OTS: AlixPartners / "AlixPartners Global Automotive Outlook 2019" / ...

"AlixPartners Global Automotive Outlook 2019" / Automobilindustrie auf

dem Weg durch die "Margenwüste"

- Stagnierender bis schrumpfender Automobil-Weltmarkt für die

nächsten zwei bis drei Jahre prognostiziert; Europa flacht mit

schwachem Wachstum von max. 1% p. a. ab, USA mit rückläufigem

Absatz. China schrumpft auch 2019

- Massive Investitionen von über 245 Mrd. Euro in Elektromobilität

und autonomes Fahren in den nächsten fünf Jahren notwendig

- Die Folge: Drastisch sinkende Margen bei OEMs und Zulieferern

führen zu Restrukturierungsbedarf und Marktkonsolidierung

- Elektroantrieb in unumkehrbarem Markthochlauf: 2,7% weltweiter

Marktanteil bei verkauften elektrifizierten Fahrzeugen und einer

Steigerung von über 65% in 2018

Die weltweite Automobilindustrie wechselt 2019 von langjährigem

Wachstum in eine Phase der Stagnation, voraussichtlich verbunden mit

rückläufigen Umsätzen in den nächsten zwei bis drei Jahren. So

schalten wichtige Märkte wie Europa mit einem prognostizierten

jährlichen Wachstum von 1,0% bis 2026 in den Leerlauf. Einen

negativen Ausblick für diesen Zeitraum bietet der nordamerikanische

Markt, für den nach einem leichten Rückgang bereits in 2018 ein

weiterer Rückgang um rund 2 Mio. Fahrzeuge bis 2021 erwartet wird.

China, bisher Wachstumsmotor der Branche, stottert mit einem Absatz

von 27 Mio. verkauften Fahrzeugen im Jahr 2018 und einem erwarteten

Rückgang um 2 Mio. verkaufter Einheiten bis 2020 ebenfalls. Auch die

mittelfristige Perspektive für diesen Markt ist eher zurückhaltend:

Absehbar werden wohl erst 2023 die Stückzahlen von 2018 wieder

erreicht. Die Absatzschwäche fällt zusammen mit massiven

Investitionen der Fahrzeughersteller und -zulieferer von weltweit

mindestens 202 Mrd. Euro in den kommenden fünf Jahren, um den

Technologiewandel zum Elektroantrieb und die Entwicklung, Produktion

und Vermarktung der bis zu 300 geplanten neuen E-Fahrzeugen zu

meistern. Hinzu kommen über 43 Mrd. Euro für die Entwicklung von

Systemen für das autonome Fahren - auch wenn diese wohl deutlich

später marktreif werden als bisher angenommen. Damit beträgt das

anstehende Gesamt-Investitionsvolumen alleine in diese beiden

Zukunftsbereiche von 2019 bis 2023 über 245 Mrd. Euro.

Rückläufige Margen führen zu wachsendem Restrukturierungsbedarf

Dieser finanzielle Kraftakt in einem flachen Markt ist für die

kommenden Jahre toxisch für die EBIT-Margen der weltweiten Hersteller

(OEMs) und Zulieferer. Lagen diese 2017 noch bei durchschnittlich

5,7% (Top 25 Hersteller) bzw. sogar 7,7% (Top 50 Zulieferer), so

sanken sie bereits 2018 deutlich auf 4,6% bzw. 6,9%. Um die

anstehenden Kosten zu teilen und Größenvorteile bzw. Skaleneffekte zu

realisieren, werden die meisten OEMs und Zulieferer künftig weiter

auf Partnerschaften oder gar Fusionen setzen. Insbesondere die

Zulieferindustrie für den konventionellen Antriebsstrang jenseits der

CASE-Technologien (Connected, Autonomous, Shared, Electric) steht

daher vor einem Dilemma. "Einerseits müssen diese Zulieferer

langfristig in Zukunftstechnologien investieren, um sich am Markt zu

halten. Anderseits erhöht die derzeitige und für die nächsten Jahre

erwartete schwache Absatzentwicklung den kurzfristigen Druck auf ihre

Margen und Cash-Flows", so Dr. Elmar Kades, Global Co-Lead Automotive

und Managing Director bei AlixPartners. "Wenn nun auch noch das

eigentlich erwartete Wachstum in China ausbleibt, folgt daraus ein

deutlich höherer Investitionsanteil bei gleichzeitig sinkenden

Mittelzuflüssen. Das gleicht dann einem Marsch durch die Wüste."

Traditionell geben die OEMs den Preisdruck an die Zulieferkette

weiter und werden vor dem Hintergrund der fundamentalen

Branchentransformation auch jetzt erhebliche Kostenbeiträge von ihren

Partnern einfordern. "Das alles bringt absehbar viele Marktteilnehmer

an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit. Ohne

Kostensenkungsprogramme und Restrukturierungen wird der Turnaround in

den wenigsten Fällen funktionieren. Die massiven strukturellen

Marktveränderungen werden voraussichtlich auch zu erheblichen

Einschnitten im weltweiten Produktionsnetz führen", ergänzt Jens

Haas, Co-Autor der Studie und ebenfalls Managing Director bei

AlixPartners. So steht eine hohe Anzahl der Werke der OEMs und

Zulieferer weltweit vor Restrukturierungen oder gar Schließungen.

Das sind einige der zentralen Ergebnisse des "AlixPartners Global

Automotive Outlook 2019". Für die Studie hat die global agierende

Beratung in den vergangenen Monaten die Bilanzen von mehr als 300

Automobilherstellern und -zulieferern ausgewertet sowie eine Vielzahl

von Experteninterviews und Verbraucherumfragen durchgeführt.

Elektromobilität: 2,7% Marktanteil bei verkauften Fahrzeugen und

über 65% Wachstum in 2018

Zudem verdeutlichen die in der Studie genannten Wachstumsraten,

dass sich der Elektroantrieb mit 2,7% weltweitem Marktanteil bei

verkauften Fahrzeugen in 2018 und einem Wachstum von über 65% bereits

im unumkehrbaren Markthochlauf befindet. "Trotzdem ist die Einführung

der Elektromobilität für den Massenmarkt und erst recht die

Entwicklung von autonomen Fahrzeugen eine große Wette der OEMs und

Zulieferer auf die Zukunft. Noch steht die Höhe der Investitionen in

keinem Verhältnis zur bisherigen Nachfrage", so Kades. "Klar ist aber

auch: Die massiven Investitionen sind unausweichlich, denn die

Autohersteller können die strikten CO2-Vorgaben der EU nur durch den

konsequenten Ausbau elektrischer Antriebe in ihrer Fahrzeugflotte

einhalten."

E-Wachstumsmarkt China: bereits 2020 2 Mio. verkaufte E-Fahrzeuge

Gleichzeitig hängt das Wachstum der Automobilindustrie fast

ausschließlich vom derzeit schwächelnden chinesischen Markt ab. Dabei

zielen sowohl die regulatorischen Maßnahmen einschließlich dem Handel

mit Emissionszertifikaten ("Dual Credit Policy") und die staatlichen

Förderprogramme eindeutig auf die Durchsetzung der E-Mobilität ab.

Diese Wirtschaftspolitik zeigt Wirkung: China ist der klare Leitmarkt

für Elektromobilität. So wurden von 2017 bis 2018 62% mehr

Elektrofahrzeuge verkauft (0,8 Mio. auf 1,3 Mio.). Bereits 2020 wird

voraussichtlich die Marke von 2 Mio. neuen E-Fahrzeugen pro Jahr

erreicht. Bis 2025 pendelt sich die jährliche Steigerungsrate bei ca.

18% ein. Zudem beherrscht China derzeit die Wertschöpfungskette rund

um die Batterien für die E-Fahrzeuge.

Reine Verbrenner ohne zusätzliche Elektro-Unterstützung werden zum

Nischenprodukt

Vor diesem Hintergrund entwickeln sich reine Verbrenner wohl

zumindest langfristig zum Nischenprodukt. Nach den Prognosen der

Studie geht beispielsweise in Europa der Marktanteil von

Dieselmotoren voraussichtlich in Frankreich am stärksten zurück (-81%

von 2015 bis 2030), gefolgt von Großbritannien (-79% von 2015 bis

2030) und Deutschland (-73% von 2015 bis 2030). "Das Ende des Diesels

erscheint mittlerweile als ein realistisches Szenario. Wir gehen im

Jahr 2030 für Europa davon aus, dass nur noch jedes zehnte neu

verkaufte Fahrzeug einen Dieselantrieb haben wird. Die reinen

Benzinmotoren werden nach unseren Prognosen bis dahin nur noch ein

Drittel des Marktes ausmachen", sagt Haas.

Mobilitätsdienstleistungen als Wachstumshoffnung, jedoch immer

noch mit negativer Marge

Eine Hoffnung für neue Erlösquellen liegt für viele

Marktteilnehmer in Angeboten für neue Mobilitätsdienstleistungen wie

Fahrdienste (Ride-Hailing), Carsharing und intermodale

Mobilitätslösungen. Die Automobilhersteller sind hier noch in der

explorativen Phase. Allerdings sehen vor allem die europäischen

Premiumhersteller großes Potential und sind - wie das Joint Venture

von BMW und Daimler zeigt - mittlerweile auch bereit, Kompetenzen zu

bündeln, um aggressiven Wettbewerbern aus dem Silicon Valley die

Stirn zu bieten. Die Carsharing- und Ride-Hailing-Angebote der OEMs

sowie die seit kurzem börsennotierten US-Wettbewerber, wie Uber und

Lyft, treffen zwar den Zeitgeist der jüngeren Generation, straucheln

aber noch immer, wenn es darum geht, damit tatsächlich Geld zu

verdienen. Die Spielregeln ändern sich allerdings mit der Marktreife

von autonomen Fahrzeugen. Dies kann aber noch Jahre dauern. Mit

großen autonomen Flotten entfallen die Kosten für die Fahrer und es

lassen sich tatsächlich Skaleneffekte erzielen sowie damit ggf.

langfristig einträgliche Profite erwirtschaften.

