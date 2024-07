OTS: AlixPartners / Umfrage: Hohe Kapitalkosten zwingen Unternehmen zu ...

Umfrage: Hohe Kapitalkosten zwingen Unternehmen zu massiven

Anpassungen - Deutschland schwächer als andere Länder

München (ots) -

- Taktische Optimierungen der Passivseite sind nur vorübergehende Lösung

- Unternehmen müssen in disruptivem Umfeld die grundlegenden operativen

Herausforderungen meistern

- Höchstwert im Ländervergleich: Drei von vier deutschen Befragten erwarten für

das eigene Land konjunkturelle Schwierigkeiten in den nächsten 12 Monaten

- Hohe Kapitalkosten bleiben Hauptfaktor für Notlagen und Restrukturierungen

- Risiken steigen wegen geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit

- Unternehmen planen Refinanzierungen und Teilverkäufe zur Schuldenbewältigung

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen AlixPartners hat die Ergebnisse seiner

19. globalen "Turnaround & Transformation Survey" veröffentlicht. Die Umfrage

zeigt, dass die weltweit führenden Turnaround-Experten die hohen Kreditkosten

weiterhin als zentralen Faktor für finanzielle Notlagen und Restrukturierungen

von Unternehmen betrachten. Disruptive Einflüsse wie anhaltende globale

Konflikte, wirtschaftliche Unsicherheit und Veränderungen im

Verbraucherverhalten erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Unternehmenskrisen im

kommenden Jahr. Dabei zeichnen die Befragten vor allem für den deutschsprachigen

Raum ein düsteres Bild, sind weitaus pessimistischer mit Blick auf den

konjunkturellen Ausblick und antizipieren deutlich zunehmende

Restrukturierungsaktivitäten hierzulande.

Optimierung der Passivseite im Hochzinsumfeld nur vorübergehende Lösung

Fast alle 700 befragten Führungskräfte mit Restrukturierungsbezug (Kreditgeber,

Banker, Anwälte etc.) betonen, dass die Optimierung der Verbindlichkeiten nur

eine temporäre Lösung darstellt und im derzeitigen Hochzinsumfeld oft unwirksam

ist. Angesichts der bevorstehenden Fälligkeiten in den Jahren 2025-2027 für

Leveraged Loans und hochverzinsliche Anleihen werden viele Unternehmen ihre

Refinanzierung nur schwer bewältigen können. Dabei wird es mit dem bloßen

Verlängern der Laufzeiten nicht getan sein - um das Problem zu lösen, müssen die

zugrunde liegenden operativen Herausforderungen angegangen werden.

Déjà-vu befürchtet: Viele Unternehmen werden wieder in Schieflage geraten

Mehr als ein Drittel der befragten Turnaround-Experten erwartet, dass die

Mehrheit der notleidenden Unternehmen, die erst jüngst ihren

Liquiditätsspielraum durch Optimierung der Passivseite oder Aufnahme von

zusätzlichem Kapital erweitert haben, schon in den nächsten drei Jahren erneut

in Schieflage geraten wird. Dies betrifft insbesondere solche Unternehmen, die

ihre Laufzeiten verlängert haben, anstatt das Kapital zu nutzen, um die Probleme

in ihrem Unternehmen durch betriebliche Umstrukturierungen, Kostensenkungen und

andere Maßnahmen zur Gewinnsteigerung anzugehen. Sie sollten das neu gewonnene

Kapital dafür einsetzen, die gestiegenen Kosten, die sinkende Nachfrage und den

Abbau der Verbindlichkeiten zu bewältigen.

Realistischer Blick auf Kapitalsituation und operative Herausforderungen

notwendig

Dr. Rainer Bizenberger, Co-Head Turnaround und Restrukturierung bei AlixPartners

in der DACH-Region, kommentiert: "Wir sehen zwar noch keine Spitzenwerte bei

Restrukturierungen wie in der Finanzkrise vor rund 15 Jahren oder der jüngsten

Pandemie. Allerdings erwarten wir, dass der aktuelle Trend der verstärkten

Restrukturierungsaktivitäten noch einige Zeit anhalten wird. Im derzeitigen

Zinsumfeld ist es für Vorstände und Geschäftsführer essenziell, Kapitalkosten

und Refinanzierbarkeit realistisch einzuschätzen, um die Liquidität

auszusteuern."

Jens Haas, Co-Head Turnaround und Restrukturierung in DACH, ergänzt:

"Vermeintlich kreative Lösungen auf der Passivseite, die lediglich dazu dienen,

Zeit zu gewinnen und kurzfristig Liquidität freizusetzen, führen meist zu

Verzögerungen längst überfälliger Restrukturierungen. Die Probleme werden mit

solchen Maßnahmen nicht grundsätzlich und nachhaltig gelöst. Die

Restrukturierung wird damit umso härter, weil es noch weniger

Handlungsspielräume gibt. Wenn sich Unternehmenskrisen dann zuspitzen, wird es

auch zu mehr kurzfristigen Verkäufen von Unternehmensteilen oder zu Insolvenzen

kommen."

Deutsche Unternehmen stehen besonders unter Druck

65% der deutschen Befragten rechnen damit, dass die Automobilindustrie im

eigenen Land weiter unter erheblichem Druck stehen wird. Das ist deutlich mehr

als in Nord- und Südamerika (17%), was den anhaltenden disruptiven Wandel in

Europa verdeutlicht (bspw. 48% in Italien). Darüber hinaus glauben mehr als 70%

der deutschen Befragten, dass Deutschland am ehesten wirtschaftliche

Schwierigkeiten erfahren wird. Dies ist der im weltweiten Vergleich höchste

Wert. Die wenigsten rechnen mit einem Wirtschaftswachstum in den nächsten zwölf

Monaten. Diese Besorgnis spiegelt sich auch in der wachsenden Aktivität des

"Sunsetting" wider, bei dem Unternehmen entweder durch den Verkauf von

Vermögenswerten Liquidität generieren oder durch Geschäftsaufgaben Kosten

senken.

Unternehmen reagieren mit Refinanzierungen und Verkauf von Unternehmensteilen

82% der weltweit Befragten gehen davon aus, dass die Kapitalkosten auf dem

derzeitigen Niveau bleiben oder weiter ansteigen werden, gegenüber 98% im Jahr

2023. Nur 18% erwarten, dass sie sinken werden. Allerdings sagen 28% der

Befragten, dass sich die Verfügbarkeit von Kapital im Jahr 2024 verbessern wird,

gegenüber 67% der Befragten im Jahr 2023, die von einem Rückgang der

Kapitalverfügbarkeit ausgingen.

Eine deutliche Mehrheit (72%) der Turnaround-Experten gibt an, dass Unternehmen

eine Refinanzierung und den Verkauf von Unternehmensteilen planen, um Barmittel

zur Schuldentilgung zu beschaffen und finanzielle Risiken wie

Liquiditätsengpässe oder Zahlungsausfälle zu verringern. Der Verkauf von

Vermögenswerten könnte in Form von Ausgliederungen und Abspaltungen erfolgen.

Daher glauben 65%, dass die M&A-Transaktionen im Zusammenhang mit notleidenden

Assets in diesem Jahr zunehmen werden. Vereinbarungen mit Gläubigern zur

Optimierung der Passivseite stehen an zweiter Stelle: 41% der Befragten gaben

an, dass sie im kommenden Jahr darauf zurückgreifen werden.

Haupttreiber von Notlagen und Umstrukturierungen

Kapitalverfügbarkeit und -kosten, geopolitische Unruhen und Inflation gelten als

die wichtigsten Faktoren, die die Wirtschaft in Bedrängnis bringen.

Geopolitische Instabilität ist zum größten Faktor geworden, der die

Weltwirtschaft langfristig gefährdet. 74% der Turnaround-Experten sind der

Ansicht, dass die Spannungen zwischen den USA und China direkt zu einer Zunahme

von Schieflagen führen werden. Die Auswirkungen von Zinssätzen, Klimawandel und

Inflation nehmen dagegen ab. So gaben beispielsweise nur 4% der befragten

US-Amerikaner an, dass der Klimawandel die größte Herausforderung darstellt, die

langfristige wirtschaftliche Folgen für den globalen Markt haben wird.

Ausreichende Liquidität, Kostensenkungen und die Flexibilität sowie Agilität des

Managements wurden als die häufigsten Herausforderungen genannt, mit denen

Unternehmen konfrontiert sind, die vor einem Turnaround oder Übergang stehen.

Düstere Aussichten für Finanzierungsbedingungen

Die Aussichten für Refinanzierungen sind nach wie vor düster: 47% der

Sanierungsexperten sagen, dass die Bedingungen in den nächsten zwölf Monaten

restriktiver werden. Der Umfrage zufolge greifen in diesem Jahr weniger

Unternehmen auf die Kapitalmärkte zurück, um ihren Liquiditätsspielraum zu

erweitern. Die Verfügbarkeit von privatem Kapital ist gestiegen, da sich die

Banken aus dem Markt zurückgezogen und die Kreditvergabestandards verschärft

haben. 87% der Befragten gaben an, dass die Verfügbarkeit von Private Debt im

Vergleich zu 2023 steigen oder gleichbleiben wird.

Methodik

Die Umfrage für die 19. jährliche "Turnaround & Transformation Survey" wurde im

Mai 2024 durchgeführt. Dabei wurden mehr als 700 (165 aus Deutschland) Anwälte,

Investmentbanker, Kreditgeber, Finanzberater und andere Führungskräfte befragt,

die an Restrukturierungen beteiligt sind. Insgesamt wurden mehr als 20 Branchen

in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Asien

berücksichtigt.

Weitere Informationen über die Umfrage finden Sie hier

(https://www.alixpartners.com/insights/turnaround-transformation-survey-2024/).

