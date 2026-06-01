OTS: Alvarez & Marsal / Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / ...

Expertenkommentar von Alvarez & Marsal / Regulatorische Zeitenwende im

Bankensektor: Europas Wettbewerbsnachteil wächst

Wer­bung Wer­bung

N.Y./München (ots) -

- Die Deregulierung in den USA verändert die Spielregeln des globalen

Bankensektors

- Europas Institute drohen im internationalen Wettbewerb weiter zurückzufallen

Die aktuelle Deregulierungswelle in den USA entwickelt sich zunehmend zu einem

strategischen Wettbewerbsfaktor für den globalen Bankensektor. Was zunächst als

regulatorische Anpassung begann, könnte sich als tiefgreifende Verschiebung der

Wer­bung Wer­bung

Kräfteverhältnisse zwischen den internationalen Finanzmärkten erweisen.

Während die USA und zunehmend auch Großbritannien regulatorische Entlastungen

vorantreiben, setzt Europa weiterhin auf höhere Kapitalanforderungen und die

konsequente Umsetzung neuer Basel-Regeln. Dadurch entsteht eine wachsende

Divergenz, deren Auswirkungen bereits heute sichtbar werden.

Kapital wird zum Wettbewerbsvorteil

Wer­bung Wer­bung

Die regulatorischen Erleichterungen in den USA schaffen erhebliche zusätzliche

Handlungsspielräume für Banken. Bereits wenige Monate nach Inkrafttreten erster

Reformen fließen große Teile des freigesetzten Kapitals in Kreditvergabe,

Investitionen, Akquisitionen und Ausschüttungen an Aktionäre.

Damit entsteht ein direkter Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen

Instituten, die gleichzeitig steigenden regulatorischen Anforderungen

gegenüberstehen.

Die Schere zwischen den Finanzmärkten wächst

Die Auswirkungen zeigen sich längst nicht mehr nur auf regulatorischer Ebene.

Profitabilität, Bewertungen und Marktanteile entwickeln sich zunehmend

auseinander. Besonders im Investment Banking, in der Unternehmensfinanzierung

und im Kapitalmarktgeschäft gewinnen US-Bankinstitute weiter an Bedeutung.

Gleichzeitig erschweren höhere Kapitalanforderungen europäischen Banken die

Finanzierung von Wachstum und Innovation.

Die Folge könnte eine langfristige Verschiebung globaler Marktanteile sein.

Ein ungleiches Spielfeld für europäische Banken

Die aktuelle Entwicklung wirft zunehmend die Frage nach einem internationalen

Level Playing Field auf. Während amerikanische Institute von regulatorischen

Entlastungen profitieren, steigen die Anforderungen für viele europäische Banken

weiter an. Dadurch droht sich ein struktureller Wettbewerbsnachteil zu

verfestigen, der nicht nur die Banken selbst betrifft, sondern auch Auswirkungen

auf die Finanzierungskraft europäischer Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit

des Wirtschaftsstandorts Europa haben könnte.

Neue strategische Herausforderungen für Banken

Vor diesem Hintergrund gewinnt die strategische Kapitalsteuerung weiter an

Bedeutung. Institute müssen ihre Geschäftsmodelle auf ein Umfeld ausrichten, das

von regulatorischer Fragmentierung und unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen

geprägt ist.

Zentrale Handlungsfelder sind:

- Optimierung von Kapitalallokation und Bilanzstruktur

- Priorisierung wachstumsstarker Geschäftsbereiche

- Anpassung der Ausschüttungs- und Investitionsstrategien

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kapitalmarktgeschäft

Die weitere Entwicklung lässt sich derzeit in drei Szenarien einordnen:

Regulatorische Annäherung : Europa reagiert auf die Entwicklungen und reduziert

regulatorische Wettbewerbsnachteile.

Fortgesetzte Divergenz : Die Unterschiede zwischen den Märkten nehmen weiter zu,

Marktanteile verlagern sich zunehmend in Richtung USA.

Strukturelle Neuordnung : Unterschiedliche Regulierungsansätze führen

langfristig zu einer grundlegenden Verschiebung der globalen Bankenlandschaft.

"Wir beobachten derzeit nicht nur regulatorische Veränderungen, sondern eine

strategische Neuverteilung von Wettbewerbsvorteilen im globalen Bankensektor.

Während US-Banken zusätzliches Kapital bereits aktiv für Wachstum, Investitionen

und Marktanteilsgewinne nutzen, stehen europäische Institute unter dem Druck

steigender Anforderungen. Die entscheidende Frage ist, ob Europa seine

Wettbewerbsfähigkeit im Finanzsektor langfristig sichern kann", sagt Alexander

Peitsch (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.a

lvarezandmarsal.com%2Four-people%2Fsearch%2FAlexander%2520peitsch%3F&data=05%7C0

2%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94d

c7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734157312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0

eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3

D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W0uFqi%2FSyFYtplhhEnZvIqlw%2FIZzrCLL%2BHoFh%2BVJXmQ%3D&r

eserved=0), Managing Director Financial Services bei Alvarez & Marsal

Deutschland.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2

F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMe

ltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b

39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734183087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG

kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7

C0%7C%7C%7C&sdata=K4I19NzApfLYui6x7jkisCwrocZwvyXMJicPMagcDiw%3D&reserved=0)

zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden

Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise

in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung

höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung,

Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management -

stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes

Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener

Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater -

viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen,

Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche

Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren

und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.germany-alvarezandmarsal.com/de

Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url

=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam

%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%

7C0%7C0%7C639165925734207534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlY

iOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&s

data=bFasYraOSG6CwTteICGPUPS2TyMFhlK0i6EKBFKfaVU%3D&reserved=0), auf X (https:/

/deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarez

marsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21

d%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734220205%7CUnknown%7CTW

FpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTW

FpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4eSH3iDjyyzgEcYM9qb2%2B87aeRrs2F2V7yJh

BtTunEQ%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outl

ook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMe

ltem_Catalcam%40hbi.de%7Ca5f5e376eec849f1359f08dec605e21d%7C5b450ab545f94dc7b41b

39e231280768%7C0%7C0%7C639165925734232812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG

kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7

C0%7C%7C%7C&sdata=uSAcFcficOIVaIIwcvE4bjMDTaNa768bi3c8NQWkjeU%3D&reserved=0).

Pressekontakt:

PR-Agentur:

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss M.D./Partner

mailto:aandm@hbi.de

Unternehmenskontakt:

Alvarez & Marsal

Jutta Bamberger

Director Go To Market Germany

mailto:jbamberger@alvarezandmarsal.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6290945

OTS: Alvarez & Marsal