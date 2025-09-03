DAX23.562 -2,0%ESt505.298 -1,3%Top 10 Crypto15,63 +2,5%Dow44.981 -1,2%Nas21.190 -1,2%Bitcoin94.578 +1,5%Euro1,1646 -0,5%Öl68,31 +0,2%Gold3.492 +0,5%
OTS: APOTHEKE ADHOC / Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)

02.09.25 14:03 Uhr

Plus 21%: APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)

Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den

Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen

Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits

mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) um beachtliche 5,9 Mio. bzw. um 21 Prozent

zu. Im August 2025 verzeichnete das Portal 5,19 Mio. Visits nach 3,64 Mio. in

2024. Das Wachstum betrug im August 1,55 Mio. Visits bzw. 42 Prozent.

Die aktuellen pharma- und gesundheitspolitischen Entwicklungen stehen dabei für

die Leser:innen aus Pharma und Apotheke im Fokus. Neben den Entwicklungen im

Apotheken- und Arzneimittelmarkt sind aber auch digitale Themen, Innovationen

und vor allem die exklusiven Berichterstattungen der Redaktion unter Führung von

Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher die Treiber des Erfolgs. Mit Webinaren,

APOTHEKE Live-Shows, dem werktäglichen ADHOC24, spannenden Rubriken zu

Schwerpunktthemen und in den Social Media-Kanälen erreicht APOTHEKE ADHOC nicht

nur Apothekenleiter:innen, sondern das gesamte Apothekenteam.

"Der Apothekenmarkt ist in Bewegung wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.

APOTHEKE ADHOC bietet publizistisch unabhängige Orientierung, Einordnung und

liefert zudem aktuelle Informationen, die nicht nur für Apothekenteams, sondern

auch für alle anderen Marktplayer von Bedeutung sind", sagt Herausgeber Tom

Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

APOTHEKE ADHOC präsentiert zudem am 30. September 2025 erneut die

Zukunftskonferenz VISION.A in Berlin. Dort werden abends zum 10. Mal die

VISION.A Awards verliehen. Am vergangenen Wochenende startete in Leipzig wieder

die APOTHEKENTOUR mit rund 2.800 Apotheker:innen, PTA und PKA aus der

Sommerpause, ebenfalls präsentiert von APOTHEKE ADHOC.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90

Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit

besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf

der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Pressekontakt:

Sophie Tribula

mailto:presse@elpato.de

ELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOC

Franz-Ehrlich-Straße 12

12489 Berlin

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68717/6109417

OTS: APOTHEKE ADHOC