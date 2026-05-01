OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im ...

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Agravis Raiffeisen AG bleibt 2026 im Chancenmodus / Vorstand
erläuterte auf der Hauptversammlung den soliden Jahresabschluss 2025
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Münster (ots) - Der AGRAVIS-Konzern
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) geht nach den ersten vier Monaten
des Geschäftsjahres davon aus, dass er bei Umsatz und Ergebnis die selbst
gesteckten Ziele für 2026 erreichen kann. Geplant wird mit einem Jahresumsatz
von 8,1 Mrd. Euro und einer Bestätigung des Ergebnisses vor Steuern von 70,2
Mio. Euro. "Aktuell liegen wir mit einem Umsatz von 2,7 Mrd. Euro und einem
Ergebnis vor Steuern von 13,4 Mio. Euro im Korridor unserer Erwartungen",
berichtete der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler in der Hauptversammlung des
Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) über
den Status mit Stand Ende April.
Über das thesaurierte Ergebnis wolle die AGRAVIS auch die Eigenkapitalquote
weiter ausbauen. "Denn eine stabile Eigenfinanzierung ist die beste Versicherung
gegen Marktrisiken und bietet die Möglichkeit zu wachsen", unterstrich Dr.
Köckler vor den Aktionärinnen und Aktionären in der Oldenburger EWE-Arena.
Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft
"Wir bleiben im Chancenmodus", so die klare Aussage des Konzernchefs. Gleichwohl
stellt sich die AGRAVIS in den kommenden Monaten weiter auf ein forderndes
Tagesgeschäft ein. Bei Betriebsmitteln seien die Preise aktuell von den Folgen
des Irankrieges geprägt. Die positiven Preisimpulse für Getreide und Ölsaaten
sieht Köckler als Bestätigung dafür, dass es richtig ist, den intensiven
Pflanzenbau im Sinne einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft am
Ertragsoptimum auszurichten.
Genossenschaftliches Produktions- und Vertriebsnetz
Bei Mischfutter erwartet AGRAVIS weitere Marktbereinigungen und Mengenrückgänge.
"Dessen ungeachtet sind wir überzeugt, dass wir unsere Marktposition mit unserer
Expertise und dem dezentralen, genossenschaftlichen Produktions- und
Vertriebsnetz im Verbund weiter stärken können", erläuterte Dr. Köckler weiter.
Im Bereich der Raiffeisen-Märkte setzt AGRAVIS auf das starke analoge Geschäft
in Verknüpfung mit dem E-Commerce. "Online wie stationär wird es unsere Aufgabe
sein, durch angepasste Sortimente Kaufkraftverluste zu kompensieren."
Marktveränderungen in der Landtechnik nutzen
Im Bereich Technik sieht die AGRAVIS für den weiteren Jahresverlauf 2026 eine
sich leicht abschwächende Investitionsneigung für Landmaschinen. Gleichwohl ist
die Werkstattauslastung weiterhin auf hohem Niveau und "in punkto Organisation
und SAP-Einführung sind die Hausaufgaben bereits gemacht", so Köckler weiter.
"Deshalb gilt es, die sich in der Landtechnik bietenden Marktveränderungen zu
nutzen."
Fossile Energieträger und Biomethan für den Kraftstoffmarkt
Im Bereich Energie werden nach seiner Einschätzung die fossilen Energieträger
für Mobilität und Wärme auch in den kommenden Jahren noch eine starke Rolle
spielen. Parallel investiert die AGRAVIS in alternative Energien, etwa in
Biomethan für den Kraftstoffmarkt. Gerade erst wurde in Münster ein eigener
Bio-CNG-Tankpunkt für Lkw eröffnet. "Hier sehen wir attraktive Marktchancen für
uns", beschrieb der AGRAVIS-CEO.
Solider und zukunftssichernder Jahresabschluss 2025
Dr. Dirk Köckler hatte den rund 500 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären
zuvor ausführlich den Jahresabschluss für 2025 erläutert. Der AGRAVIS-Konzern
hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,4 Mrd. Euro und ein
Ergebnis vor Steuern von 70,1 Mio. Euro erwirtschaftet und bei beiden Kennzahlen
die Planungen übertroffen. Bei vielen Produktgruppen konnte AGRAVIS den
Mengenabsatz steigern und Marktanteile hinzugewinnen. Der Ergebnisanstieg
ermöglichte es, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die Eigenkapitalquote stieg
auf 32,3 Prozent. Dr. Köckler bewertete den Jahresabschluss 2025 insgesamt als
solide und zukunftssichernd.
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(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung).
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