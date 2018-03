OTS: Bain & Company / Integration von Hidden Champion B-LUE Management ...

Anzeige

Heute im Fokus

DAX mit Zuschlägen -- Trump will wohl Amazon attackieren -- Trader wetten stark gegen Tesla-Anleihen -- Nissan und Renault sprechen offenbar über Komplett-Fusion -- Deutsche Börse, Facebook im Fokus

Nex Group empfiehlt Übernahme durch US-Börsenbetreiber CME Group. Kryptowährungen unter Druck - Thailand kündigt Regulierung an. S&T peilt Milliardenumsatz und Ergebnisplus an. RIB Software steigert Gewinn und Dividende. Softbank will wohl ein Viertel von Swiss Re. Nemetschek peilt weiteres Wachstum an. Experte: Carsharing-Fusion von Daimler und BMW mit Geely möglich.