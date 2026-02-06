OTS: AtlasEdge / AtlasEdge sichert sich Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro ...

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AtlasEdge sichert sich Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro für
weiteres Wachstum in Europa
Böblingen (ots) -
- Die siebenjährige Finanzierung umfasst zugesagte Fremdkapitalmittel in Höhe
von 738 Millionen Euro sowie eine zusätzliche Erweiterungsoption von 500
Millionen Euro - die bislang größte Finanzierung in der Geschichte des
Unternehmens
- Die Finanzierung unterstützt den weiteren Ausbau effizienter und nachhaltiger
Rechenzentren in Europas wachstumsstarken digitalen Märkten der nächsten
Generation
- Die Finanzierung wird von einem Konsortium führender internationaler
Kreditgeber getragen
AtlasEdge, ein führender europäischer Anbieter von Rechenzentren, hat sich eine
Finanzierung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gesichert - die größte in der
Unternehmensgeschichte. Mit den zusätzlichen Mitteln will AtlasEdge seine
Expansion in Europas wachstumsstarken digitalen Märkten der nächsten Generation
weiter vorantreiben.
Die siebenjährige Finanzierung wird von einem Konsortium bestehender und neuer
führender Finanzinstitute getragen, darunter ABN Amro, Alpha, BBVA, Goldman
Sachs, ING, Investec, KfW, Mizuho, MUFG, National Westminster Bank Plc, NordLB,
Rabobank und UniCredit Bank AG. Die Finanzierung unterstreicht das große
Vertrauen der Kreditgeber in die Wachstumsstrategie von AtlasEdge.
Die Finanzierung ermöglicht es AtlasEdge, das eigene Investitionsprogramm
konsequent umzusetzen und neue effiziente sowie nachhaltige
Rechenzentrumskapazitäten in einigen der am schnellsten wachsenden digitalen
Märkte Europas bereitzustellen. Dazu zählen unter anderem Projekte in
Deutschland, Österreich und auf der Iberischen Halbinsel.
"Diese Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro ist ein wichtiger Meilenstein für
AtlasEdge und ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Strategie, unser
Portfolio und unser verantwortungsbewusstes und kapitaleffizientes Wachstum",
sagt Jonathan Hoo, CFO von AtlasEdge. "Das große Interesse bestehender und
neuer Finanzierungspartner bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells. Die
Finanzierung gibt uns die Möglichkeit, Investitionen in unseren Kernmärkten
gezielt und verantwortungsvoll weiter auszubauen."
"Europa befindet sich in einer neuen Phase des Ausbaus digitaler Infrastruktur",
ergänzt Tesh Durvasula, CEO von AtlasEdge. "Die Nachfrage von Hyperscalern,
öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen wächst weiterhin stark. Mit dieser
Finanzierung können wir gezielt in die Märkte investieren, in denen der Bedarf
am größten ist, und damit unseren Kunden die benötigten Kapazitäten zum
richtigen Zeitpunkt bereitstellen. Sie unterstreicht unseren Anspruch, den
Ausbau digitaler Infrastruktur in Europa aktiv mitzugestalten."
Die Finanzierung baut auf der bisherigen Erfolgsbilanz von AtlasEdge auf. Dazu
zählen die Finanzierung über 725 Millionen Euro aus dem Jahr 2022 sowie die im
vergangenen Jahr abgeschlossene Finanzierung über 253 Millionen Euro für den
Campus in Lissabon. Gleichzeitig spiegelt die Transaktion die strategische
Weiterentwicklung des Unternehmens wider: weg von einer breiten
Standortverteilung hin zu einem stärkeren Fokus auf größere, skalierbare
Standorte in wachstumsstarken Märkten. Erst kürzlich hatte AtlasEdge neun
Rechenzentren veräußert, um Investitionen gezielt auf größere, skalierbare
Standorte zu konzentrieren.
Berater
- Ropes & Gray LLP - Rechtsberater von AtlasEdge Data Centres
- Gibson Dunn LLP - Rechtsberater der Kreditgeber
- Hogan Lovells LLP - Berater für die rechtliche Due Diligence
- Deloitte LLP - Berater für finanzielle und steuerliche Due Diligence der
Kreditgeber
- Arthur D. Little Austria GmbH - Berater für kommerzielle und technische Due
Diligence der Kreditgeber
Über AtlasEdge
AtlasEdge konzipiert, baut und betreibt hochsichere, skalierbare Rechenzentren
an 14 strategischen Standorten in Europa. Als Joint Venture von Liberty Global
und DigitalBridge erschließt AtlasEdge wachsende Märkte der nächsten Generation
- darunter Deutschland und europäische Städte wie Lissabon, Wien, Barcelona,
Madrid und Brüssel.
Die bewährte Bauweise von AtlasEdge ermöglicht schnelle Bereitstellungen, um der
Kundennachfrage gerecht zu werden. AtlasEdge entwickelt zudem große Campus
Standorte und plant, bis Ende 2026 über 500 MW leistungsfähige Infrastruktur in
seiner Powered Landbank zu realisieren.
Seit 2021 setzen Kunden bei AtlasEdge KI, Cloud und geschäftskritische Workloads
in den vollständig redundanten (2N) Rechenzentren ein - wahlweise mit Liquid to
Chip oder luftgekühlten Lösungen. Alle Neubauten werden zu 100 % mit
erneuerbarer Energie betrieben. Zusätzlich begleiten die AtlasEdge Steuer-,
Rechts- und Standortteams Unternehmen beim Markteintritt in neue europäische
Regionen und unterstützen sie dabei, regulatorische, kommerzielle und technische
Anforderungen sicher und effizient zu meistern.
Weitere Informationen stehen hier bereit: https://atlasedge.com
Pressekontakt:
AtlasEdge (Unternehmen)
Duncan White, Corporate Communications
Tel.: +44 (0)7970 974832
E-Mail: mailto:duncan.white@atlasedge.com
Web: https://atlasedge.com/
HBI GmbH (PR-Agentur)
Christian Fabricius / Yannick Tencha
Tel.: +49 (0) 89 99 38 87 -31/-71
E-Mail: mailto:atlasedge@hbi.de
Web: https://www.hbi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182202/6285538
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