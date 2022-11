OTS: Atradius Kreditversicherung / Verschlechterung der Zahlungsmoral in ...

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Warten auf US-Zwischenwahlen: DAX steigt leicht an -- Bayer bekräftigt Jahresprognose -- Deutsche Post erhöht Ausblick -- Munich Re mit Gewinnzuwachs -- Evonik, Lyft und QIAGEN im Fokus

PUMA-Chef Björn Gulden wird ab 1. Januar adidas-CEO. Deutsche Telekom richtet T-Systems neu aus. Deutsche Wohnen verzeichnet geringere Mieteinnahmen. AB Foods kündigt Aktienrückkauf an. ADTRAN rutscht tiefer in die roten Zahlen. Schaeffler will Stellen abbauen. Fraport wird bei Gewinnprognose optimistischer. Henkel erhöht nach starkem dritten Quartal die Prognose für 2022.