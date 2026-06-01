OTS: Almato AG / Almato und Aristech schaffen souveränen europäischen ...

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Almato und Aristech schaffen souveränen europäischen KI-Stack für
Semantic Intelligence und Conversational AI (FOTO)
Stuttgart / Heidelberg (ots) - Die Almato AG, einer der führenden europäischen
Spezialisten für semantische Datenintegration und erklärbares Reasoning und
Tochterunternehmen der DATAGROUP SE, übernimmt die Aristech GmbH, ein
Softwareunternehmen mit Fokus auf KI-Agenten für den Kundenservice. Beide
Unternehmen bündeln dadurch ihre Technologien und schaffen gemeinsam einen
integrierten europäischen KI-Stack für Semantic Intelligence, Conversational AI
und KI-Agenten. Almato erweitert durch den Erwerb von Aristech seine AI-Powered
Semantic Data Platform Bardioc um praxiserprobte Lösungen für automatisierte
Interaktion über Voice, Mail und Chat. Ziel ist es, eine souveräne,
DSGVO-konforme Alternative für Unternehmen und Organisationen zu schaffen, die
KI sicher, nachvollziehbar und nach europäischen Datenschutz- und
Sicherheitsanforderungen einsetzen wollen.
Im Mittelpunkt steht ein durchgängiger Technologieansatz aus Deutschland und
Europa: von der semantischen Strukturierung, Verknüpfung und Analyse
geschäftskritischer Daten bis zur automatisierten Kommunikation in konkreten
Prozessen. Almato stellt mit Bardioc die erklärbare semantische Datenbasis
bereit, um Informationen aus unterschiedlichen Quellen kontextbezogen zu
verknüpfen, nachvollziehbar auszuwerten und für KI-gestützte Automatisierung
nutzbar zu machen. Die Aristech AI-Suite ermöglicht die operative Interaktion
über KI-Agenten, Voice-, Mail- und Chat-Anwendungen. So entsteht ein KI-Stack,
der digitale Souveränität, DSGVO-konformen Betrieb und praktische
Automatisierung verbindet, ohne Unternehmen in intransparente Abhängigkeiten von
globalen Plattformen zu zwingen.
Aristech wurde 2012 in Heidelberg gegründet und ist auf KI-basierte
Sprachtechnologie und die Automatisierung von Kundenserviceprozessen
spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter anderem KI-Agenten, Voice- und
Mailbots sowie Text-to-Speech-Anwendungen. Die Lösungen kommen insbesondere bei
Unternehmen und Organisationen mit hohem Kontaktvolumen sowie in regulierten und
datenintensiven Branchen zum Einsatz, darunter bei ADAC, Air France KLM und der
Bundesagentur für Arbeit.
Die Transaktion wurde am 21. Mai 2026 notariell vollzogen. Kartellrechtliche
Vorbehalte bestehen nicht. Aristech bleibt als Marke, mit seinem Standort
Heidelberg sowie der operativen Führung durch die aktuelle Geschäftsführung
bestehen.
"Mit Aristech erweitern wir unsere Plattform gezielt dort, wo Interaktion
entsteht. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: Entscheidungen müssen
erklärbar sein und im Kontext stehen. Genau darin sehen wir den Kern der
Semantic Intelligence Revolution", sagt Christian Sauter, CEO der Almato AG.
"Durch die Verbindung von Bardioc mit der Aristech AI-Suite schaffen wir einen
integrierten KI-Stack, der Datenintelligenz und operative Automatisierung
zusammenführt."
"Aristech steht für technologische Exzellenz. Die Entscheidung vieler großer
Unternehmen für unsere Technologie bestätigt diesen Anspruch", sagt Carolin
Edler-Mende, CEO der Aristech GmbH. "Um unsere Lösungen in einem hoch
kompetitiven und immer dynamischeren KI-Markt weiter in die Breite zu bringen,
haben wir eine starke Partnerschaft gesucht. In Almato sehen wir einen Partner
für Technologie und Wachstum, mit dem wir Unternehmen künftig noch umfassender
bei der Automatisierung ihrer Prozesse unterstützen können. Dabei bleibt
erhalten, was für uns zentral ist: digitale Souveränität, Sicherheit und Service
aus einer Hand."
"Der Markt entwickelt sich klar in Richtung operativer KI-Plattformen mit echter
Business-Relevanz", sagt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE. "Mit der
Erweiterung von Bardioc um die Conversational AI von Aristech bauen wir die
Position von Almato im Enterprise-AI-Markt gezielt aus. Entscheidend ist dabei
die Verbindung aus semantischer Datenbasis und produktiver KI-Anwendung, denn
genau darin liegt der nachhaltige Mehrwert für unsere Kunden."
Über Aristech
Die Aristech GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein führender Anbieter für
KI-basierte Sprachtechnologie und spezialisiert auf die Automatisierung und
Digitalisierung von Kundenserviceprozessen. Seit 2012 entwickelt das Unternehmen
innovative Lösungen wie KI-Agenten, Voice- und Mailbots sowie
Text-to-Speech-Anwendungen, die insbesondere Unternehmen mit hohem Kundenkontakt
bei der Automatisierung und Digitalisierung ihres Kundenservices unterstützen.
Alle Produkte werden vollständig in-house in Deutschland entwickelt und auf
Wunsch auch dort gehostet - datenschutzkonform und gemäß strengster
DSGVO-Standards. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Finanz- und
Versicherungsbranche, dem Energiesektor, dem öffentlichen Verkehr sowie
kommunale Verwaltungen.
Über Almato
Almato AG mit Hauptsitz in Stuttgart ist der europäische Spezialist für
KI-gestützte semantische Datenplattformen. Mit Bardioc, der AI-powered Semantic
Data Platform, bietet Almato eine souveräne und leistungsstarke Lösung zur
intelligenten Verknüpfung, Analyse und Nutzung von Daten. Die Plattform basiert
auf einer offenen Ontologie, arbeitet sicher und nachvollziehbar nach
europäischen Standards und kann in verschiedenen Betriebsmodellen, darunter als
Platform as a Service (PaaS), bereitgestellt werden. Sie ermöglicht Unternehmen
eine flexible und skalierbare Nutzung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen.
Rund 200 Mitarbeiter entwickeln und betreuen die Plattform und unterstützen
Organisationen aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Verteidigung bei der
souveränen und effizienten Nutzung ihrer Daten, von der Integration über
semantische Modellierung bis zur KI-gestützten Analyse und Automatisierung.
Almato arbeitet mit führenden Partnern für Implementierung und Beratung
zusammen, insbesondere in den Bereichen Data Science, Security und
Lösungsentwicklung, um Kunden ganzheitlich bei der Realisierung datengetriebener
Strategien zu begleiten.
Neben dem Hauptsitz in Stuttgart unterhält Almato Büros in Reutlingen und
Barcelona. Im Jahr 2025 wurde Bardioc vom Fachmagazin CIO Review als "AI-Powered
Semantic Data Platform of the Year in Europe" ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Almato AG: Nicole Bommas; mailto:nicole.bommas@almato.com
Aristech GmbH: Schwartz PR / Julia Rauch, Louisa Struif;
mailto:aristech@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182727/6294151
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