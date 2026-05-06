OTS: ARC Group / ARC Group berät Magnax bei strategischer Investition über ...

ARC Group berät Magnax bei strategischer Investition über 35,5

Millionen Euro durch Pan-International Industrial Corp. und Foxconn

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Group

KORTRIJK, Belgien und HONGKONG (ots) - ARC Group hat Magnax NV ("Magnax")

exklusiv als Finanzberater bei einer Kapitalerhöhung über 35,5 Millionen Euro

begleitet, die von Pan-International Industrial Corp. ("Pan-International")

angeführt wurde, gemeinsam mit der Foxconn Group und dem künftigen Management.

Die Transaktion markiert einen entscheidenden Meilenstein auf Magnax' Weg vom

europäischen Deep-Tech-Pionier zum globalen Industriezulieferer für

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Elektromotortechnologie der nächsten Generation.

Magnax, ein in Kortrijk ansässiges Unternehmen, das auf jochlose

Axialfluss-Elektromotoren spezialisiert ist, sicherte sich die 35,5 Millionen

Euro im Rahmen einer zweistufigen Kapitalerhöhung, die als ausländische

Direktinvestition (FDI) genehmigt wurde. Nach Abschluss der Transaktion wird

Pan-International - ein taiwanesischer Hersteller von Kabelbäumen, Leiterplatten

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und elektronischen Präzisionskomponenten sowie Mitglied der Foxconn Group - zum

größten Anteilseigner von Magnax.

Magnax wurde 2015 von Peter Leijnen, Daan Moreels und Kester Goh gegründet und

entwickelt jochlose Axialfluss-Elektromotoren für industrielle

Hochleistungsanwendungen und Elektrifizierungsplattformen der nächsten

Generation. Die patentierte Technologie bietet eine deutlich höhere

Leistungsdichte als herkömmliche Radialflussmotoren und ermöglicht leichtere,

kompaktere und effizientere Antriebslösungen für Elektrofahrzeuge,

Industrieantriebe, Robotik, Maschinenautomatisierung sowie Luft- und

Raumfahrtantriebe. Das Unternehmen vermarktet seine Technologie über zwei

spezialisierte Spin-offs: Traxial im Bereich der terrestrischen E-Mobilität und

Axyal im Bereich der Luft- und Raumfahrtantriebe.

Das neue Kapital soll eingesetzt werden, um Magnax' Portfolio an

Axialflussmotoren zu industrialisieren und die Großserienfertigung auszubauen.

Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bleiben in Belgien,

während die Großserienfertigung in China aufgebaut wird - unter Nutzung der

Lieferketten- und Produktionsinfrastruktur der Foxconn Group. Das künftige

Managementteam von Magnax investiert gemeinsam mit Pan-International und der

Foxconn Group und unterstreicht damit die langfristige Ausrichtung auf die

Industrialisierungsstrategie des Unternehmens.

"Wir freuen uns sehr, Magnax und seine Gründer bei dieser richtungsweisenden

Transaktion beraten zu haben. Europäische Deep-Tech-Führungsstärke mit

asiatischer industrieller Skalierung zu verbinden, ist genau die Art von

grenzüberschreitender Partnerschaft, für die ARC Group geschaffen wurde. Wir

freuen uns darauf, Magnax bei seiner globalen Expansion weiter zu unterstützen",

sagte Valentin Ischer, Partner bei ARC Group.

Die 2015 gegründete ARC Group ist eine globale Investmentbank mit starken

Wurzeln in Asien und weltweiter Reichweite, die sich darauf spezialisiert hat,

Asien mit dem Rest der Welt zu verbinden. Die Magnax-Transaktion zeigt ARC

Groups Kernkompetenz: europäische Innovation mit asiatischem strategischem

Kapital und industrieller Fertigungskompetenz zu verbinden.

Kontakt:

Valentin Ischer, Partner, mailto:valentin.ischer@arc-group.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162006/6269397

OTS: ARC Group