OTS: Almato AG / Almato und Aristech schaffen souveränen europäischen ...

Almato und Aristech schaffen souveränen europäischen KI-Stack für

Semantic Intelligence und Conversational AI (FOTO)

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Stuttgart / Heidelberg (ots) - Die Almato AG, einer der führenden europäischen

Spezialisten für semantische Datenintegration und erklärbares Reasoning und

Tochterunternehmen der DATAGROUP SE, übernimmt die Aristech GmbH, ein

Softwareunternehmen mit Fokus auf KI-Agenten für den Kundenservice. Beide

Unternehmen bündeln dadurch ihre Technologien und schaffen gemeinsam einen

integrierten europäischen KI-Stack für Semantic Intelligence, Conversational AI

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und KI-Agenten. Almato erweitert durch den Erwerb von Aristech seine AI-Powered

Semantic Data Platform Bardioc um praxiserprobte Lösungen für automatisierte

Interaktion über Voice, Mail und Chat. Ziel ist es, eine souveräne,

DSGVO-konforme Alternative für Unternehmen und Organisationen zu schaffen, die

KI sicher, nachvollziehbar und nach europäischen Datenschutz- und

Sicherheitsanforderungen einsetzen wollen.

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Im Mittelpunkt steht ein durchgängiger Technologieansatz aus Deutschland und

Europa: von der semantischen Strukturierung, Verknüpfung und Analyse

geschäftskritischer Daten bis zur automatisierten Kommunikation in konkreten

Prozessen. Almato stellt mit Bardioc die erklärbare semantische Datenbasis

bereit, um Informationen aus unterschiedlichen Quellen kontextbezogen zu

verknüpfen, nachvollziehbar auszuwerten und für KI-gestützte Automatisierung

nutzbar zu machen. Die Aristech AI-Suite ermöglicht die operative Interaktion

über KI-Agenten, Voice-, Mail- und Chat-Anwendungen. So entsteht ein KI-Stack,

der digitale Souveränität, DSGVO-konformen Betrieb und praktische

Automatisierung verbindet, ohne Unternehmen in intransparente Abhängigkeiten von

globalen Plattformen zu zwingen.

Aristech wurde 2012 in Heidelberg gegründet und ist auf KI-basierte

Sprachtechnologie und die Automatisierung von Kundenserviceprozessen

spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter anderem KI-Agenten, Voice- und

Mailbots sowie Text-to-Speech-Anwendungen. Die Lösungen kommen insbesondere bei

Unternehmen und Organisationen mit hohem Kontaktvolumen sowie in regulierten und

datenintensiven Branchen zum Einsatz, darunter bei ADAC, Air France KLM und der

Bundesagentur für Arbeit.

Die Transaktion wurde am 21. Mai 2026 notariell vollzogen. Kartellrechtliche

Vorbehalte bestehen nicht. Aristech bleibt als Marke, mit seinem Standort

Heidelberg sowie der operativen Führung durch die aktuelle Geschäftsführung

bestehen.

"Mit Aristech erweitern wir unsere Plattform gezielt dort, wo Interaktion

entsteht. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: Entscheidungen müssen

erklärbar sein und im Kontext stehen. Genau darin sehen wir den Kern der

Semantic Intelligence Revolution", sagt Christian Sauter, CEO der Almato AG.

"Durch die Verbindung von Bardioc mit der Aristech AI-Suite schaffen wir einen

integrierten KI-Stack, der Datenintelligenz und operative Automatisierung

zusammenführt."

"Aristech steht für technologische Exzellenz. Die Entscheidung vieler großer

Unternehmen für unsere Technologie bestätigt diesen Anspruch", sagt Carolin

Edler-Mende, CEO der Aristech GmbH. "Um unsere Lösungen in einem hoch

kompetitiven und immer dynamischeren KI-Markt weiter in die Breite zu bringen,

haben wir eine starke Partnerschaft gesucht. In Almato sehen wir einen Partner

für Technologie und Wachstum, mit dem wir Unternehmen künftig noch umfassender

bei der Automatisierung ihrer Prozesse unterstützen können. Dabei bleibt

erhalten, was für uns zentral ist: digitale Souveränität, Sicherheit und Service

aus einer Hand."

"Der Markt entwickelt sich klar in Richtung operativer KI-Plattformen mit echter

Business-Relevanz", sagt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE. "Mit der

Erweiterung von Bardioc um die Conversational AI von Aristech bauen wir die

Position von Almato im Enterprise-AI-Markt gezielt aus. Entscheidend ist dabei

die Verbindung aus semantischer Datenbasis und produktiver KI-Anwendung, denn

genau darin liegt der nachhaltige Mehrwert für unsere Kunden."

Über Aristech

Die Aristech GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein führender Anbieter für

KI-basierte Sprachtechnologie und spezialisiert auf die Automatisierung und

Digitalisierung von Kundenserviceprozessen. Seit 2012 entwickelt das Unternehmen

innovative Lösungen wie KI-Agenten, Voice- und Mailbots sowie

Text-to-Speech-Anwendungen, die insbesondere Unternehmen mit hohem Kundenkontakt

bei der Automatisierung und Digitalisierung ihres Kundenservices unterstützen.

Alle Produkte werden vollständig in-house in Deutschland entwickelt und auf

Wunsch auch dort gehostet - datenschutzkonform und gemäß strengster

DSGVO-Standards. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Finanz- und

Versicherungsbranche, dem Energiesektor, dem öffentlichen Verkehr sowie

kommunale Verwaltungen.

Über Almato

Almato AG mit Hauptsitz in Stuttgart ist der europäische Spezialist für

KI-gestützte semantische Datenplattformen. Mit Bardioc, der AI-powered Semantic

Data Platform, bietet Almato eine souveräne und leistungsstarke Lösung zur

intelligenten Verknüpfung, Analyse und Nutzung von Daten. Die Plattform basiert

auf einer offenen Ontologie, arbeitet sicher und nachvollziehbar nach

europäischen Standards und kann in verschiedenen Betriebsmodellen, darunter als

Platform as a Service (PaaS), bereitgestellt werden. Sie ermöglicht Unternehmen

eine flexible und skalierbare Nutzung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen.

Rund 200 Mitarbeiter entwickeln und betreuen die Plattform und unterstützen

Organisationen aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Verteidigung bei der

souveränen und effizienten Nutzung ihrer Daten, von der Integration über

semantische Modellierung bis zur KI-gestützten Analyse und Automatisierung.

Almato arbeitet mit führenden Partnern für Implementierung und Beratung

zusammen, insbesondere in den Bereichen Data Science, Security und

Lösungsentwicklung, um Kunden ganzheitlich bei der Realisierung datengetriebener

Strategien zu begleiten.

Neben dem Hauptsitz in Stuttgart unterhält Almato Büros in Reutlingen und

Barcelona. Im Jahr 2025 wurde Bardioc vom Fachmagazin CIO Review als "AI-Powered

Semantic Data Platform of the Year in Europe" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Almato AG: Nicole Bommas; mailto:nicole.bommas@almato.com

Aristech GmbH: Schwartz PR / Julia Rauch, Louisa Struif;

mailto:aristech@schwartzpr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182727/6294151

OTS: Almato AG