OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im ...

Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im Chancenmodus / Vorstand

erläuterte auf der Hauptversammlung den soliden Jahresabschluss 2025

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Münster (ots) - Der AGRAVIS-Konzern

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) geht nach den ersten vier Monaten

des Geschäftsjahres davon aus, dass er bei Umsatz und Ergebnis die selbst

gesteckten Ziele für 2026 erreichen kann. Geplant wird mit einem Jahresumsatz

von 8,1 Mrd. Euro und einer Bestätigung des Ergebnisses vor Steuern von 70,2

Mio. Euro. "Aktuell liegen wir mit einem Umsatz von 2,7 Mrd. Euro und einem

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Ergebnis vor Steuern von 13,4 Mio. Euro im Korridor unserer Erwartungen",

berichtete der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler in der Hauptversammlung des

Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) über

den Status mit Stand Ende April.

Über das thesaurierte Ergebnis wolle die AGRAVIS auch die Eigenkapitalquote

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weiter ausbauen. "Denn eine stabile Eigenfinanzierung ist die beste Versicherung

gegen Marktrisiken und bietet die Möglichkeit zu wachsen", unterstrich Dr.

Köckler vor den Aktionärinnen und Aktionären in der Oldenburger EWE-Arena.

Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft

"Wir bleiben im Chancenmodus", so die klare Aussage des Konzernchefs. Gleichwohl

stellt sich die AGRAVIS in den kommenden Monaten weiter auf ein forderndes

Tagesgeschäft ein. Bei Betriebsmitteln seien die Preise aktuell von den Folgen

des Irankrieges geprägt. Die positiven Preisimpulse für Getreide und Ölsaaten

sieht Köckler als Bestätigung dafür, dass es richtig ist, den intensiven

Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft am

Ertragsoptimum auszurichten.

Genossenschaftliches Produktions- und Vertriebsnetz

Bei Mischfutter erwartet AGRAVIS weitere Marktbereinigungen und Mengenrückgänge.

"Dessen ungeachtet sind wir überzeugt, dass wir unsere Marktposition mit unserer

Expertise und dem dezentralen, genossenschaftlichen Produktions- und

Vertriebsnetz im Verbund weiter stärken können", erläuterte Dr. Köckler weiter.

Im Bereich der Raiffeisen-Märkte setzt AGRAVIS auf das starke analoge Geschäft

in Verknüpfung mit dem E-Commerce. "Online wie stationär wird es unsere Aufgabe

sein, durch angepasste Sortimente Kaufkraftverluste zu kompensieren."

Marktveränderungen in der Landtechnik nutzen

Im Bereich Technik sieht die AGRAVIS für den weiteren Jahresverlauf 2026 eine

sich leicht abschwächende Investitionsneigung für Landmaschinen. Gleichwohl ist

die Werkstattauslastung weiterhin auf hohem Niveau und "in punkto Organisation

und SAP-Einführung sind die Hausaufgaben bereits gemacht", so Köckler weiter.

"Deshalb gilt es, die sich in der Landtechnik bietenden Marktveränderungen zu

nutzen."

Fossile Energieträger und Biomethan für den Kraftstoffmarkt

Im Bereich Energie werden nach seiner Einschätzung die fossilen Energieträger

für Mobilität und Wärme auch in den kommenden Jahren noch eine starke Rolle

spielen. Parallel investiert die AGRAVIS in alternative Energien, etwa in

Biomethan für den Kraftstoffmarkt. Gerade erst wurde in Münster ein eigener

Bio-CNG-Tankpunkt für Lkw eröffnet. "Hier sehen wir attraktive Marktchancen für

uns", beschrieb der AGRAVIS-CEO.

Solider und zukunftssichernder Jahresabschluss 2025

Dr. Dirk Köckler hatte den rund 500 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären

zuvor ausführlich den Jahresabschluss für 2025 erläutert. Der AGRAVIS-Konzern

hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,4 Mrd. Euro und ein

Ergebnis vor Steuern von 70,1 Mio. Euro erwirtschaftet und bei beiden Kennzahlen

die Planungen übertroffen. Bei vielen Produktgruppen konnte AGRAVIS den

Mengenabsatz steigern und Marktanteile hinzugewinnen. Der Ergebnisanstieg

ermöglichte es, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die Eigenkapitalquote stieg

auf 32,3 Prozent. Dr. Köckler bewertete den Jahresabschluss 2025 insgesamt als

solide und zukunftssichernd.

Alle Infos rund um die AGRAVIS-Hauptversammlung, Berichte zum vergangenen und

aktuellen Geschäftsjahr, zu den Gremien, zur Dividende sowie viele Bilder finden

Sie hier: agrav.is/hv

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung).

Pressekontakt:

Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6269823

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG