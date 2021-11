OTS: AnyDesk / AnyDesk erhält über 60 Mio. Euro in ...

AnyDesk erhält über 60 Mio. Euro in Serie-C-Finanzierungsrunde,

angeführt von General Atlantic (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mit der neuen Finanzierung erreicht das Unternehmen die Marke

von 500 Millionen Downloads. Das schnelle Wachstum wird vor allem angetrieben

durch die Zunahme flexiblen Arbeitens. AnyDesk wird das frische Kapital unter

anderem dafür nutzen, sein Produktangebot und Team weiter auszubauen. Die

Unternehmensbewertung steigt auf fast 600 Millionen Euro (rund 650 Millionen

US-Dollar).

AnyDesk, einer der weltweit führenden Anbieter von Remote-Desktop-Software, hat

sich über 60 Millionen Euro (70 Millionen US-Dollar) in einer

Serie-C-Finanzierungsrunde gesichert. General Atlantic, ein global führender

Wachstumskapitalinvestor, führt die Runde als neuer strategischer Partner an;

die bestehenden Investoren Insight Partners, EQT Ventures und Possible Ventures

beteiligen sich ebenfalls daran. AnyDesk wird nun mit fast 600 Millionen Euro

(rund 650 Mio. US-Dollar) bewertet. Das eingeworbene Kapital soll dafür

eingesetzt werden, neue Produkte zu entwickeln, das Team zu verstärken und so

das internationale Wachstum von AnyDesk weiter zu beschleunigen. Achim Berg,

Operating Partner bei General Atlantic, tritt in den Beirat ein und wird AnyDesk

bei der Erschließung neuer Märkte weltweit unterstützen.

AnyDesk mit Sitz in Stuttgart hat eine Softwarelösung entwickelt, die Benutzern

einen sicheren Fernzugriff von einem Endgerät auf andere Geräte mit allen

gängigen Betriebssystemen ermöglicht und so auch eine Fernwartung möglich macht.

Dieses Angebot wird stark nachgefragt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass

auf Grund der Covid-19-Pandemie der Trend zum hybriden Arbeiten weltweit

deutlich zugenommen hat. Voraussichtlich im Dezember 2021 wird das Unternehmen

den Meilenstein von 500 Millionen Downloads erreichen. Für das Jahr 2022 plant

AnyDesk das Produkt um weitere, speziell auch für größere Unternehmen relevante

Funktionen zu erweitern, sowie das Angebot zu regionalisieren, um die

Benutzerfreundlichkeit in den globalen Märkten weiter zu verbessern.

Philipp Weiser, Gründer und CEO von AnyDesk, sagte: "Es ist unsere Vision, eine

effizientere vernetzte, digitalisierte Welt mitzugestalten. Unsere Technologie

ist einer der Schlüssel für die Verwirklichung dieser Vision - und das mit der

Zuverlässigkeit und Sicherheit, die unsere Kunden von uns erwarten. Wir sind

stolz, auf diesem Weg einen so renommierten Partner wie General Atlantic an Bord

zu haben. Als global agierender Wachstumskapitalinvestor wird uns General

Atlantic dabei helfen, in neuen Märkten weiter zu expandieren und eine schnell

wachsende, internationale Nutzerbasis durch unsere Technologie zu verbinden."

Achim Berg, Operating Partner von General Atlantic, ergänzte: "Die Tech-Branche

ist Innovationsmotor für den Standort Deutschland, vor allem in den Bereichen

Software und IT-Services. AnyDesk ist ein gutes Beispiel für die innovativen,

zukunftsorientierten Unternehmen, die Deutschland auf breiter Front prägen. Wir

glauben an die Vision des Unternehmens, Lösungen für die hybride Arbeitswelt der

Zukunft zu entwickeln, und werden Philipp Weiser und sein Team dabei

unterstützen, auch künftig Maßstäbe für die Branche zu setzen."

Christian Figge, Managing Director von General Atlantic, sagte: "Wir freuen uns

sehr, AnyDesk auf seinem künftigen Weg partnerschaftlich zu begleiten. Besonders

beeindruckt sind wir von den Initiativen des Unternehmens auf globaler Ebene,

die auf innovativen Technologien für eine vernetzte, plattformübergreifende und

hybride Arbeitsumgebung basieren. Wir unterstützen AnyDesk gerne dabei, sein

Angebot besonders für Unternehmenskunden weltweit weiter auszubauen."

Über AnyDesk

AnyDesk ist weltweit einer der führenden Anbieter von Remote-Desktop-Software.

Die innovativen Lösungen des ScaleUps wurden bisher schon mehr als 500 Millionen

Mal installiert - allein 2020 hat sich die Zahl der Downloads verdoppelt. Damit

zählt AnyDesk zu den 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. In mehr

als 190 Ländern vertrauen über 80.000 Kunden auf AnyDesk, darunter international

renommierte Unternehmen wie Bosch, McDonald's und Google. Die Software des

Stuttgarter Unternehmens ermöglicht Nutzern den sicheren Fernzugriff von einem

Endgerät auf andere Geräte, mit allen gängigen Betriebssystemen und vom

Mobiltelefon bis zum Großrechner. Schlüsselfaktor für die Erfolgsgeschichte von

AnyDesk ist die hohe, Speicher-effiziente Bildqualität, die flüssiges Arbeiten

bereits ab einer Bandbreite von rund 100 KBit/s ermöglicht. Mit diesem

Produktmerkmal punktet AnyDesk gegenüber der weltweiten Konkurrenz.

Weiterführende Informationen: Website (http://anydesk.com/de/) | Blog

(http://blog.anydesk.com/) | Twitter (http://twitter.com/anydesk) | LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/anydesk-software-gmbh/) | Facebook

(http://www.facebook.com/AnyDesk/) | Instagram

(https://www.instagram.com/anydesksoftware/?hl=de)

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der seit

mehr als vier Jahrzehnten Kapital und strategische Unterstützung für bisher mehr

als 445 Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung gestellt hat.

Gegründet 1980 für die Partnerschaft mit visionären Unternehmern zur Schaffung

bleibender Werte, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz,

branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein

tiefes Verständnis für Wachstumstreiber, um gemeinsam mit herausragenden

Management-Teams weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. General

Atlantic verwaltet derzeit inklusive aller Produkte ein Vermögen von mehr als 78

Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021); zum Team gehören mehr als 215 Investment

Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Hongkong, Jakarta, London,

Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Schanghai, Singapur und

Stamford (Connecticut). Internet: http://www.generalatlantic.com

