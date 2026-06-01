OTS: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft / Wirtschaftsflaute ...

Wirtschaftsflaute schlägt nun auch auf Messen durch - Einzelne

Kennzahlen 2026 drehen ins Minus

Wer­bung Wer­bung

Berlin (ots) -

- Schlussrechnung 2025 noch durchweg positiv

- Starkes Wachstum beim internationalen Publikum

- AUMA-Vorsitzender Harting: Echte Wirtschaftspolitik muss bis Jahresende

spürbar werden

Die Wirtschaftsflaute in Deutschland schlägt nun auch auf die deutsche

Messewirtschaft durch: Nach Jahren des Gegen-Trends zur negativen

wirtschaftlichen Entwicklung vieler Branchen hierzulande schwächt sich nun auch

Wer­bung Wer­bung

das Wachstum erster Kennzahlen der Messewirtschaft ab.

Die Prognose des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA für das messestarke

erste Quartal 2026 zeigt, dass die Zahlen der Aussteller (-2,3 Prozent) und der

vermieteten Standfläche (-4,6 Prozent) verglichen mit ihren Vorveranstaltungen

ins Negative rutschen. Zugleich wachsen die Besucherzahlen weiter (+0,9

Prozent). Gut 200 der insgesamt 319 Messen in diesem Jahr haben bis Monatsende

Wer­bung Wer­bung

stattgefunden, 120 Messen stehen im zweiten Halbjahr in Deutschlands

Messekalender.

Die wirtschaftliche Lage auf dem Messeplatz Deutschland wird Top-Thema des

jährlichen Spitzentreffens der deutschen Messewirtschaft am kommenden Dienstag

(9. Juni). Mehr als 330 Persönlichkeiten der Branche werden in Berlin

zusammenkommen. Ehrengast wird die Parlamentarische Staatssekretärin im

Bundeslandwirtschaftsministerium, Martina Englhardt-Kopf.

Die Schlussrechnung der Messen 2025 ist noch durchgehend positiv: Auf den 304

Messen des Vorjahres wurden rund 192.000 ausstellende Unternehmen gezählt, was

einem leichten Plus von 0,7 Prozent gegenüber den Vorveranstaltungen entspricht.

Über 6,9 Millionen Quadratmeter Standfläche wurden gemietet, ein leichtes Plus

von 0,4 Prozent. Mehr als 12,7 Millionen Besucherinnen und Besucher sorgten für

ein Plus von 1,9 Prozent. Besonders deutlich fällt dieser Zuwachs auf den Messen

mit großer internationaler Beteiligung im Fachbesucher-Segment (B2B) aus. Mehr

als 99.000 Aussteller aus dem Ausland präsentierten sich auf Messen in

Deutschland (+1,5 Prozent), fast 2,8 Millionen internationale Besucherinnen und

Besucher (+2,9 Prozent) wurden gezählt. Damit macht Deutschland erneut seine

Stellung als weltweit führender Messeplatz klar: 2025 kamen 66 Prozent aller

Aussteller und über 33 Prozent aller Besucher aus dem Ausland.

- Philip Harting, Vorsitzender des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA:

"Es ist eine bemerkenswerte Resilienz in turbulenten Zeiten: Das Messeland

Deutschland bleibt Weltspitze beim internationalen Publikum. Doch die

Wirtschaftsflaute in Deutschland sorgt für immer mehr Vorsicht und

Zurückhaltung. Eine echte Wirtschaftspolitik für die heimischen Unternehmen

muss bis zum Jahresende spürbar werden. Der schleichende Abbau von

Außenwirtschaftsförderung, hohe Standortkosten und überbordende

Berichtspflichten sind verzichtbare, hausgemachte Probleme. Angesichts der

Eskalation von Krisen und Konflikten weltweit schlagen diese zusätzlich auf

Zukunftsinvestitionen wie Messeteilnahmen durch. Kontinuierlich steigende

Besucherzahlen zeigen jedoch, dass der Treff- und Knotenpunkt Messe dringend

notwendig ist, um im Gespräch zu bleiben."

Top-Aussteller-Nation 2025 ist China mit mehr als 18 Prozent Anteil, gefolgt von

Italien (rund 11 Prozent) und den Niederlanden (5 Prozent), Spanien (4,5

Prozent), den USA und der Türkei (jeweils 4,4 Prozent). China rangiert mit 4,5

Prozent auch bei den ausländischen Besucher-Nationen unter den Top 5 -

allerdings hinter den Niederlanden (7,3 Prozent), Österreich (7,1 Prozent),

Italien (6,8 Prozent) und der Schweiz (6,4 Prozent).

Trotz aller Verunsicherungen investieren die Messeplätze in Deutschland bis 2030

rund eine Milliarde Euro in die Modernisierung ihrer Infrastruktur, sogar

Neubauten sind geplant. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des AUMA hervor.

Auch 12 Neuveranstaltungen von Messen hat es 2025 gegeben, diese vor allem im

Investitionsgüterbereich. Für das laufende Jahr sind weitere elf Messepremieren

geplant.

Der AUMA ist der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

e.V., der Dachverband der deutschen Messewirtschaft. International wie national

vertritt er die Interessen aller großen und mittleren Messegesellschaften

Deutschlands, internationaler Veranstalter in Deutschland sowie der Verbände,

welche Aussteller, Service-Unternehmen, kleine Messeveranstalter, Besucherinnen

und Besucher vertreten.

Gleich 70 Messeplätze zwischen Nordsee und Bodensee machen das Messeland

weltweit einmalig. Mit 3,25 Millionen Quadratmetern Hallenfläche stellt

Deutschland allein ein Fünftel der europäischen und mehr als sieben Prozent der

weltweiten Ausstellungsfläche. Zwei Drittel aller Leitmessen der Weltwirtschaft

finden hierzulande statt.

Pressekontakt:

Medienkontakt ist Steffen Schulze, Leiter Kommunikation und Marketing,

Mail: mailto:s.schulze@auma.de,

mobil: 0175-2204600

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166321/6288126

OTS: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft