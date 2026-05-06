OTS: ARC Group / ARC Group berät Magnax bei strategischer Investition über ...

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ARC Group berät Magnax bei strategischer Investition über 35,5
Millionen Euro durch Pan-International Industrial Corp. und Foxconn
Group
KORTRIJK, Belgien und HONGKONG (ots) - ARC Group hat Magnax NV ("Magnax")
exklusiv als Finanzberater bei einer Kapitalerhöhung über 35,5 Millionen Euro
begleitet, die von Pan-International Industrial Corp. ("Pan-International")
angeführt wurde, gemeinsam mit der Foxconn Group und dem künftigen Management.
Die Transaktion markiert einen entscheidenden Meilenstein auf Magnax' Weg vom
europäischen Deep-Tech-Pionier zum globalen Industriezulieferer für
Elektromotortechnologie der nächsten Generation.
Magnax, ein in Kortrijk ansässiges Unternehmen, das auf jochlose
Axialfluss-Elektromotoren spezialisiert ist, sicherte sich die 35,5 Millionen
Euro im Rahmen einer zweistufigen Kapitalerhöhung, die als ausländische
Direktinvestition (FDI) genehmigt wurde. Nach Abschluss der Transaktion wird
Pan-International - ein taiwanesischer Hersteller von Kabelbäumen, Leiterplatten
und elektronischen Präzisionskomponenten sowie Mitglied der Foxconn Group - zum
größten Anteilseigner von Magnax.
Magnax wurde 2015 von Peter Leijnen, Daan Moreels und Kester Goh gegründet und
entwickelt jochlose Axialfluss-Elektromotoren für industrielle
Hochleistungsanwendungen und Elektrifizierungsplattformen der nächsten
Generation. Die patentierte Technologie bietet eine deutlich höhere
Leistungsdichte als herkömmliche Radialflussmotoren und ermöglicht leichtere,
kompaktere und effizientere Antriebslösungen für Elektrofahrzeuge,
Industrieantriebe, Robotik, Maschinenautomatisierung sowie Luft- und
Raumfahrtantriebe. Das Unternehmen vermarktet seine Technologie über zwei
spezialisierte Spin-offs: Traxial im Bereich der terrestrischen E-Mobilität und
Axyal im Bereich der Luft- und Raumfahrtantriebe.
Das neue Kapital soll eingesetzt werden, um Magnax' Portfolio an
Axialflussmotoren zu industrialisieren und die Großserienfertigung auszubauen.
Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bleiben in Belgien,
während die Großserienfertigung in China aufgebaut wird - unter Nutzung der
Lieferketten- und Produktionsinfrastruktur der Foxconn Group. Das künftige
Managementteam von Magnax investiert gemeinsam mit Pan-International und der
Foxconn Group und unterstreicht damit die langfristige Ausrichtung auf die
Industrialisierungsstrategie des Unternehmens.
"Wir freuen uns sehr, Magnax und seine Gründer bei dieser richtungsweisenden
Transaktion beraten zu haben. Europäische Deep-Tech-Führungsstärke mit
asiatischer industrieller Skalierung zu verbinden, ist genau die Art von
grenzüberschreitender Partnerschaft, für die ARC Group geschaffen wurde. Wir
freuen uns darauf, Magnax bei seiner globalen Expansion weiter zu unterstützen",
sagte Valentin Ischer, Partner bei ARC Group.
Die 2015 gegründete ARC Group ist eine globale Investmentbank mit starken
Wurzeln in Asien und weltweiter Reichweite, die sich darauf spezialisiert hat,
Asien mit dem Rest der Welt zu verbinden. Die Magnax-Transaktion zeigt ARC
Groups Kernkompetenz: europäische Innovation mit asiatischem strategischem
Kapital und industrieller Fertigungskompetenz zu verbinden.
Kontakt:
Valentin Ischer, Partner, mailto:valentin.ischer@arc-group.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162006/6269397
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