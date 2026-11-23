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Fragiles Milliardengeschäft mit dem Black Friday
Köln (ots) -
- Erwarteter Umsatz mit 5,6 Milliarden Euro unter Vorjahresniveau, kein starker
Einbruch absehbar
- Preiswettbewerb drückt vor allem bei Elektronik und IT auf Margen
Der Black Friday und der anschließende Cyber Monday dürften dem Handel auch in
diesem Jahr hohe Umsätze bringen. Atradius rechnet 2026 mit einem Umsatz von
rund 5,6 Milliarden Euro, nach 5,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Die
Kaufbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ist zwar vorhanden, der
Preis spielt dabei jedoch eine wichtige Rolle. Für den Handel geht der intensive
Wettbewerb um Kundschaft zulasten der Margen. "Hohe Umsätze rund um die
Aktionstage bedeuten noch nicht, dass das Geschäft nachhaltig profitabel ist",
sagt Nicole Bludau, Managerin Risk Services beim internationalen
Kreditversicherer Atradius. Gerade kleinere Händler mit begrenzten Reserven
können durch sinkende Margen und hohe Kosten finanziell unter Druck geraten.
Für Black Friday am 27. November 2026 und Cyber Monday am 30. November 2026
erwartet Atradius einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau. Ein starker
Einbruch zeichnet sich nicht ab. Im Elektronik- und IT-Handel verschärfen
Preisvergleiche, aggressive Werbung und kurze Produktzyklen den ohnehin hohen
Preisdruck. "Bei einzelnen Elektronikhändlern und Wiederverkäufern kann das
vierte Quartal bis zu 60 Prozent des Jahresumsatzes ausmachen. Die Umsätze an
den Aktionstagen lassen sich dabei kaum vom anschließenden Weihnachtsgeschäft
trennen", sagt Nicole Bludau. Rabattaktionen führen dazu, dass Kunden geplante
Käufe vorziehen. Dadurch entsteht aber nicht automatisch eine zusätzliche
Nachfrage.
Lagerbestände binden Liquidität
Für das Weihnachtsgeschäft müssen Händler ausreichend Ware vorhalten, ohne
überzubestellen. Zu hohe Bestände binden Liquidität und machen nach den
Feiertagen oft weitere Preisnachlässe nötig. Das betrifft vor allem saisonale
oder schnell alternde Produkte wie Elektronik, Spielwaren und Mode. Kurze
Produktzyklen erhöhen zudem das Risiko, auf älteren Geräten sitzen zu bleiben.
"Das Kreditrisiko steigt am stärksten dort, wo ein zu optimistischer Einkauf auf
schwache Verkäufe trifft und der Händler zugleich auf kurzfristige Finanzierung
setzt", erklärt Nicole Bludau. Für die Kreditwürdigkeit von Händlern zählen
deshalb Bruttomargen, das Alter der Bestände und verfügbare Kreditlinien.
Kleinere, flexible Bestellungen können helfen, hohe Lagerbestände zu vermeiden.
Gleichzeitig können größere Einkaufsvolumina günstigere Einkaufspreise
ermöglichen. Händler müssen daher zwischen Einkaufskonditionen und dem Risiko
überschüssiger Bestände abwägen.
Die größten Risiken bestehen bei Anschaffungen, die Verbraucherinnen und
Verbraucher aufschieben können: hochpreisige Möbel, große Haushaltsgeräte und
Premium-Elektronik. Auch Kleidung ohne klaren Preis- oder Markenvorteil könnte
unter Druck geraten.
Spätere Zahlung verschiebt die Belastung
Zahlungsangebote können die Kaufbereitschaft zusätzlich stützen. Wer einen
Einkauf später oder in Raten bezahlt, hat zunächst mehr finanziellen Spielraum.
Die finanzielle Belastung wird damit jedoch lediglich in die kommenden Monate
verschoben. "Solche Angebote können den Konsum kurzfristig unterstützen. Die
zusätzliche Liquidität der Verbraucherinnen und Verbraucher hält aber nur so
lange an, bis die Zahlungen fällig werden", mahnt Nicole Bludau. Offen bleibt
damit, wie viel Geld die Haushalte nach Begleichung ihrer Verpflichtungen für
weitere Käufe haben. Wer das Ausfallrisiko trägt, hängt von der
Vertragskonstellation ab: Je nach Vertrag liegt es beim Zahlungsanbieter oder
beim Händler.
Einkaufserlebnis verursacht zusätzliche Kosten
Viele Aktionen laufen mittlerweile online, wo Preisvergleiche und
Cashback-Angebote den Wettbewerb prägen und den stationären Handel unter Druck
setzen. Stationäre Händler können sich über Beratung, Service und ein stärkeres
Einkaufserlebnis differenzieren. Ob sich dafür zusätzliche Öffnungszeiten wie
verkaufsoffene Sonntage lohnen, hängt jedoch vom Verhältnis zwischen
zusätzlichen Erlösen und höheren Kosten ab. Nicole Bludau gibt zu bedenken:
"Zusätzliche Öffnungszeiten verlagern Käufe jedoch möglicherweise nur auf andere
Tage." Dazu kommen höhere Personalkosten, vor allem am Wochenende. Ein höherer
Gesamtumsatz ist dadurch nicht belegt. Onlinehändler sollten Werbe-, Liefer- und
Retourenkosten eng steuern.
Ob sich das Aktionsgeschäft auszahlt, zeigt sich am Ergebnis nach Rabatten und
Betriebskosten. Der Umsatz allein sagt dazu wenig.
Pressekontakt:
Atradius Kreditversicherung
Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y
Reaseguros
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Pressesprecherin
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