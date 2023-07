OTS: Bain & Company / Bain-Studie zum globalen Luxusgütermarkt / Edelmarken ...

Heute im Fokus

Microsoft kommt Activision-Übernahme näher. Amazon plant Austausch seiner Internetsatelliten im Sieben-Jahres-Rhythmus. Twitter-Chef Elon Musk räumt ein: Twitter-Werbeerlöse um die Hälfte eingebrochen. UBS plant offenbar Abbau in zwei Schritten. Russland übernimmt per Dekret Anteile von Danone- und Carlsberg-Filialen. Nordea hebt nach starker Gewinnentwicklung Renditeziel für Gesamtjahr. China will mit "Chiplets" US-Embargo aushebeln.