OTS: AEQUITA / Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu ...

Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu Neapco

München/Haldensleben (ots) - Der Verkauf des traditionsreichen Antriebswellen-

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und Gelenkherstellers IFA Group an das US-Unternehmen Neapco ist perfekt. Nach

der Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden ist die Übernahme mit dem

gestern erfolgten Closing offiziell vollzogen. Trotz eines herausfordernden

Marktumfelds kann die Münchener Industriegruppe AEQUITA ihre Beteiligung damit

vier Jahre nach ihrem Einstieg erfolgreich an einen strategischen Investor

übergeben.

"Größe ist im internationalen Autozuliefermarkt längst der entscheidende

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Faktor", sagt AEQUITA-Gründer und Managing Partner Dr.-Ing. Axel Geuer. "Wir

haben in den vergangenen vier Jahre intensiv daran gearbeitet, IFA zu

transformieren und wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wir freuen uns, dass das

Unternehmen nun als Teil von Neapco beste Entwicklungschancen hat."

Mit der Übernahme der IFA Group wird Neapco der weltweit drittgrößte Hersteller

von Längs- und Seitenwellen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz

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von rund 2 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen war bisher ein direkter Wettbewerber

von IFA. Der Kaufvertrag, dem ein Unternehmenswert in dreistelliger

Millionenhöhe zu Grunde liegt, wurde bereits im November unterzeichnet.

Transformation und Neuausrichtung unter Führung der AEQUITA

Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Group Ende 2022 übernommen.

In den folgenden Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die

Entwicklung und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken

umfassend neu ausgerichtet. Eckpunkte des Transformations-programms waren die

Einführung innovativer Fertigungstechnologien, eine umfassende Modernisierung

und Neustrukturierung sämtlicher Fertigungsstandorte in Asien, Europa und

Nordamerika, sowie neue Produkte im Bereich der Seitenwelle. "Durch die

technologische und organisatorische Weiterentwicklung unter der Führung von

AEQUITA hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit von IFA deutlich verbessert",

betont der IFA-Beiratsvorsitzende und frühere BMW-Vorstand Dr.-Ing. Andreas

Wendt. So hat IFA in dieser Zeit bedeutende Großaufträge im Bereich

Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden akquiriert.

"Ob Verbrenner, Hybrid oder Elektro: Mit ihrem heutigen Technologieportfolio ist

IFA nicht nur für eine breite automobile Zukunft gerüstet, sondern kann auch das

bestehende Angebot von Neapco in wichtigen Segmenten optimal ergänzen", sagt

Stefan Bultmann, scheidender Geschäftsführer der IFA Group.

"Die vergangenen Jahre bei IFA waren intensiv und oft herausfordernd", sagt

Jan-Christoph Maser, Geschäftsführungskollege von Bultmann. "Die nun vollzogene

Übergabe zeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Wir bedanken uns bei allen

Kolleginnen und Kollegen von AEQUITA für ihre Unterstützung und bei den

Mitarbeitenden und Geschäftspartnern von IFA für ihr Vertrauen."

Neapco: Global Player bei Antriebslösungen

Neapco, gegründet im Jahr 1921, ist ein führender Anbieter innovativer

Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Farmington Hills,

Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige

Antriebsstrangprodukte für den OEM- und Aftermarket-Bereich - für Pkw,

Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Alle

Produkte werden in hochmodernen Fertigungsstätten in Nordamerika,

Europa und Asien entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr

als 3.300 Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit.

Über AEQUITA:

AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die weltweit in

Transformationssituationen wie Carve-outs und Nachfolgeregelungen investiert.

Mit derzeit elf Tochtergesellschaften in den Segmenten Chemie, Industriegüter/

-dienstleistungen und Automotive beschäftigt AEQUITA mehr als 19.000 Mitarbeiter

weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

AEQUITA SE & Co. KGaA

Kolja Hübner

Partner

Gabrielenstr. 9, 80636 Munich

T. +49 89 2620 4840-0

E. mailto:contact@aequita.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181610/6244496

OTS: AEQUITA