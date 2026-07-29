OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal verstärkt Transaction Advisory in ...

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Alvarez & Marsal verstärkt Transaction Advisory in Deutschland mit
Silvio Ritz
Düsseldorf (ots) -
- Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters baut A&M seine Global
Transaction Advisory Group in einem der dynamischsten europäischen
Transaktionsmärkte gezielt weiter aus.
Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal
(https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) baut seine Global Transaction Advisory
Group (Global TAG)
(https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/global-transaction-advisory) in
Deutschland weiter aus. Silvio Ritz
(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/silvio-ritz) wird als Managing
Director das Team am Standort Düsseldorf verstärken.
"Wir freuen uns sehr, Silvio Ritz für uns gewonnen zu haben. A&M treibt damit
den Ausbau der Transaktionsberatung in einem der aktivsten M&A-Märkte Europas
voran. So sind wir in der Lage, den erfolgreichen Wachstumskurs mit unseren
Kunden im PE-Bereich und unseren großen Unternehmenskunden weiter erfolgreich
fortzusetzen," kommentiert Jürgen Zapf
(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf), Managing Director,
SBU Lead TAG und Co-Head bei A&M Deutschland, den Neuzugang.
Silvio Ritz verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung komplexer
M&A-Transaktionen. Er berät Unternehmen und Private-Equity-Investoren über den
gesamten Transaktionszyklus hinweg, von der Analyse zentraler Werttreiber und
transaktionsrelevanter Risiken bis zur Realisierung konkreter
Wertsteigerungspotenziale im Rahmen der Transaktion. Zu seinen Schwerpunkten
zählen Financial Due Diligence auf Käufer- und Verkäuferseite, Vendor
Assistance, Businessplan Assessments sowie Refinanzierungen im Mid-Market
Segment und bei größeren Transaktionen. Besondere Branchenexpertise bringt er in
den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, E-Commerce, Konsumgüter und konsumnahe
Dienstleistungen mit.
Paul Aversano (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/paul-aversano),
Managing Director und Global Practice Leader der Global TAG sagt: "Unser
Wachstum folgt einem klaren Anspruch: Wir gewinnen herausragende Talente und
verbinden ihre Expertise mit der integrierten Plattform von A&M, um auch bei
komplexen Transaktionen fundierte und belastbare Antworten zu liefern. Gerade in
Märkten mit wachsender Nachfrage ist es entscheidend, unseren Kunden mit lokaler
Marktnähe, globaler Stärke und einem Beratungsansatz, der konsequent auf
messbare Wirkung ausgerichtet ist, einen Schritt voraus zu sein. Die Ernennung
von Silvio Ritz ist daher ein wichtiger Schritt, um unsere Transaktionsberatung
in Deutschland und Europa weiter auszubauen und nachhaltig zu positionieren."
"Silvio Ritz vereint genau jene technische Exzellenz mit kommerziellem und
branchenspezifischem Verständnis, die unsere Kunden erwarten", erklären die
Managing Directors und Global TAG EMEA Co-Leaders Jonathan Gibbons
(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jonathan-gibbons) und Philip
Mitchell (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/philip-mitchell). "Seine
umfassende Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und sein pragmatischer,
umsetzungsorientierter Arbeitsstil stärken unsere Fähigkeit, eine differenzierte
Transaktionsberatung zu bieten, während wir unsere Präsenz in Deutschland und
der gesamten Region weiter ausbauen."
Silvio Ritz sagt zu seiner neuen Aufgabe: "A&M steht für Unternehmergeist,
Geschwindigkeit und messbare Ergebnisse und genau das hat mich überzeugt. Die
Dynamik des Global TAG Teams, der klare Fokus auf umsetzbare Erkenntnisse und
die internationale Plattform bieten ein starkes Umfeld, um Kunden in komplexen
Transaktionssituationen noch wirkungsvoller zu unterstützen. Ich freue mich
darauf bestehende und neue Kundenbeziehungen in Deutschland und international
auszubauen und insbesondere das Wachstum unserer Transaktionsberatung in
konsumnahen Branchen aktiv mitzugestalten."
Bildmaterial finden Sie hier
(https://hbi.app.box.com/folder/402766504572?s=i83wds4renq1z525hwr6sdstlb9hkzd3)
.
Über die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal
Die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) von A&M unterstützt
Investoren und Kreditgeber mit den entscheidungsrelevanten Analysen, die sie
benötigen, um Transaktionen mit Sicherheit und Klarheit voranzubringen. Dafür
verbindet A&M tiefgreifende operative, branchenbezogene und funktionale
Expertise mit Finanz-, Rechnungslegungs- und Steuerkompetenz auf
Big-Four-Niveau. Der Fokus liegt auf den tatsächlichen Werttreibern einer
Transaktion und auf den Ursachen zentraler Deal-Themen. Als größte
Transaktionsberatung außerhalb der Big Four begleitet A&M
Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds, Family Offices, Hedgefonds sowie
strategische Käufer weltweit dabei, über den gesamten Investmentzyklus hinweg
Wertpotenziale zu identifizieren und zu realisieren. Die Global Transaction
Advisory Group von A&M umfasst mehr als 1.300 Fachleute in 45 Büros weltweit.
Weitere Informationen finden Sie unter AlvarezandMarsal.com.
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)
zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden
Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise
in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung
höchstes Renommee.
Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung,
Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management -
stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandanten
zugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener
Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater -
viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen,
Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche
Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren
und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.germanyalvarezandmarsal.com/de
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