OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine ...

02.09.26 10:02 Uhr

Agravis Raiffeisen AG gibt neue Genussscheine heraus (FOTO)

Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

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(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) bereitet aktuell die Ausgabe neuer

Genussscheine vor. Vorgesehen ist ein Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die

AGRAVIS spricht mit dieser Form der Geldanlage potenzielle Investorinnen und

Investoren an, die ihren Erstwohn- bzw. Sitz in Deutschland haben: Aktionäre

ebenso wie Altinvestoren, interessierte Dritte oder auch die eigenen

Mitarbeitenden. Die Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und

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tragen dazu bei, die Eigenkapitalausstattung der AGRAVIS auf einem hohen Niveau

zu stabilisieren. Zugleich handelt es sich um eine Ersatzfinanzierung für

Genussrechte, die im Dezember 2026 planmäßig an bisherige Anlegerinnen und

Anleger zurückgezahlt werden.

Jeder Genussschein hat einen Nennwert von 1.000 Euro, der Mindestanlagebetrag

ist mit 2.000 Euro festgelegt. Die Laufzeit beträgt 5,5 Jahre. Die jährliche

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Verzinsung liegt bei 4,6 Prozent.

Wichtiger Baustein in der Finanzstruktur

"Die Genussscheine sind ein wichtiger Baustein in unserer breit aufgestellten

Finanzstruktur. Sie erhalten uns die notwendige Flexibilität für weiteres

Wachstum", erklärt Hermann Hesseler, Finanzvorstand der AGRAVIS Raiffeisen AG.

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Zeichnungsphase vom 2. bis 20. November. Alle

Informationen zu dieser Geldanlage bekommen interessierte Anleger in einem

umfassenden Wertpapierprospekt. Dieser wird nach Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, voraussichtlich am

12. Oktober auf der Konzern-Website veröffentlicht und unter

agrav.is/genussscheine

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine)

kostenfrei erhältlich sein.

Gute Erfahrungen in der Vergangenheit

Mit der Platzierung von Genussscheinen hat die AGRAVIS in der Vergangenheit

bereits mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt wurde im Herbst 2025 ein

Zeichnungsvolumen von 60 Mio. Euro sehr schnell erreicht. "Die wiederholt starke

Nachfrage nach unseren Genussrechten werten wir als großen Vertrauensbeweis in

die Solidität der Muttergesellschaft und des gesamten Konzerns", unterstreicht

Finanzvorstand Hermann Hesseler. Im Sommer hatte die AGRAVIS mit der vorzeitigen

Verlängerung des Konsortialkredits in einer Größenordnung von 750 Mio. Euro

bereits für finanzielle Stabilität und Planungssicherheit in den nächsten Jahren

gesorgt und hierbei großes Vertrauen der beteiligten Banken erfahren.

Für Rückfragen zur Genussschein-Emission steht der Bereich Recht/Aktionäre der

AGRAVIS Raiffeisen AG zur Verfügung: per E-Mail an

mailto:genussschein@agravis.de oder telefonisch unter 0251. 682-19300.

Pressekontakt:

Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6344167

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG