, XRG und Masdar könnten Investitionen in Höhe

von mehr als 5 Milliarden Euro in den deutschen Energie- und Industriesektoren

ermöglichen.

Die Zusammenarbeit baut auf dem langjährigen Beitrag von ADNOC und Masdar zur

Energiesicherheit Deutschlands auf, der dem Strombedarf von vier Millionen

Haushalten entspricht.

Werbung

ADNOC, XRG und Masdar haben heute Vereinbarungen mit führenden deutschen

Unternehmen bekanntgegeben. Diese stärken die strategische Partnerschaft

zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Deutschland in den

Bereichen Energie, Industrie und Spitzentechnologie und können Investitionen von

mehr als 5 Milliarden Euro ermöglichen. Sie vertiefen die Zusammenarbeit, indem

sie die Stärke der VAE im Energiebereich und ihr langfristiges Kapital mit den

industriellen und technologischen Kompetenzen Deutschlands verbinden.

Die Abkommen wurden während des Staatsbesuchs Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin

Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in der Bundesrepublik Deutschland

unterzeichnet und folgen auf die Ankündigung geplanter langfristiger

Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro in Deutschland. Die Vereinbarungen

mit RWE, Securing Energy for Europe (SEFE), MB Energy, Covestro, Siemens

Industrial und Bosch Middle East decken Flüssigerdgas (LNG), Gas, erneuerbare

Energien, fortschrittliche Werkstoffe und Technologie ab.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Managing Director und Group-CEO von

ADNOC, Executive Chairman von XRG und Chairman von Masdar, erklärte: "Die

Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland blicken auf eine jahrzehntelange,

vertrauensvolle Partnerschaft zurück, auf deren Basis wir das

Wirtschaftswachstum und den gemeinsamen Wohlstand langfristig vorantreiben

möchten. Die in dieser Woche angekündigten zusätzlichen langfristigen

Investitionen in Höhe von 40 Milliarden Euro sowie die heute von ADNOC, XRG und

Masdar mit unseren deutschen Partnern unterzeichneten Vereinbarungen bauen auf

unseren Investitionen in der gesamten deutschen Energie- und Industrielandschaft

auf und markieren einen weiteren Schritt hin zu einer verstärkten

Zusammenarbeit, die beiden Ländern neue Chancen eröffnen wird."

Die Vereinbarungen wurden zeitgleich mit der Gründung des Emiratisch-Deutschen

Investitionsrats bekannt gegeben. Der Rat soll Regierung, Kapitalgeber und

Unternehmen zusammenbringen, um langfristige Investitionen zu mobilisieren,

bestehende Hürden abzubauen und das Wachstum in vorrangigen Sektoren zu

beschleunigen.

ADNOC und die RWE Supply & Trading GmbH unterzeichneten eine Absichtserklärung

(Letter of Intent, LOI) zur Ausarbeitung von bis zu zwei langfristigen Verträgen

zum Verkauf und Kauf von LNG, die auf einer strategischen

Kooperationsvereinbarung vom Februar 2026 aufbauen. Beide Parteien werden darauf

hinarbeiten, LNG nach Deutschland und Europa sowie auf den asiatischen Markt zu

liefern, das aus dem wachsenden LNG-Portfolio von ADNOC Gas und XRG stammt,

darunter Ruwais, Das, Rio Grande, Mosambik und Argentinien. Die Lieferungen

sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen.

TA'ZIZ und Covestro unterzeichneten im Anschluss an die erste Ankündigung vom

Juni 2026 eine Absichtserklärung (LOI), in der die nächsten Schritte ihrer

gemeinsamen Machbarkeitsstudie für eine globale Wertschöpfungskette für

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) in Ruwais dargelegt wurden. Vorbehaltlich der

Ergebnisse der Studie und der erforderlichen Genehmigungen beabsichtigen die

Parteien, in den kommenden Monaten über die nächste Phase zu entscheiden. Ziel

ist es, auf eine endgültige Investitionsentscheidung hinzuarbeiten, die

möglicherweise den Weg für den Produktionsstart Anfang der 2030er Jahre ebnen

könnte.

Des Weiteren unterzeichneten ADNOC, XRG und SEFE ein Memorandum of Understanding

(MoU), um strategische Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungsketten für Erdgas

und LNG auszuloten. Im Rahmen der Vereinbarung sollen potenzielle Kooperationen

in den Bereichen Gasversorgung, Infrastruktur, Logistik und Portfoliooptimierung

bewertet werden, um die langfristige Energiesicherheit und Marktentwicklung in

Europa zu unterstützen.

Covestro, Fertiglobe und MB Energy unterzeichneten ebenfalls eine

Absichtserklärung (MoU), um eine Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung

kohlenstoffarmer Ammoniaklieferketten nach Deutschland zu prüfen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien unterzeichneten Masdar und RWE eine

Absichtserklärung (MoU), um eine gemeinsame Teilnahme an künftigen deutschen

Offshore-Windkraft-Auktionen zu sondieren. Unabhängig davon unterzeichneten

Masdar und Luxcara eine Absichtserklärung (MoU) zur Gründung einer strategischen

Partnerschaft, um mögliche gemeinsame Investitionen in Offshore-Windkraft- und

Batteriespeicherprojekte in Deutschland und im weiteren europäischen Raum zu

prüfen.

Darüber hinaus unterzeichnete ADNOC strategische Kooperationsvereinbarungen mit

Bosch Middle East, Siemens Energy und Siemens Industrial, um eine Zusammenarbeit

in den Bereichen fortschrittliche Technologien und künstliche Intelligenz zu

sondieren.

Die Abkommen knüpfen an Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro an, die

ADNOC, XRG und Masdar bereits im deutschen Energie- und Industriesektor getätigt

haben. Dazu zählen die wegweisende Investition von XRG in Höhe von 14 Milliarden

Euro in Covestro sowie Masdars Investitionen in den Offshore-Windpark "Baltic

Eagle". Dieser liefert erneuerbaren Strom für rund 475.000 deutsche Haushalte.

ADNOC verfügt zudem über langfristige LNG-Lieferverträge für den deutschen Markt

im Umfang von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) und stellt damit Gas zur

Versorgung von mehr als 3,5 Millionen Haushalten bereit.

# # #

Über ADNOC

ADNOC ist ein führender, diversifizierter Energie- und Petrochemiekonzern im

vollständigen Besitz des Emirats Abu Dhabi. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert

der umfangreichen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch

verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Förderung zu maximieren, um

das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen

Emirate zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.adnoc.ae/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

mailto:media@adnoc.ae

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129845/6350598

OTS: ADNOC