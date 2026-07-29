OTS: Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal verstärkt Transaction Advisory in ...

29.07.26 09:56 Uhr

Alvarez & Marsal verstärkt Transaction Advisory in Deutschland mit

Silvio Ritz

Düsseldorf (ots) -

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- Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters baut A&M seine Global

Transaction Advisory Group in einem der dynamischsten europäischen

Transaktionsmärkte gezielt weiter aus.

Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) baut seine Global Transaction Advisory

Group (Global TAG)

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(https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/global-transaction-advisory) in

Deutschland weiter aus. Silvio Ritz

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/silvio-ritz) wird als Managing

Director das Team am Standort Düsseldorf verstärken.

"Wir freuen uns sehr, Silvio Ritz für uns gewonnen zu haben. A&M treibt damit

den Ausbau der Transaktionsberatung in einem der aktivsten M&A-Märkte Europas

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voran. So sind wir in der Lage, den erfolgreichen Wachstumskurs mit unseren

Kunden im PE-Bereich und unseren großen Unternehmenskunden weiter erfolgreich

fortzusetzen," kommentiert Jürgen Zapf

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf), Managing Director,

SBU Lead TAG und Co-Head bei A&M Deutschland, den Neuzugang.

Silvio Ritz verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung komplexer

M&A-Transaktionen. Er berät Unternehmen und Private-Equity-Investoren über den

gesamten Transaktionszyklus hinweg, von der Analyse zentraler Werttreiber und

transaktionsrelevanter Risiken bis zur Realisierung konkreter

Wertsteigerungspotenziale im Rahmen der Transaktion. Zu seinen Schwerpunkten

zählen Financial Due Diligence auf Käufer- und Verkäuferseite, Vendor

Assistance, Businessplan Assessments sowie Refinanzierungen im Mid-Market

Segment und bei größeren Transaktionen. Besondere Branchenexpertise bringt er in

den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, E-Commerce, Konsumgüter und konsumnahe

Dienstleistungen mit.

Paul Aversano (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/paul-aversano),

Managing Director und Global Practice Leader der Global TAG sagt: "Unser

Wachstum folgt einem klaren Anspruch: Wir gewinnen herausragende Talente und

verbinden ihre Expertise mit der integrierten Plattform von A&M, um auch bei

komplexen Transaktionen fundierte und belastbare Antworten zu liefern. Gerade in

Märkten mit wachsender Nachfrage ist es entscheidend, unseren Kunden mit lokaler

Marktnähe, globaler Stärke und einem Beratungsansatz, der konsequent auf

messbare Wirkung ausgerichtet ist, einen Schritt voraus zu sein. Die Ernennung

von Silvio Ritz ist daher ein wichtiger Schritt, um unsere Transaktionsberatung

in Deutschland und Europa weiter auszubauen und nachhaltig zu positionieren."

"Silvio Ritz vereint genau jene technische Exzellenz mit kommerziellem und

branchenspezifischem Verständnis, die unsere Kunden erwarten", erklären die

Managing Directors und Global TAG EMEA Co-Leaders Jonathan Gibbons

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jonathan-gibbons) und Philip

Mitchell (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/philip-mitchell). "Seine

umfassende Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und sein pragmatischer,

umsetzungsorientierter Arbeitsstil stärken unsere Fähigkeit, eine differenzierte

Transaktionsberatung zu bieten, während wir unsere Präsenz in Deutschland und

der gesamten Region weiter ausbauen."

Silvio Ritz sagt zu seiner neuen Aufgabe: "A&M steht für Unternehmergeist,

Geschwindigkeit und messbare Ergebnisse und genau das hat mich überzeugt. Die

Dynamik des Global TAG Teams, der klare Fokus auf umsetzbare Erkenntnisse und

die internationale Plattform bieten ein starkes Umfeld, um Kunden in komplexen

Transaktionssituationen noch wirkungsvoller zu unterstützen. Ich freue mich

darauf bestehende und neue Kundenbeziehungen in Deutschland und international

auszubauen und insbesondere das Wachstum unserer Transaktionsberatung in

konsumnahen Branchen aktiv mitzugestalten."

Bildmaterial finden Sie hier

(https://hbi.app.box.com/folder/402766504572?s=i83wds4renq1z525hwr6sdstlb9hkzd3)

.

Über die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal

Die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) von A&M unterstützt

Investoren und Kreditgeber mit den entscheidungsrelevanten Analysen, die sie

benötigen, um Transaktionen mit Sicherheit und Klarheit voranzubringen. Dafür

verbindet A&M tiefgreifende operative, branchenbezogene und funktionale

Expertise mit Finanz-, Rechnungslegungs- und Steuerkompetenz auf

Big-Four-Niveau. Der Fokus liegt auf den tatsächlichen Werttreibern einer

Transaktion und auf den Ursachen zentraler Deal-Themen. Als größte

Transaktionsberatung außerhalb der Big Four begleitet A&M

Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds, Family Offices, Hedgefonds sowie

strategische Käufer weltweit dabei, über den gesamten Investmentzyklus hinweg

Wertpotenziale zu identifizieren und zu realisieren. Die Global Transaction

Advisory Group von A&M umfasst mehr als 1.300 Fachleute in 45 Büros weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter AlvarezandMarsal.com.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)

zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden

Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise

in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung

höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung,

Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management -

stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandanten

zugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener

Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater -

viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen,

Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche

Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren

und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.germanyalvarezandmarsal.com/de

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OTS: Alvarez & Marsal