OTS: All for One Group SE / All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung ...

16.07.26 09:45 Uhr

All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies

zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie (FOTO)

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Wien / Filderstadt (ots) - Die All for One Group SE hat heute mit VINCI Energies

Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, einer Tochtergesellschaft der VINCI

S.A. (75 Mrd. EUR Umsatz in 2025; Präsenz in 120 Ländern), eine

Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) zum geplanten

Übernahmeangebot und zur künftigen Zusammenarbeit geschlossen.

Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes

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internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen, Energielösungen

sowie multi-technische Dienstleistungen. Die Transaktion soll die Entwicklung

von All for One zum weltweit führenden SAP-Partner für den Mittelstand

beschleunigen.

VINCI Energies fokussiert sich auf die vier Geschäftsfelder Industrie,

Infrastruktur, Building Solutions und IKT (Informations- und

Kommunikationstechnologie). Unter der Marke Axians bündelt VINCI Energies seine

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Aktivitäten im Bereich digitaler Infrastruktur und erzielte 2025 mit 18.300

Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,8 Mrd. EUR. Dazu zählen der Aufbau digitaler

Infrastruktur wie Telekommunikation, Glasfasernetze, Cloud, Rechenzentren und

Unternehmensnetzwerke mit 2,7 Mrd. EUR Umsatz sowie wachstumsstarke digitale

Infrastrukturdienstleistungen wie Unternehmensanwendungen, Datenanalyse,

digitaler Arbeitsplatz und Cybersicherheit mit 1,1 Mrd. EUR Umsatz.

Komplementäre Stärken

VINCI Energies sieht in der geplanten Übernahme die strategische Chance, All for

One gemeinsam mit Axians zu einer führenden digitalen Transformationsplattform

in Europa weiterzuentwickeln. Für All for One eröffnet die Transaktion

zusätzliche internationale Wachstumsperspektiven und Zugang zu einer breiten

europäischen Kundenbasis in Schlüsselbranchen wie Industrie, Energie,

Telekommunikation und öffentlicher Sektor.

Die Kombination beider Geschäftsmodelle schafft ein komplementäres

End-to-End-Portfolio: All for One bringt umfassende Expertise in Geschäfts-,

Cloud- und AI-Transformation ein und erweitert damit die bestehenden Aktivitäten

von Axians in SAP-Geschäftsanwendungen und Datenanalyse, insbesondere im Bereich

SAP-Services. Axians ergänzt diese durch Know-how in IKT-Infrastruktur, Cloud,

Netzwerken und Cybersicherheit. Dadurch können beide Unternehmen zusätzliche

Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale in einem großen, strukturell wachsenden

Markt entlang der vollumfänglichen Transformation ihrer Kunden erschließen.

Vorstand und Aufsichtsrat von All for One begrüßen und unterstützten das Angebot

von VINCI Energies

Die von All for One und VINCI Energies unterzeichnete

Zusammenschlussvereinbarung legt wesentliche Bedingungen des Angebots fest.

Diese enthält unter anderem Vereinbarungen in Bezug auf die Unterstützung der

Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und die Wahrung

der Eigenständigkeit von All for One innerhalb der VINCI-Gruppe (mit Ausschluss

eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags bis zum 1. Januar 2029),

die zukünftige Ausgestaltung der Corporate Governance (mit Verbleib mindestens

eines unabhängigen Aufsichtsratsmitglieds, solange die VINCI-Gruppe nicht alle

All for One-Aktien hält), die Belange der Arbeitnehmer sowie den Fortbestand des

Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft. Die

Bieterin setzt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Management und

Mitarbeitenden von All for One, um gemeinsam das Potenzial der digitalen

Transformation für Kunden in Europa zu erschließen.

Vorstand und Aufsichtsrat der All for One begrüßen und unterstützen das Angebot

und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der noch zu veröffentlichenden

Angebotsunterlage und im Einklang mit ihren aktienrechtlichen Pflichten, den

Aktionären der Gesellschaft in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß

§ 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie sind der Ansicht, dass die

Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre,

Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer Interessengruppen liegt. Zudem

beabsichtigen die Mitglieder des Vorstands ihre privat gehaltenen All for

One-Aktien in das Übernahmeangebot einzuliefern.

Gemeinsam auf dem Weg zum führenden Partner für End-to-End-Transformationen

All for One CEO Michael Zitz: "Mit dem Übernahmeangebot beginnt für All for One

ein neues Kapitel. Wir danken dem Aufsichtsrat und den Hauptaktionären für die

langjährige, äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre wertvolle

Unterstützung auf unserem Weg zum erfolgreichen SAP Full Service-Provider. Unser

besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die die Entwicklung und den Erfolg

von All for One mit großem Engagement maßgeblich geprägt haben. All for One ist

hervorragend aufgestellt: Unsere Internationalisierungsstrategie schreitet

erfolgreich voran und unsere starke Kundenbasis eröffnet langfristige

Wachstumspotenziale für Beratungs-, Service- und AI-Geschäft entlang des

gesamten Kunden-Lebenszyklus. Aufbauend auf dieser starken Position bietet die

geplante Akquisition aus meiner Sicht erhebliche Chancen und klare Vorteile für

All for One und Axians. Gemeinsam haben wir die großartige Perspektive, zum

führenden Partner für End-to-End Transformationen in Europa zu werden! "

Über die All for One Group

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und

Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden -

überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End bei

der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der Anspruch

dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im

Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie AI-Lösungen für

intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio.

EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

CEO der All for One Group ist der Österreicher Michael Zitz. Zitz ist seit 2024

alleiniger Vorstandssprecher und CEO der All for One Group. Er war von April

2021 bis Oktober 2022 Vertriebsvorstand der All for One Group und von November

2022 bis September 2024 Vorstandssprecher und Co-CEO. Er gilt als ausgewiesener

Experte rund um Digitalisierung und Customer Centricity. Zitz ist zudem

Mitgründer der B4B Solutions GmbH, Graz/Österreich, die seit 2016 zur All for

One Group gehört.

http://www.all-for-one.com/ir

Pressekontakt:

Nicole Besemer

Senior Director Investor Relations & Treasury

Tel.: 0049 (0)711 78807-28

E-Mail: mailto:nicole.besemer@all-for-one.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150281/6315631

OTS: All for One Group SE