OTS: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) / Beate ...

Beate Petry als Vorsitzende der aba Arbeitsgemeinschaft für

betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, bestätigt

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Berlin (ots) - Beate Petry wurde am 12. Mai 2026 in Berlin im Rahmen der

Jahrestagung der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.,

Berlin, als Vorsitzende des Vorstandes wiedergewählt. Beate Petry, Head of

Global Pensions & Benefits der BASF SE und Vorstandsvorsitzende der BASF

Pensionskasse VVaG, gehört dem aba-Vorstand seit 2022 an. Sie hat das Amt der

Vorsitzenden 2025 von Dr. Georg Thurnes übernommen. Ebenfalls in ihren Ämtern

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bestätigt wurden ihre beiden Stellvertreter Dirk Jargstorff (u.a. Senior Vice

President Compensation, Benefits and Pensions bei der Robert Bosch GmbH,

Vorsitzender der Bosch Pensionsfonds AG) und Dr. Claudia Picker (Rechtsanwältin,

Managing Director Human Capital der Aon Solutions Germany GmbH). Dirk Jargstorff

gehört dem aba-Vorstand seit 2017 an, er bekleidet seit 2019 das Amt des

stellvertretenden Vorsitzenden und ist Leiter der Fachvereinigung Pensionsfonds,

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Dr. Claudia Picker wurde 2016 in den aba-Vorstand gewählt und ist seit 2022

stellvertretende Vorsitzende.

Aus dem 17-köpfigen aba-Vorstand sind zum 12. Mai 2026 ausgeschieden: Dr. Marko

Brambach (PSVaG), Johannes Teslau (Volkswagen AG), Dr. Dietmar Droste und Stefan

Oecking.

Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Dr. Georg Thurnes. Er gehörte dem

Vorstand seit 2008 an. Von 2011 bis 2019 war er stellvertretender Vorsitzender

der aba und von 2019 bis 2025 Vorstandsvorsitzender der aba. Dr. Georg Thurnes

hat die Arbeit und Entwicklung der aba über viele Jahre hinweg in herausragender

Weise geprägt und maßgeblich vorangebracht. Der neu gewählte Vorstand hat Dr.

Georg Thurnes im Rahmen seiner Vorstandssitzung am 12. Mai 2026 in Berlin

aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste um den Verband und die betriebliche

Altersversorgung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Neu in den Vorstand gewählt wurden:

- Eike Burmann, Leiter Rentenmanagement (bAV) Volkswagen AG und Leiter der

Fachvereinigung Direktzusage

- Dr. André Geilenkothen, Partner bei Mercer Deutschland GmbH und Leiter der

Fachvereinigung Mathematische Sachverständige

- Dr. Benedikt Köster, Vorstandsmitglied "Ressort Betrieb und Finanzen" des

PSVaG

- Hansjörg Müllerleile, Geschäftsführer der MetallRente GmbH

- Sabine Payne, Leiterin Benefits Deutschland der Deutschen Bank AG

Der aba-Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen:

Dr. Helmut ADEN (BVV, Berlin)

Hanne BORST (Willis Towers Watson GmbH, Reutlingen)

Eike BURMANN (Volkswagen AG, Wolfsburg)

Dr. Heinke CONRADS (Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart)

Dr. André GEILENKOTHEN (Mercer Deutschland GmbH, Düsseldorf)

Dirk JARGSTORFF (Robert Bosch GmbH, Stuttgart)

Dr. Benedikt KÖSTER (Pensions-Sicherungs-Verein VVaG, Köln)

Samir KOUDHAI (Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt a.M.)

Stefan MÜLLER (AKA e.V., München)

Hansjörg MÜLLERLEILE (MetallRente GmbH, Berlin)

Beate PETRY (BASF SE, Ludwigshafen)

Sabine PAYNE (Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.)

Dr. Claudia PICKER (Aon Solutions Germany GmbH, Mülheim an der Ruhr)

Jürgen RINGS (Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, Frankfurt

a.M.)

Werner SCHNEIDER (SOKA-Bau, Wiesbaden)

Angelika STEIN-HOMBERG (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Karlsruhe)

Carsten VELTEN (Deutsche Telekom AG, Bonn)

Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen

Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist

parteipolitisch neutral und setzt sich seit nunmehr 85 Jahren unabhängig vom

jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen

Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.

Pressekontakt:

Klaus Stiefermann

Geschäftsführer

+49 30 3385811-10

mailto:klaus.stiefermann@aba-online.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102567/6274290

OTS: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (a

ba)