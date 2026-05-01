OTS: apetito AG / apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft / ...

apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft /

Firmengruppe steigert Umsatz auf 1,4 Milliarden Euro und baut

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Marktposition aus / Menü-Charts zeigen aktuelle Ernährungstrends in

Deutschland (FOTO)

Rheine/Westfalen (ots) - Die apetito Firmengruppe blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2025 zurück. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld konnte

das Familienunternehmen aus Rheine seine Marktposition festigen und den

Gruppenumsatz auf 1,4 Mrd. Euro steigern. Dies entspricht einem Wachstum von 4,6

Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,342 Mrd. Euro). Sowohl die apetito AG als auch

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apetito catering haben spürbar zum Gesamterfolg beigetragen und ihre

Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

"Die Stärke unserer Firmengruppe liegt in der Verbindung zweier leistungsstarker

Konzernbereiche. 2025 hat gezeigt, dass die Kombination aus konsequenter

Kundenorientierung und unserer gemeinsamen Vision, Lebensqualität für alle

Menschen zu schaffen, uns als apetito langfristig erfolgreich macht", erklärt

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Dr. Jan Peer Laabs, Vorstandsvorsitzender der apetito AG.

Die Firmengruppe verpflegt täglich rund 1,5 Millionen Menschen und arbeitet mit

12.796 Mitarbeitenden entlang dreier zentraler Geschäftssäulen: Das

Systemgeschäft sowie das Retailgeschäft gehören zur apetito AG, die

international in neun Ländern aktiv ist. Der Fokus von apetito catering liegt

auf modernen Catering- und Servicedienstleistungen in Deutschland.

apetito AG wächst international in allen Kerngeschäften

Die apetito AG blickt auf ein starkes Jahr 2025 in den Geschäftsfeldern

Gemeinschafts- und Individualverpflegung sowie dem Retailgeschäft (COSTA)

zurück. Mit Standorten in Deutschland, Großbritannien, Dänemark, den

Niederlanden, Spanien, Österreich, Frankreich, Kanada und den USA ist der

Konzern breit aufgestellt und liefert täglich Verpflegungslösungen für

unterschiedliche Zielgruppen - von Kitas und Schulen über Kliniken und

Senioreneinrichtungen bis hin zu Endkundinnen und -kunden zuhause.

Mit einem Umsatz von 976 Mio. Euro erzielte der Konzern ein Wachstum von 2,7

Prozent gegenüber dem Vorjahr (950 Mio. Euro). Die positive Entwicklung basiert

maßgeblich auf den Kerngeschäften in Deutschland, Großbritannien und Kanada.

Dynamisch entwickelten sich zudem die Märkte in Spanien und den USA.

Die Investitionstätigkeit blieb auf hohem Niveau. Insgesamt flossen 54 Mio. Euro

in Sachanlagen, moderne Produktions- und Systemtechnik, die digitale

Infrastruktur sowie den Ausbau internationaler Standorte - mit einem klaren

Schwerpunkt auf Deutschland, Großbritannien und Kanada. In Kanada konnte dabei

eine Werkserweiterung erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Nachhaltigkeit und Innovation prägen die Entwicklung

Der Konzern richtet seine Sortimente, Produktionsprozesse und Services weiter

konsequent an Klimaschutz und Ressourcenschonung aus. Wesentliche Hebel sind

dabei die stärkere Ausrichtung auf pflanzenbasierte Sortimente, die Transparenz

über den Product Carbon Footprint für das Systemgeschäft sowie die Reduzierung

von Lebensmittelverschwendung.

Die apetito Initiative "Den Tisch gemeinsam bunter denken" unterstützt diesen

Ansatz, indem sie Vielfalt, Gesundheitsorientierung und die Berücksichtigung

klimarelevanter Aspekte verbindet und Einrichtungen beim Wandel hin zu

nachhaltigeren Speiseplänen begleitet.

Mit Kitchen West entsteht in Großbritannien einer der modernsten

Produktionsstandorte des Konzerns. Die Anlage vereint hohe Energieeffizienz,

moderne Prozessstrukturen und innovative Technologie und leistet damit einen

substanziellen Beitrag zur Senkung von Emissionen in der Wertschöpfungskette.

apetito catering wächst im deutschen Markt

apetito catering zählt weiterhin zu den drei führenden Cateringunternehmen in

Deutschland und betreute 2025 über 800 Kunden bundesweit. Trotz steigender

Kosten und Fachkräftemangel entwickelte sich das Geschäft positiv. Der Umsatz

lag bei 345 Mio. Euro - ein Zuwachs von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Alle drei Geschäftsbereiche Betriebsverpflegung, Care und Education

verzeichneten Neukundengewinne und Umsatzsteigerungen. Der

Dienstleistungsspezialist punktet mit digital gestützten Prozessen, hoher

Beratungskompetenz und individuell entwickelten Versorgungskonzepten.

"Unsere Kunden brauchen heute mehr als einen Caterer - sie brauchen einen

Partner, der versteht, was ihre Einrichtungen bewegt. 2025 haben wir gezeigt,

dass wir genau diese Rolle verlässlich ausfüllen. Mit passgenauen Konzepten,

engagierten Teams vor Ort und klaren Ideen für die Zukunft unterstützen wir

unsere Kunden dabei, ihre Gäste jeden Tag gut zu versorgen", erklärt Andreas

Oellerich, Geschäftsführer apetito catering.

Menü-Charts 2025: Das essen die Deutschen am liebsten

Die aktuellen Menücharts von apetito zeigen deutlich: Essen orientiert sich an

den unterschiedlichen Lebensphasen und verbindet Verlässlichkeit mit wachsender

Vielfalt. Während Kinder besonders offen für vegetarische Gerichte sind, setzen

Berufstätige auf bewährte Klassiker, ergänzt um internationale und fleischlose

Varianten. Im Senioren Bereich dominieren weiterhin Eintöpfe und klassische

Hausmannskost.

In Kitas und Schulen ist vegetarische Vielfalt angesagt. Acht der zehn

beliebtesten Gerichte kommen ohne Fleisch aus. An der Spitze rangiert erneut die

vegetarische Linsensuppe als Lieblingsgericht der Kids.

Beim Essen am Arbeitsplatz bleibt Spaghetti Bolognese unangefochten auf Platz

eins. Wie wandelbar dieser Kantinenklassiker ist, zeigt ein Blick ins Sortiment:

Bei apetito gibt es inzwischen 25 verschiedene Bolognese Varianten - von

klassisch über vegetarisch und bio bis hin zu internationalen Interpretationen.

Die Currywurst mit Pommes frites ist im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück

unter den Top drei.

Alle Menü-Charts im Überblick, weitere Fotos und Infos finden Sie unter

http://www.apetito.de/presse/jahresupdate

Pressekontakt:

Sarah von Behren

apetito Unternehmenskommunikation und PR

Tel.: 05971 7999912

E-Mail: mailto:presse@apetito.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121009/6279123

OTS: apetito AG