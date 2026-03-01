OTS: AfB gemeinnützige mbH / IT-Refurbisher afb social & green IT mit ...

IT-Refurbisher afb social & green IT mit erfolgreichem Wachstum 2025 /

IT-Aufbereitung verhindert 68.200 Tonnen klimaschädliche Treibhausgase

Wer­bung Wer­bung

(FOTO)

Ettlingen (ots) - Der Premium-IT-Refurbisher afb social & green IT setzt seinen

erfolgreichen Wachstumskurs fort. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte das

nachhaltige Social-Business-Unternehmen aktuelle Markteinblicke, den

Wirkungsbericht 2025 sowie die Geschäftsentwicklung vor. Das Ergebnis: Ein

skalierbares Geschäftsmodell, das wirtschaftlichen Erfolg mit messbarem

Klima-Impact und gelebter Inklusion verbindet - und damit Potenzial für weiteres

Wer­bung Wer­bung

Wachstum bietet. Mit dem Refurbishing von Business IT- und Mobilgeräten sparte

afb 68.200 Tonnen klimaschädliche CO2-äquivalente Emissionen ein - eine

Steigerung um 9,7 %.

Mehr als 2.000 Partner, von DAX-Konzernen über KMU bis zu Behörden, gaben

letztes Jahr insgesamt 728.000 gebrauchte Business-IT und Mobilgeräte an afb

social & green IT ab. Mit europaweit 20 Standorten und rund 700 Mitarbeitenden,

Wer­bung Wer­bung

davon 49 % Menschen mit Behinderung, ist der IT-Refurbisher Europas größter

gemeinnütziger Dienstleister der Branche. Unter anderem am Hauptsitz in

Ettlingen werden die von afb selbst abgeholten Geräte zertifiziert gelöscht,

gereinigt, technisch aufbereitet und wieder verkauft. Das erfolgreiche Wachstum

zeichnete sich bereits bei den Abholungen ab: Allein in Deutschland verbesserte

sich diese Zahl letztes Jahr um 8,5 %. Etwa sieben von zehn abgeholten Geräten

gehen in das Remarketing, die ReUse-Quote von afb lag 2025 bei im europäischen

Branchenvergleich überdurchschnittlichen 71 %*.

Ökobilanz mit deutlichem Plus, namhafte neue Partner an Bord

Die Umwelt- und Sozialwirkung des IT-Refurbishers ist wissenschaftlich geprüft.

Anhand der aufbereiteten Geräte, verglichen mit dem Ressourcenbedarf eines

Neugeräts, lässt sich die Ökobilanz genau beziffern: Im Jahr 2025 wurden 68.200

Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgase, 261.400 Megawattstunden Primärenergie und

483 Millionen Liter Wasser eingespart. Ebenfalls gespart wurden 33.500 Tonnen

Eisen-äquivalente Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe, sowie 371.000 Tonnen

1,4-DB-äquivalente (Dichlorbenzol) humantoxische Stoffe. Sowohl bei der

Vermeidung klimaschädlicher Emissionen als auch bei eingesparter Primärenergie

konnte afb die Vorjahreswerte mit einem Plus von 9,7 % (Emissionen) bzw. 12 %

(Energie) deutlich übertreffen. Da jedes abgegebene Gerät bei afb genau erfasst

wird, erhalten die Partner ebenfalls jährlich exakte Zahlen zum Impact auf

Umwelt, Klima und Inklusion, wertvoll insbesondere für die

ESG-Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Auf die hohe Professionalität des inklusiven Unternehmens vertrauen unter

anderem Global Player wie Siemens, Pfizer oder die Telekom. Im letzten Jahr

konnte afb weitere namhafte Partner gewinnen, darunter Audi, Vinci, Zurich,

Fraunhofer und Leibniz -Institute. Zusätzlich schloss der Refurbisher

Rahmenverträge mit öffentlichen Auftraggebern wie dem Beschaffungsamt des

Bundesministeriums des Innern sowie der kommunalen Einkaufs- und

Dienstleistungsgenossenschaft ProVitaKo ab.

Premium-Strategie für anspruchsvolles Marktumfeld

Auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll ist: Die generellen Aussichten für die

Branche sind positiv. Wirtschaftsprognosen gehen in den nächsten zehn Jahren von

einer Verdreifachung des Marktwerts für refurbished IT aus**. Aktuelle

Markttreiber sind insbesondere der hohe Kostendruck TCO (Total Cost of

Ownership) in Unternehmen, die Engpässe bei Speicherchips, gesetzliche Vorgaben

zu Umwelt- und Klimaschutz sowie neue Geschäftsmodelle, beispielsweise

Device-as-a-Service.

Ein strategisch wichtiger Ansatzpunkt für den inklusiven Refurbisher, betont

afb-Geschäftsführer Daniel Büchle: "Mit unserem aktuellen Wirkungsbericht

beweisen wir, dass nachhaltiges, soziales Unternehmertum am freien Markt

wirtschaftlich erfolgreich agieren kann. Für die Zukunft setzen wir weiterhin

auf Premiumqualität mit zertifizierten, marktrelevanten Serviceprodukten und

verstärkt auf Partnerschaften mit Leasing- und Device-as-a-Service (DaaS)

Unternehmen."

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit von afb hier:

https://www.afb-group.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/

* Quelle: afb social & green IT intern

** Quelle: Europe's refurbished computer market set for robust growth - Retech

Days News (https://retechdays-news.com/europes-refurbished-computer-market-set-f

or-robust-growth/)

Das gesamte Presse- und Bildmaterial ist hier als Download verfügbar: https://ww

w.der-pressedienst.de/wirtschaft/premium-it-refurbisher-afb-social-green-it-waec

hst-wirtschaftlich-oekologisch-und-sozial/

Pressekontakt:

Markus Rahner

Telefon: (+49) 7171 / 9 25 29 90

E-Mail: mailto:info@der-pressedienst.de

www. der-pressedienst.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179928/6233697

OTS: AfB gemeinnützige mbH