OTS: Allianz Trade / Neue Verantwortlichkeiten in der ...

Neue Verantwortlichkeiten in der Vertrauensschadenversicherung und bei

Bürgschaften: Allianz Trade ernennt neue Regionalleiter für die

Wer­bung Wer­bung

DACH-Region (FOTO)

Hamburg (ots) -

- Jörg Eisenhauer wird Verantwortlicher für den Geschäftsbereich

Vertrauensschadenversicherung

- Rick Lemke übernimmt die regionale Verantwortung für das Bürgschaftsgeschäfts

- Yvonne Heijmans wechselt in Geschäftsleitung des Allianz Trade Joint Ventures

Solunion

Allianz Trade hat zwei erfahrene Führungskräfte zu neuen Verantwortlichen für

Wer­bung Wer­bung

die Geschäftsbereiche Vertrauensschadenversicherung und Bürgschaften in der

DACH-Region berufen. Ab dem 1. April 2026 übernimmt Jörg Eisenhauer (49) die

Position des Regional Head of Fidelity DACH von Marie-Christine Kragh (38), die

sich künftig vollumfänglich auf ihre Rolle als global verantwortliche Group Head

of Fidelity konzentriert. Gleichzeitig folgt Rick Lemke (38) als Regional Head

of Surety DACH auf Yvonne Heijmans (50), die als Mitglied der Geschäftsleitung

Wer­bung Wer­bung

zum Allianz Trade-Joint Venture Solunion wechselt und dort für das

Surety-Wachstum verantwortlich sein wird.

Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

"Diese Führungswechsel unterstreichen das Engagement von Allianz Trade,

erfahrene und kompetente Führungskräfte zu fördern, um das Wachstum und die

Stabilität in der Region zu sichern und auszubauen. Wir wünschen Jörg Eisenhauer

und Rick Lemke viel Erfolg in ihren neuen Rollen und freuen uns auf die

Zusammenarbeit. Gleichzeitig danken wir Yvonne Heijmans und Marie-Christine

Kragh für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre herausragenden Leistungen."

Jörg Eisenhauer ist bereits seit über 18 Jahren bei Allianz Trade in

verschiedenen Vertriebspositionen tätig. Zuletzt verantwortete er als Head of

Sales Territory den Vertrieb in den Regionen Süd-West und Süd. Jörg Eisenhauer

bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kreditversicherung,

Risikomanagement und Vertrauensschadenversicherung mit. Er folgt auf

Marie-Christine Kragh, die den Fidelity-Bereich in DACH erfolgreich auf- und

ausgebaut und zusätzlich zu ihrer regionalen Rolle die

Vertrauensschadenversicherung auch als globalen Geschäftsbereich entwickelt hat.

Rick Lemke ist seit 2014 bei Allianz Trade tätig und hat sich beim

Weltmarktführer mit hoher fachlicher Kompetenz vom Sales Manager zum

Bereichsleiter entwickelt. Seit 2023 ist der ausgewiesene Netzwerker und

Vertriebsexperte als Head of Specialized Brokers & Partner Management DACH für

das Geschäft mit Spezialmaklern und das Partner Management verantwortlich.

Allianz Trade wird demnächst darüber informieren, wer in dieser Position auf

Rick Lemke folgt.

Im Sinne einer stabilen und von Kontinuität geprägten Kundenbeziehung ist die

Nachfolge für Jörg Eisenhauer bereits geregelt: Ab dem 1. April 2026 wird

Claudia Carapacchio (50) die Leitung des Territory Süd übernehmen und Henry

Wagner (39) die des Vertriebsgebiets Süd-West. Beide sind langjährige Allianz

Trade Mitarbeitende und bringen umfangreiche Erfahrung und Kenntnisse des

Marktes und der von Allianz Trade angebotenen Lösungen mit.

Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und

anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz

gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100

Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,

um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die

Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen

kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die

Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)

entfallen.

Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und

gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte

und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating

von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im

Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.

Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800

Mitarbeiter weltweit. 2024 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen

konsolidierten Umsatz von EUR 3,8 Milliarden und versicherte weltweit

Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.

Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftige

Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen

Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und

unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die

tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten

Aussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im

jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird",

"sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt",

"prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls eine

zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen

oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren von solchen

zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören

u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich der

branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkte der

Allianz-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte einschließlich der

"Emerging Markets" einschließlich Marktvolatilität, Liquidität und

Kreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß der versicherten

Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen

ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) Ausmaß

der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungen

einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung der

Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen

einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der Europäischen

Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw.

ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich

der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,

sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem örtlichen,

regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die

Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschläge

und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Pressekontakt:

Ann-Catrin Boll-Ricker

Leitung Unternehmenskommunikation

+49 (0) 40 / 88 34 - 1009

+49 (0)160 161 7648

mailto:ann-catrin.boll@allianz-trade.com

Social Media

Linkedin Allianz Trade Deutschland

https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-deutschland/

XING Allianz Trade Deutschland

https://www.xing.com/pages/allianz-trade-deutschland

Youtube Allianz Trade Deutschland

https://www.youtube.com/allianz-trade-deutschland

Facebook Allianz Trade Deutschland

https://www.facebook.com/AllianzTradeDE

Instagram Allianz Trade

https://www.instagram.com/AllianzTrade

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52706/6232594

OTS: Allianz Trade