OTS: Allianz Trade / Allianz Trade Analyse: Deutsches Konjunkturpaket nur ...

Allianz Trade Analyse: Deutsches Konjunkturpaket nur erfolgreich bei

aktiver Transformation der Unternehmen

Hamburg (ots) -

- 10-Punkte Wirtschaftsplan der Bundesregierung ist ein Schritt in die richtige

Richtung, aber kann nur Wegbereiter sein, um eine so große Volkswirtschaft

umzustrukturieren

- "It takes two to tango": Nicht nur der Staat ist gefragt, den entsprechenden

Weg zu bereiten, auch die Unternehmen sind gefordert, selbst aktiv den grünen

und digitalen Wandel anzupacken

- Schlüssel zum Erfolg: Investitionen statt Subventionen; Innovationen statt

Bürokratie

- Deutschland als grüner Exportweltmeister gut positioniert - jetzt ist noch

mehr Mut bei der Entwicklung von klimafreundlichen Technologien gefragt

Der deutsche Wirtschaftsmotor stottert. Deutschland ist die einzige große

Volkswirtschaft, die mit -0,3 % beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023

schrumpfen dürfte und sich erst 2024 etwas erholen wird. Das von der

Bundesregierung geplante Wachstums- und Chancenpaket soll den Motor wieder

ankurbeln. Doch: Für eine wundersame Rettung dürfte das nicht ausreichen. Zu

diesem Schluss kommt die jüngste Analyse des weltweit führenden

Kreditversicherers Allianz Trade.

"Das Konjunkturpaket ist kein Allheilmittel und vor allem auch keine

Einbahnstraße", sagt Jasmin Gröschl, Senior Volkswirtin bei Allianz Trade. "Es

kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Staat das entsprechende Umfeld bereitet

und die Unternehmen auch selbst aktiv werden. Die Regierung muss günstige

Bedingungen schaffen, aber auch die Unternehmen müssen selbst Maßnahmen

ergreifen und den grünen und digitalen Wandel aktiv anpacken. Der Schlüssel zum

wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland sind ein schlanker Staat und

Investitionen statt Subventionen. Die Transformation erfordert das Zusammenspiel

von Staat und unternehmerischem Handeln - it takes two to tango."

Deutsches Wirtschaftsmodell mit Schwächen: Exportabhängigkeit und Fokus auf

Industrie

Der Gegenwind für die deutsche Wirtschaft kommt neben den hohen Energiekosten

vor allem von der nachlassenden Nachfrage, insbesondere bei stark zyklischen

Gütern wie Autos, Werkzeugmaschinen und Chemikalien. Zudem macht der hiesigen

Wirtschaft das einseitige globale Wachstum bei den Dienstleistungen im Vergleich

zu Waren zu schaffen.

"Die Verbraucher geben ihr Geld aktuell eher für Dienstleistungen aus als für

die in Deutschland produzierten Güter", sagt Gröschl. "Das offenbart die

Schwächen des deutschen Wirtschaftsmodells, das weiterhin stark vom Export

abhängig ist und einen großen Teil der Wertschöpfung aus dem verarbeitenden

Gewerbe generiert. Länder wie die USA, Frankreich oder Spanien sind stärker

dienstleistungsorientiert. In Deutschland sind es vor allem

Industriedienstleistungen."

Wachstum ankurbeln: Konjunkturpaket ein Schritt in die richtige Richtung

"Der 10-Punkte Wirtschaftsplan der Regierung ist ein Schritt in die richtige

Richtung und wird das Wachstum etwas ankurbeln. Allerdings wäre die

Erwartungshaltung zu hoch, dass der Plan alleine eine

4-Billionen-Euro-Wirtschaft umstrukturieren könnte", sagt Gröschl.

Deutschland kämpft derzeit mit strukturellen Herausforderungen, darunter

Arbeitskräftemangel, hohe Energiekosten, eine hohe Regulierungs- und Steuerlast,

eine schleichende Digitalisierung und politische Unsicherheit. Um diese zu

bewältigen, braucht die Bundesrepublik Maßnahmen, die ihre Position als Standort

für Innovationen, Investitionen und hochwertige Arbeitsplätze stärken.

Von den hohen Energiepreisen ist ein Teil der energieintensiven Industrien

besonders betroffen.

"Eine mögliche Abwanderung könnte schmerzhafte Auswirkungen auf die Wirtschaft

haben, da die Chemie- und Metallindustrie rund 20 % der industriellen

Wertschöpfung in Deutschland erwirtschaften und etwa 16 % der

Industriebeschäftigten beheimaten. Zudem gehören sie zu den

forschungsintensivsten Branchen und bringen im Durchschnitt mehr Innovationen

hervor als Unternehmen in anderen Branchen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass

Innovationen und Reformen gefördert werden. Das ist für Deutschland der

Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Die Bundesrepublik ist bei Patentanmeldungen und Investitionen in Forschung und

Entwicklung nach wie vor stark. Aber: Die deutschen Ausgaben in diesem Bereich

stagnierten in den letzten Jahren.

"Deutschland ist weiterhin ein Land der Tüftler und Erfinder, darf sich aber

nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen", sagt Gröschl. "Denn ein für Gründer

attraktives Land sieht anders aus: Das Risikokapital ist in den letzten Jahren

zurückgegangen, und der Rückgang der Unternehmensgründungen und Start-ups könnte

ein weiteres Signal dafür sein, dass die Attraktivität des Standorts Deutschland

abnimmt."

Grün, grün, grün... ist alles was die Zukunft an Chancen bietet

Für die grüne Transformation in Deutschland sind der Ausbau der

Handelsbeziehungen und die Sicherung der Rohstoffversorgung von entscheidender

Bedeutung. Dies bietet eine große Chance, das deutsche Geschäftsmodell auf

nachhaltige Weise neu zu gestalten. Dafür sind allerdings erhebliche

Investitionsanstrengungen notwendig, sowohl des öffentlichen als auch des

privaten Sektors, um die massive Aufgabe der Dekarbonisierung zu schultern.

Deutschland ist das Herzstück einer vielversprechenden EU-Basis für

klimafreundliche Technologien.

Mehr grünen Fortschritt wagen: Deutschland ist als grüner Exportweltmeister gut

positioniert

"Kein anderes G7-Land und auch nicht China exportiert im Verhältnis zum BIP mehr

klimafreundliche Waren als Deutschland", sagt Gröschl. "Die Regierung muss mehr

grünen Fortschritt wagen und grüne Technologien vorantreiben, da diese sowohl

Deutschlands Weg zur Klimaneutralität unterstützen als auch der Wirtschaft

zugutekommen. Die deutschen Unternehmen sollten ihre Arbeitsabläufe so

gestalten, dass sie schnell auf Schocks reagieren, geopolitische Veränderungen

antizipieren und schnell Hemmnisse für die Dekarbonisierung abbauen. Der

Schlüssel zur wirtschaftlichen Wiederbelebung in Deutschland sind ein schlanker

Staat und Investitionen statt Subventionen. Ein Konjunkturpaket kann den Weg

bereiten, aber beim Fahren sitzen auch die Unternehmen am Steuer."

Die vollständige Analyse finden Sie beigefügt und hier:

https://bit.ly/467iILC

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz

gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100

Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,

um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert Allianz

Trade täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner,

mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die

Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

entfallen.

Mit dieser Expertise macht Allianz Trade den Welthandel sicherer und gibt den

weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren

Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von

Standard & Poor's ist Allianz Trade im Schadensfall der finanzstarke Partner an

der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten und

beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit. 2022 erwirtschaftete Allianz

Trade einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden und versicherte weltweit

Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.057 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de

