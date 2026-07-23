OTS: Arbex / Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und ...

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Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und
Hygieneprodukte
Koblenz (ots) - Arbex hat in diesem Monat offiziell den Geschäftsbetrieb
aufgenommen und startet als neues weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Tissue- und Hygieneprodukte. Das Joint Venture im Wert von 3,4 Milliarden
US-Dollar zwischen Suzano, dem weltweit größten Zellstofflieferanten, und
Kimberly-Clark wird künftig Verbraucher- und Professional-Produkte in mehr als
70 Märkten auf fünf Kontinenten herstellen, vermarkten und vertreiben.
Arbex übernimmt die Vermögenswerte des bisherigen
Kimberly-Clark-Geschäftsbereichs International Family Care & Professional (IFP).
Dazu gehören 22 Produktionsstandorte in 14 Ländern sowie ein Portfolio von mehr
als 40 regionalen Marken, darunter Andrex® und Scottex®. Darüber hinaus verfügt
das Unternehmen über langfristige Lizenzen für globale Marken wie Kleenex®,
Scott®, Cottonelle®, WypAll®, Viva®, ReNew®, ICON® und Kimberly-Clark
Professional.
"Für Handelspartner, Geschäftskunden und Verbraucher in Deutschland steht der
Start von Arbex für Kontinuität beim Markenportfolio und im Kundenservice -
verbunden mit neuen Wachstumschancen und einem klaren Bekenntnis zu Qualität,
Nachhaltigkeit und Innovation", sagt Petra Ahlendorf, Country Manager DACH. "Das
Werk in Koblenz ist ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Produktions-
und Versorgungsstruktur." Dort werden unter anderem Kleenex®, Scott®, WypAll®,
Page® und Scottex® produziert. Im DACH-Raum beschäftigt Arbex rund 300
Mitarbeitende.
Europa ist für Arbex ein strategisch wichtiger Markt. Das Unternehmen
beschäftigt hier mehr als 3.000 Mitarbeitende, ist in 34 Märkten aktiv und
betreibt fünf Produktionsstandorte sowie zehn Distributionszentren.
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Werk
Koblenz soll bis 2029 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden und
dadurch seine CO2-Emissionen jährlich um rund 50.000 Tonnen reduzieren. Zudem
plant Arbex, bis Ende 2026 europaweit mehr als 50 Millionen Packungen
Toilettenpapier mit Hinweisen auf Krebssymptome zu versehen.
Zum Führungsteam gehören CEO Ehab Abou-Oaf, COO Luís Renato Bueno und CFO Oscar
Mousinho. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Walter Schalka.
Pressekontakt:
Zangen Bansmann PR, Susanne Zangen
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