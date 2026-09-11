OTS: Allianz Trade / KI-Boom auf Pump: Versteckte Tech-Schulden erreichen 2,6 ...

11.09.26 10:56 Uhr

KI-Boom auf Pump: Versteckte Tech-Schulden erreichen 2,6 Billionen

Dollar

Hamburg (ots) -

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- Außerbilanzielle Verpflichtungen der großen US-Technologieunternehmen haben

sich binnen eines Jahres vervielfacht

- Die tatsächliche Schuldenlast liegt im Schnitt fast 150 Prozent höher als

bislang sichtbar

- "Versteckte" Schulden verschlechtern die Kreditqualität großer

Technologiekonzerne um bis zu zwei Ratingstufen

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- Risiko liegt weniger im Ausfall als in sinkenden Marktwerten der Anleihen

Der weltweite KI-Boom wird zunehmend durch Schulden und langfristige

Verpflichtungen finanziert. Eine neue Studie des weltweit führenden

Kreditversicherers Allianz Trade zeigt, dass die acht führenden

US-Technologiekonzerne ihre langfristige Verschuldung binnen eines Jahres um 86

Prozent erhöht haben. Gleichzeitig stiegen ihre außerbilanziellen

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Verpflichtungen, vor allem für Rechenzentren, Energieversorgung und

KI-Infrastruktur, binnen eines Jahres von 573 Milliarden US-Dolar (USD) auf rund

2,6 Billionen USD.

Werden diese bislang nur teilweise sichtbaren Verpflichtungen berücksichtigt,

erhöht sich die Schuldenlast der Unternehmen im Durchschnitt um fast 150

Prozent. Die modellierte Kreditqualität verschlechtert sich dadurch um ein bis

zwei Ratingstufen.

"Die Tech-Branche hat den Eisberg bislang umfahren, doch die Navigation wird

schwieriger", sagt Alexander Hirt, Head of Public Equity and Credit bei Allianz

Research. "Die eigentliche Entwicklung findet allerdings unter der

Wasseroberfläche statt: Verpflichtungen, die heute noch nicht in den Bilanzen

erscheinen, werden in den kommenden Jahren schrittweise zu tatsächlichen

Verbindlichkeiten."

Risiko liegt weniger im Ausfall der Anleihen als in sinkenden Marktwerten

Die Kreditmärkte haben auf die Entwicklung bereits reagiert: Die Risikoprämien

großer Technologieunternehmen haben sich innerhalb eines Jahres mehr als

verdoppelt. Die Allianz Trade Studie sieht darin jedoch erst eine teilweise

Berücksichtigung der steigenden Verpflichtungen, die sogenannten Spreads, also

der Abstand zwischen Anleihepreisen und Renditen, können sich noch weiter

ausweiten. Steigende Spreads signalisieren eine höhere Risikowahrnehmung der

Anleger. Kreditanleger partizipieren nicht an möglichen Gewinnen aus KI sondern

tragen das Risiko - bei noch relativ geringen Risikoprämien..

Für die deutsche Wirtschaft sind die Ergebnisse relevant, da viele Unternehmen

auf die Infrastruktur der großen US-Technologieanbieter angewiesen sind und

selbst milliardenschwere KI-Investitionen planen.

"Neben klassischen Schulden müssen Investoren bei der Risikoanalyse auch

langfristige Infrastruktur- und Lieferverträge stärker im Auge behalten", sagt

Hirt. "Trotz der steigenden Belastungen bleibt das unmittelbare Ausfallrisiko

der Tech-Unternehmen gering. Das größere Risiko liegt in einer fortgesetzten

Spread-Ausweitung und damit einer schrittweisen Neubewertung der Bonität durch

die Kapitalmärkte."

Die vollständige Allianz Trade Studie (ENG, pdf) finden Sie hier:

https://bit.ly/3SBCWfy

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz

gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100

Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,

um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die

Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen

kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen und hat sofortigen Zugriff

auf die Daten von 289 Mio. Unternehmen in mehr als 160 Ländern. Insgesamt

umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen

Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.

Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und

gibt den weltweit über 75.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte

und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating

von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im

Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.900

Mitarbeiter weltweit. 2025 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen

konsolidierten Umsatz von EUR 4 Milliarden und versicherte weltweit

Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de

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Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen

ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) Ausmaß

der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungen

einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung der

Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen

einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der Europäischen

Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw.

ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich

der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,

sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem örtlichen,

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