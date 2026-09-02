OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine ...

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Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine heraus (FOTO)
Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) bereitet aktuell die Ausgabe neuer
Genussscheine vor. Vorgesehen ist ein Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die
AGRAVIS spricht mit dieser Form der Geldanlage potenzielle Investorinnen und
Investoren an, die ihren Erstwohn- bzw. Sitz in Deutschland haben: Aktionäre
ebenso wie Altinvestoren, interessierte Dritte oder auch die eigenen
Mitarbeitenden. Die Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und
tragen dazu bei, die Eigenkapitalausstattung der AGRAVIS auf einem hohen Niveau
zu stabilisieren. Zugleich handelt es sich um eine Ersatzfinanzierung für
Genussrechte, die im Dezember 2026 planmäßig an bisherige Anlegerinnen und
Anleger zurückgezahlt werden.
Jeder Genussschein hat einen Nennwert von 1.000 Euro, der Mindestanlagebetrag
ist mit 2.000 Euro festgelegt. Die Laufzeit beträgt 5,5 Jahre. Die jährliche
Verzinsung liegt bei 4,6 Prozent.
Wichtiger Baustein in der Finanzstruktur
"Die Genussscheine sind ein wichtiger Baustein in unserer breit aufgestellten
Finanzstruktur. Sie erhalten uns die notwendige Flexibilität für weiteres
Wachstum", erklärt Hermann Hesseler, Finanzvorstand der AGRAVIS Raiffeisen AG.
Nach derzeitigem Stand erfolgt die Zeichnungsphase vom 2. bis 20. November. Alle
Informationen zu dieser Geldanlage bekommen interessierte Anleger in einem
umfassenden Wertpapierprospekt. Dieser wird nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, voraussichtlich am
12. Oktober auf der Konzern-Website veröffentlicht und unter
agrav.is/genussscheine
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine)
kostenfrei erhältlich sein.
Gute Erfahrungen in der Vergangenheit
Mit der Platzierung von Genussscheinen hat die AGRAVIS in der Vergangenheit
bereits mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt wurde im Herbst 2025 ein
Zeichnungsvolumen von 60 Mio. Euro sehr schnell erreicht. "Die wiederholt starke
Nachfrage nach unseren Genussrechten werten wir als großen Vertrauensbeweis in
die Solidität der Muttergesellschaft und des gesamten Konzerns", unterstreicht
Finanzvorstand Hermann Hesseler. Im Sommer hatte die AGRAVIS mit der vorzeitigen
Verlängerung des Konsortialkredits in einer Größenordnung von 750 Mio. Euro
bereits für finanzielle Stabilität und Planungssicherheit in den nächsten Jahren
gesorgt und hierbei großes Vertrauen der beteiligten Banken erfahren.
Für Rückfragen zur Genussschein-Emission steht der Bereich Recht/Aktionäre der
AGRAVIS Raiffeisen AG zur Verfügung: per E-Mail an
mailto:genussschein@agravis.de oder telefonisch unter 0251. 682-19300.
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
Kommunikation
Industrieweg 110
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 82-20 50
Fax: 02 51/6 82-20 48
E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
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