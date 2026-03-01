OTS: AfB gemeinnützige mbH / IT-Refurbisher afb social & green IT mit ...
IT-Refurbisher afb social & green IT mit erfolgreichem Wachstum 2025 /
IT-Aufbereitung verhindert 68.200 Tonnen klimaschädliche Treibhausgase
Ettlingen (ots) - Der Premium-IT-Refurbisher afb social & green IT setzt seinen
erfolgreichen Wachstumskurs fort. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte das
nachhaltige Social-Business-Unternehmen aktuelle Markteinblicke, den
Wirkungsbericht 2025 sowie die Geschäftsentwicklung vor. Das Ergebnis: Ein
skalierbares Geschäftsmodell, das wirtschaftlichen Erfolg mit messbarem
Klima-Impact und gelebter Inklusion verbindet - und damit Potenzial für weiteres
Wachstum bietet. Mit dem Refurbishing von Business IT- und Mobilgeräten sparte
afb 68.200 Tonnen klimaschädliche CO2-äquivalente Emissionen ein - eine
Steigerung um 9,7 %.
Mehr als 2.000 Partner, von DAX-Konzernen über KMU bis zu Behörden, gaben
letztes Jahr insgesamt 728.000 gebrauchte Business-IT und Mobilgeräte an afb
social & green IT ab. Mit europaweit 20 Standorten und rund 700 Mitarbeitenden,
davon 49 % Menschen mit Behinderung, ist der IT-Refurbisher Europas größter
gemeinnütziger Dienstleister der Branche. Unter anderem am Hauptsitz in
Ettlingen werden die von afb selbst abgeholten Geräte zertifiziert gelöscht,
gereinigt, technisch aufbereitet und wieder verkauft. Das erfolgreiche Wachstum
zeichnete sich bereits bei den Abholungen ab: Allein in Deutschland verbesserte
sich diese Zahl letztes Jahr um 8,5 %. Etwa sieben von zehn abgeholten Geräten
gehen in das Remarketing, die ReUse-Quote von afb lag 2025 bei im europäischen
Branchenvergleich überdurchschnittlichen 71 %*.
Ökobilanz mit deutlichem Plus, namhafte neue Partner an Bord
Die Umwelt- und Sozialwirkung des IT-Refurbishers ist wissenschaftlich geprüft.
Anhand der aufbereiteten Geräte, verglichen mit dem Ressourcenbedarf eines
Neugeräts, lässt sich die Ökobilanz genau beziffern: Im Jahr 2025 wurden 68.200
Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgase, 261.400 Megawattstunden Primärenergie und
483 Millionen Liter Wasser eingespart. Ebenfalls gespart wurden 33.500 Tonnen
Eisen-äquivalente Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe, sowie 371.000 Tonnen
1,4-DB-äquivalente (Dichlorbenzol) humantoxische Stoffe. Sowohl bei der
Vermeidung klimaschädlicher Emissionen als auch bei eingesparter Primärenergie
konnte afb die Vorjahreswerte mit einem Plus von 9,7 % (Emissionen) bzw. 12 %
(Energie) deutlich übertreffen. Da jedes abgegebene Gerät bei afb genau erfasst
wird, erhalten die Partner ebenfalls jährlich exakte Zahlen zum Impact auf
Umwelt, Klima und Inklusion, wertvoll insbesondere für die
ESG-Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Auf die hohe Professionalität des inklusiven Unternehmens vertrauen unter
anderem Global Player wie Siemens, Pfizer oder die Telekom. Im letzten Jahr
konnte afb weitere namhafte Partner gewinnen, darunter Audi, Vinci, Zurich,
Fraunhofer und Leibniz-Institute. Zusätzlich schloss der Refurbisher
Rahmenverträge mit öffentlichen Auftraggebern wie dem Beschaffungsamt des
Bundesministeriums des Innern sowie der kommunalen Einkaufs- und
Dienstleistungsgenossenschaft ProVitaKo ab.
Premium-Strategie für anspruchsvolles Marktumfeld
Auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll ist: Die generellen Aussichten für die
Branche sind positiv. Wirtschaftsprognosen gehen in den nächsten zehn Jahren von
einer Verdreifachung des Marktwerts für refurbished IT aus**. Aktuelle
Markttreiber sind insbesondere der hohe Kostendruck TCO (Total Cost of
Ownership) in Unternehmen, die Engpässe bei Speicherchips, gesetzliche Vorgaben
zu Umwelt- und Klimaschutz sowie neue Geschäftsmodelle, beispielsweise
Device-as-a-Service.
Ein strategisch wichtiger Ansatzpunkt für den inklusiven Refurbisher, betont
afb-Geschäftsführer Daniel Büchle: "Mit unserem aktuellen Wirkungsbericht
beweisen wir, dass nachhaltiges, soziales Unternehmertum am freien Markt
wirtschaftlich erfolgreich agieren kann. Für die Zukunft setzen wir weiterhin
auf Premiumqualität mit zertifizierten, marktrelevanten Serviceprodukten und
verstärkt auf Partnerschaften mit Leasing- und Device-as-a-Service (DaaS)
Unternehmen."
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit von afb hier:
https://www.afb-group.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/
* Quelle: afb social & green IT intern
** Quelle: Europe's refurbished computer market set for robust growth - Retech
Days News (https://retechdays-news.com/europes-refurbished-computer-market-set-f
or-robust-growth/)
Das gesamte Presse- und Bildmaterial ist hier als Download verfügbar: https://ww
w.der-pressedienst.de/wirtschaft/premium-it-refurbisher-afb-social-green-it-waec
hst-wirtschaftlich-oekologisch-und-sozial/
