OTS: Alphawave GmbH / Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung ...

Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung des Quant-Modells

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Düsseldorf (ots) - In der Welt der Hochtechnologie folgt auf die Phase der

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Forschung die Phase der Skalierung. Die Düsseldorfer Alphawave GmbH hat diesen

Übergang nun eindrucksvoll vollzogen. Während das Jahr 2023 noch im Zeichen der

finalen Systementwicklung stand, zeigen die Zahlen für 2025 eine massive

Beschleunigung: Mit einem vorläufigen Jahresergebnis von rund 1,15 Millionen

Euro hat das Fintech die wirtschaftliche Tragfähigkeit seines Modells final

unter Beweis gestellt.

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Wachstums-Turbo: Vom Research zum Millionenergebnis

Die betriebswirtschaftliche Dynamik verdeutlicht die Effizienz der eingesetzten

Technologie. Lagen die Erträge im Forschungsjahr 2023 noch bei symbolischen

1.070 Euro, stiegen sie mit dem operativen Roll-out im Jahr 2024 bereits auf

1,21 Millionen Euro (Jahresüberschuss: rund 0,30 Mio. Euro). Das Jahr 2025

markiert mit vorläufigen Erträgen von über 2,85 Millionen Euro und einem

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Millionengewinn den endgültigen Eintritt in die profitable Wachstumsphase.

"Das Jahr 2024 war unser Wendepunkt zur Profitabilität. 2025 haben wir gezeigt,

dass unser Modell auch bei deutlich höheren Volumina stabil skaliert", erklärt

Jan-Patrick Krüger, CEO der Alphawave GmbH. Das kumulierte Handelsvolumen stieg

im selben Zeitraum von 843,2 Millionen Euro (2024) auf beeindruckende 2,32

Milliarden Euro (2025).

Wissenschaftliche Basis: 6,5-facher Speed-Vorsprung

Das Fundament dieser Ergebnisse ist die proprietäre Handelsinfrastruktur. Eine

"Scientific Opinion" von Dr. Hans-Wolfgang Loidl (Heriot-Watt University,

Edinburgh) attestiert dem System eine Rechenleistung von 14 Millionen Ticks pro

Sekunde. Damit operiert die Engine rund 6,5-mal schneller als marktführende

Vergleichsplattformen in der Forschung. Diese Geschwindigkeit ermöglicht eine

Validierungstiefe, die statistische Risiken minimiert und die Grundlage für die

verlässliche Ertragsgenerierung bildet.

Effizienz durch industrielle Prozesse

Der entscheidende Hebel für das Millionenergebnis ist die Entkopplung von

Kapital und Personalaufwand. Da die gesamte Wertschöpfungskette - von der

Signalgenerierung bis zum Risikomanagement - vollautomatisiert abläuft, steigen

die Kosten bei wachsendem Handelsvolumen nur unterproportional. Alphawave agiert

somit weniger als klassischer Finanzdienstleister, sondern als

hochspezialisierter Deep-Tech-Anbieter, der den algorithmischen Handel

industrialisiert hat.

Transparenz und Dialog: Der Experten-Podcast

Um den oft komplexen Markt des Quant-Tradings für Partner und Fachöffentlichkeit

zu entmystifizieren, setzt Alphawave konsequent auf Transparenz. CEO Jan-Patrick

Krüger gibt regelmäßig tiefe Einblicke in die Architektur und die Strategie

hinter den Millionen-Ergebnissen.

Hintergrund: Wie Alphawave Daten in Erträge übersetzt und warum

Wissenschaftlichkeit die Basis für nachhaltige Profitabilität ist, erläutert CEO

Jan-Patrick Krüger im aktuellen Expertengespräch zur Strategie bis 2026. Hier

die Podcast-Folge zur Strategie 2026 anhören

(https://www.youtube.com/watch?v=g6imvA82CT8)

Über die Alphawave GmbH: Die Alphawave GmbH (Düsseldorf) entwickelt

hochperformante Systeme für den systematischen Handel. Nach Abschluss einer

achtjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase verbindet das Unternehmen heute

akademische Exzellenz mit operativer Ertragskraft im Millionenbereich.

Pressekontakt:

Alphawave GmbH

Jan-Patrick Krüger, CEO

E-Mail: mailto:press@alphawave.fund

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181941/6246205

OTS: Alphawave GmbH