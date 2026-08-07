OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen ...

07.08.26 12:07 Uhr

ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen Squeeze-out der

Minderheitsaktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG ein

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Hamburg (ots) -

- Vollständige Integration der RHÖN-KLINIKUM AG in den ASKLEPIOS Konzern geplant

- Weiterentwicklung der Gruppenstruktur zur Stärkung der langfristigen

Zukunftsfähigkeit

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA ("ASKLEPIOS") hat heute gegenüber dem

Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG ein Verlangen auf Durchführung eines

aktienrechtlichen Squeeze-out gemäß §§ 327a ff. AktG gestellt. Hierzu soll eine

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Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über die Übertragung der von den

Minderheitsaktionären gehaltenen Aktien auf Asklepios gegen Gewährung einer

angemessenen Barabfindung beschließen.

ASKLEPIOS ist seit 2020 Mehrheitsaktionär der RHÖN-KLINIKUM AG. In den

vergangenen Jahren haben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit kontinuierlich

ausgebaut, mit dem gemeinsamen Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG als einen der

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führenden Gesundheitsversorger in Deutschland weiterzuentwickeln. Mit dem

beabsichtigten Squeeze-out verfolgt ASKLEPIOS das Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG

vollständig in den Konzern zu integrieren und die Konzernstruktur weiter zu

vereinfachen. Die Maßnahme soll die Grundlage für eine noch engere

Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe schaffen und Entscheidungs-, Steuerungs- und

Governance-Prozesse weiter harmonisieren. Dies soll die strategische

Weiterentwicklung der Krankenhausstandorte und die Zukunftsfähigkeit der Gruppe

insgesamt stärken. Der Vollzug des Squeeze-out reduziert zudem die laufenden

Kosten sowie administrativen Pflichten und Anforderungen der Börsennotierung für

die RHÖN-KLINIKUM AG und schafft den Rahmen, sich vollständig auf das operative

Geschäft zu konzentrieren.

Die strategische Ausrichtung und operative Führung der RHÖN-KLINIKUM AG ändert

sich durch diesen Schritt nicht. Für Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen sowie die Standorte der RHÖN-KLINIKUM AG ergeben sich aus dem

aktienrechtlichen Vorgang keine unmittelbaren Auswirkungen.

Der Squeeze-out wird erst mit Eintragung der Beschlussfassung der

Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über den Squeeze-out in das

Handelsregister der RHÖN-KLINIKUM AG wirksam. Über die weiteren Schritte und den

zeitlichen Ablauf des Verfahrens wird die RHÖN-KLINIKUM AG entsprechend den

gesetzlichen Vorgaben informieren.

Über ASKLEPIOS

Seit seiner Gründung 1985 hat sich ASKLEPIOS in Deutschland zum führenden

privaten Klinikbetreiber in Familienbesitz entwickelt. Heute vereint der Konzern

rund 160 Gesundheitseinrichtungen, in denen über 73.000 Mitarbeiter:innen

jährlich fast 3,9 Millionen Patient:innen versorgen. Bedeutende Meilensteine auf

dem Weg zum integrierten Gesundheitskonzern waren die Übernahme des

Landesbetriebs Krankenhäuser der Freien und Hansestadt Hamburg 2004 sowie die

mehrheitlichen Anteilsübernahmen der MEDICLIN AG 2011 und der RHÖN-KLINIKUM AG

2020. ASKLEPIOS steht für konsequent menschenzentrierte Medizin. Qualität,

Innovation und soziale Verantwortung bilden die zentralen Leitprinzipien, die

das unternehmerische Handeln des Konzerns nachhaltig prägen.

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