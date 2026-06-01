OTS: Amazon Deutschland Services GmbH / Amazon und Skyborn Renewables ...

Amazon und Skyborn Renewables unterzeichnen Deutschlands größten

Stromabnahmevertrag für den Offshore-Windpark Gennaker (FOTO)

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München (ots) -

- Amazons 600 MW Power-Purchase-Agreement (PPA) für den Gennaker-Windpark in der

deutschen Ostsee ist der größte PPA in Deutschland und einer der größten in

Europa

- Amazons langfristige Zusage ermöglicht es Skyborn Renewables, den Bau von

Deutschlands größtem Ostsee-Windpark voranzutreiben, dessen Kapazität dem

Verbrauch von über einer Million Haushalten entspricht

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- Das Projekt stärkt Deutschlands Energiesicherheit und unterstützt die

wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern

Amazon und Skyborn Renewables geben heute die Unterzeichnung eines

Power-Purchase-Agreements (PPA) für 600 MW CO2-freien Strom aus dem

Gennaker-Windpark in der deutschen Ostsee bekannt. Es ist der größte einzelne

PPA, der je in Deutschland unterzeichnet wurde.

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Amazons langfristige Zusage gibt Skyborn die finanzielle Sicherheit, um die

Bauarbeiten von Gennaker voranzutreiben. Das Projekt wird bis zu 976,5 Megawatt

neue Offshore-Windleistung in Deutschlands Stromnetz einspeisen, die

Energiewende Deutschlands beschleunigen und die Versorgung mit im Inland

erzeugtem CO2-freiem Strom stärken.

Gennaker: Deutschlands größter Ostsee-Windpark

Mit einer Gesamtkapazität von bis zu 976,5 Megawatt wird Gennaker der größte

Offshore-Windpark der deutschen Ostsee. Das Projekt wird sich etwa 15 Kilometer

nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern befinden.

Skyborn hat Gennaker von Anfang an entwickelt und die Baugenehmigung im Dezember

2025 gesichert. Das Projekt wird 63 moderne

15-Megawatt-Offshore-Windkraftanlagen umfassen. Nach Inbetriebnahme wird

Gennaker genug CO2-freien Strom erzeugen, um jährlich über eine Million deutsche

Haushalte zu versorgen.

Die Bauarbeiten sollen nach Finanzierungsschluss durch Skyborn im Sommer 2026

beginnen. Der Windpark soll bis Ende 2028 in Betrieb gehen. Das Projekt trägt zu

Deutschlands Ziel von 30 Gigawatt installierter Offshore-Windleistung bis 2030

bei und stärkt die Energiesicherheit durch Diversifizierung der inländischen

erneuerbaren Energieerzeugung in der Ostsee.

Stärkung der Regionalwirtschaft

Das Gennaker-Projekt von Skyborn stellt eine Großinvestition von 3 Milliarden

Euro in Mecklenburg-Vorpommern dar. Das Projekt wird von erfahrenen

Fachunternehmen umgesetzt; die Monopile-Fundamente werden von der deutschen

Firma EEW Special Pipe Constructions GmbH (EEW SPC) in Rostock hergestellt - nur

40 Kilometer vom Gennaker-Standort entfernt. Der Auftrag wird die lokale

Wertschöpfung stärken und Arbeitsplätze bei EEW SPC sichern, das derzeit 1.000

Menschen beschäftigt.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, erklärt:

"Gennaker ist die größte Energie-Investition, die jemals in

Mecklenburg-Vorpommern getätigt wurde. Wir brauchen leistungsfähige große

Windparks auf See, um die Energiewende zu schaffen und die Bürgerinnen und

Bürger sowie die Wirtschaft mit umweltfreundlich hergestelltem Strom zu

versorgen. Der Stromabnahmevertrag zwischen Skyborn Renewables und Amazon ist

eine ganz wichtige Nachricht für unser Land. Sie zeigt, dass große Unternehmen

auf Windkraft aus Mecklenburg-Vorpommern setzen. Durch die Erzeugung großer

Strommengen vor unserer Küste ist das Projekt für energieintensive Industrien

äußerst attraktiv und schafft Arbeitsplätze sowie langfristigen Wert in der

Region."

Amazons Investitionen in CO2-freie Energie in Deutschland

Der Gennaker-PPA ist Amazons größter Stromabnahmevertrag für CO2-freie Energie

in Deutschland. Zusammen mit bestehenden Projekten umfasst Amazons Portfolio für

CO2-freie Energie in Deutschland nun 12 Projekte mit einer Gesamtkapazität von

über 1,3 Gigawatt. Nach Vollbetrieb dieser Projekte werden sie genug CO2-freie

Energie erzeugen, um jährlich den Verbrauch von 1,8 Millionen deutscher

Haushalte zu decken.

Amazon ist Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier Energie. Mit

seinem 2019 gegründeten Klimaversprechen Climate Pledge hat sich Amazon zum Ziel

gesetzt, bis 2040 CO2-Neutralität zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels

ermöglicht Amazon neue Energieprojekte, die CO2-freie Leistung in Stromnetze

einspeisen, was seine Standorte ebenso wie die nationalen Energiesysteme

langfristig stärkt.

Rocco Bräuniger, Country Director von Amazon in Deutschland, Österreich und

Schweiz, erklärt:

"Langfristige Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik ist der Schlüssel,

um die Energiewende in Deutschland voranzubringen. Mit unserem bislang größten

Stromabnahmevertrag in Deutschland geben wir Skyborn die Sicherheit, Gennaker zu

realisieren - und bringen so fast ein Gigawatt neue Offshore-Windkapazität ans

Netz. Das stärkt die Energiesicherheit des Landes und schafft Arbeitsplätze und

Investitionen in der Region."

Adam Thomsen, Chief Development Officer von Skyborn Renewables, erklärt:

"Diese Vereinbarung mit Amazon ist ein Meilenstein für Gennaker und Skyborn.

Gennaker zeigt, wie großflächige Offshore-Windenergie zuverlässig und skalierbar

umgesetzt werden kann. Sie spiegelt auch die wachsende Notwendigkeit wider, die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit robuster und zukunftsgerichteter

Infrastruktur zu verbinden, die ein widerstandsfähiges Energiesystem ermöglicht.

Ich bin außerordentlich stolz auf unsere Teams, dass sie dies möglich gemacht

haben."

Redaktionelle Hinweise:

- Amazons 600-Megawatt-PPA macht etwa 61 % von Gennakers Gesamtkapazität aus

(bis zu 976,5 Megawatt).

- Er ist der größte einzelne PPA in Deutschland und einer der größten in Europa,

laut Daten von BloombergNEF.

- Amazon ist zudem Europas größter gewerblicher Einkäufer von CO2-freier

Energie, laut Daten von BloombergNEF.

- Die Berechnung der Haushaltsäquivalente basiert auf einem durchschnittlichen

jährlichen Stromverbrauch eines deutschen Haushalts von 3.154 kWh

(ODYSSEE-MURE-Datenbank).

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Kundenorientierung statt

Wettbewerbsorientierung, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative

Exzellenz und Weitblick. Amazon strebt danach, das kundenfreundlichste

Unternehmen der Erde, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der

Erde zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter aboutamazon.de

Über Skyborn Renewables

Skyborn ist eine etablierte Offshore-Wind-Infrastrukturplattform mit mehr als 25

Jahren Erfahrung mit Sitz in Deutschland. Die Fähigkeiten des Unternehmens

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie,

einschließlich Greenfield-Entwicklung, Projektplanung und -design, Beschaffung,

Finanzierung, Stromabnahmeverträge für Unternehmen, Bauleitung und

Asset-Management. Skyborn ist ein Portfolio-Unternehmen der in New York

ansässigen Global Infrastructure Partners (GIP), einem führenden

Infrastrukturinvestor und Teil von Blackrock.

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations

Anni-Albers-Str.21

80807 München

E-Mail: mailto:presseanfragen@amazon.de

Skyborn Renewables

Bénédicte Bergeaud

Senior Director Global Corporate Affairs

+33 (6) 88946817

E-Mail: mailto:b.bergeaud@skybornrenewables.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118379/6297605

OTS: Amazon Deutschland Services GmbH