OTS: Alvarez & Marsal / Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / ...

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Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / Regulatorische Zeitenwende im
Bankensektor: Europas Wettbewerbsnachteil wächst
N.Y./München (ots) -
- Die Deregulierung in den USA verändert die Spielregeln des globalen
Bankensektors
- Europas Institute drohen im internationalen Wettbewerb weiter zurückzufallen
Die aktuelle Deregulierungswelle in den USA entwickelt sich zunehmend zu einem
strategischen Wettbewerbsfaktor für den globalen Bankensektor. Was zunächst als
regulatorische Anpassung begann, könnte sich als tiefgreifende Verschiebung der
Kräfteverhältnisse zwischen den internationalen Finanzmärkten erweisen.
Während die USA und zunehmend auch Großbritannien regulatorische Entlastungen
vorantreiben, setzt Europa weiterhin auf höhere Kapitalanforderungen und die
konsequente Umsetzung neuer Basel-Regeln. Dadurch entsteht eine wachsende
Divergenz, deren Auswirkungen bereits heute sichtbar werden.
Kapital wird zum Wettbewerbsvorteil
Die regulatorischen Erleichterungen in den USA schaffen erhebliche zusätzliche
Handlungsspielräume für Banken. Bereits wenige Monate nach Inkrafttreten erster
Reformen fließen große Teile des freigesetzten Kapitals in Kreditvergabe,
Investitionen, Akquisitionen und Ausschüttungen an Aktionäre.
Damit entsteht ein direkter Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen
Instituten, die gleichzeitig steigenden regulatorischen Anforderungen
gegenüberstehen.
Die Schere zwischen den Finanzmärkten wächst
Die Auswirkungen zeigen sich längst nicht mehr nur auf regulatorischer Ebene.
Profitabilität, Bewertungen und Marktanteile entwickeln sich zunehmend
auseinander. Besonders im Investment Banking, in der Unternehmensfinanzierung
und im Kapitalmarktgeschäft gewinnen US-Bankinstitute weiter an Bedeutung.
Gleichzeitig erschweren höhere Kapitalanforderungen europäischen Banken die
Finanzierung von Wachstum und Innovation.
Die Folge könnte eine langfristige Verschiebung globaler Marktanteile sein.
Ein ungleiches Spielfeld für europäische Banken
Die aktuelle Entwicklung wirft zunehmend die Frage nach einem internationalen
Level Playing Field auf. Während amerikanische Institute von regulatorischen
Entlastungen profitieren, steigen die Anforderungen für viele europäische Banken
weiter an. Dadurch droht sich ein struktureller Wettbewerbsnachteil zu
verfestigen, der nicht nur die Banken selbst betrifft, sondern auch Auswirkungen
auf die Finanzierungskraft europäischer Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstandorts Europa haben könnte.
Neue strategische Herausforderungen für Banken
Vor diesem Hintergrund gewinnt die strategische Kapitalsteuerung weiter an
Bedeutung. Institute müssen ihre Geschäftsmodelle auf ein Umfeld ausrichten, das
von regulatorischer Fragmentierung und unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen
geprägt ist.
Zentrale Handlungsfelder sind:
- Optimierung von Kapitalallokation und Bilanzstruktur
- Priorisierung wachstumsstarker Geschäftsbereiche
- Anpassung der Ausschüttungs- und Investitionsstrategien
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kapitalmarktgeschäft
Die weitere Entwicklung lässt sich derzeit in drei Szenarien einordnen:
Regulatorische Annäherung : Europa reagiert auf die Entwicklungen und reduziert
regulatorische Wettbewerbsnachteile.
Fortgesetzte Divergenz : Die Unterschiede zwischen den Märkten nehmen weiter zu,
Marktanteile verlagern sich zunehmend in Richtung USA.
Strukturelle Neuordnung : Unterschiedliche Regulierungsansätze führen
langfristig zu einer grundlegenden Verschiebung der globalen Bankenlandschaft.
"Wir beobachten derzeit nicht nur regulatorische Veränderungen, sondern eine
strategische Neuverteilung von Wettbewerbsvorteilen im globalen Bankensektor.
Während US-Banken zusätzliches Kapital bereits aktiv für Wachstum, Investitionen
und Marktanteilsgewinne nutzen, stehen europäische Institute unter dem Druck
steigender Anforderungen. Die entscheidende Frage ist, ob Europa seine
Wettbewerbsfähigkeit im Finanzsektor langfristig sichern kann", sagt Alexander
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