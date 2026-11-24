baslerbeauty soll Teil der Müller Handelsgruppe werden (FOTO)

Bietigheim-Bissingen/Ulm (ots) - Müller hat den Kaufvertrag für den Spezialisten

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für professionelle Haarpflege und exklusive Nischenmarken unterzeichnet

Nach Vollzug bleibt baslerbeauty als Tochtergesellschaft von Müller am Standort

Bietigheim-Bissingen eigenständig

Die Müller Holding GmbH & Co. KG hat einen Vertrag über den Erwerb der

baslerbeauty GmbH & Co. KG unterzeichnet. Der geplante Zusammenschluss verbindet

zwei schwäbische Familienunternehmen mit gemeinsamen Wurzeln im Friseurhandwerk.

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Sowohl Hermann Basler als auch Erwin Müller begannen ihren unternehmerischen Weg

als Friseure und bauten über Jahrzehnte international erfolgreiche Unternehmen

auf.

Das 1973 in Bietigheim-Bissingen gegründete Familienunternehmen baslerbeauty hat

sich vom Katalogversender für Haarkosmetik zu einem international tätigen

Spezialisten für Haarpflege und Beauty entwickelt. Im Onlineshop und in vier

Beauty Stores in und um Stuttgart finden Kunden neben etablierten Luxusmarken

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auch ausgewählte Nischenmarken. In diesem Jahr wurde baslerbeauty zum sechsten

Mal in Folge als bester Onlineshop ausgezeichnet. Nach Vollzug soll das

bestehende Managementteam um Geschäftsführer Timo Allert weiterhin das operative

Geschäft und die strategische Weiterentwicklung von baslerbeauty in

Bietigheim-Bissingen verantworten.

"Ich bin stolz auf das, was unser Team aus baslerbeauty gemacht hat. Aus einem

Katalogversender für Haarkosmetik ist eine internationale Adresse für Menschen

geworden, die professionelle Haarpflege schätzen und besondere Beautymarken

entdecken möchten. Unsere Mission ist es, Menschen mit unserer Expertise und

unserer Begeisterung für neue Produkte zu inspirieren. Die Aussicht, diese

Mission mit unserem Team in Bietigheim-Bissingen weiterzuverfolgen und mit

Müller künftig noch mehr Menschen zu erreichen, begeistert mich", sagt Timo

Allert, Geschäftsführer von baslerbeauty.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag zum Erwerb von baslerbeauty

unterzeichnet haben. Für Müller ist das eine besondere Chance, unsere Position

im Luxussegment zu stärken und in den wachsenden Markt für professionelle

Haarpflege einzusteigen. Die Familie Allert und ihr Team haben baslerbeauty mit

ihrem Gespür für exklusive Nischenmarken und ihrer Erfahrung in der

professionellen Haarpflege eine unverwechselbare Handschrift gegeben. Gerade

darin sehen wir die Stärke von baslerbeauty und die Grundlage dafür, dass beide

Unternehmen gemeinsam wachsen können", erklärt Elke Menold, Sprecherin der

Geschäftsleitung von Müller.

"Ich habe großen Respekt vor dem, was die Familie Allert und das gesamte Team

von baslerbeauty in Bietigheim-Bissingen aufgebaut haben. Eine besondere Marke

früh zu entdecken, ihr eine Chance zu geben und die eigenen Kunden dafür zu

begeistern, erfordert Erfahrung und ein echtes Gespür für Menschen und Produkte.

Genau das zeichnet baslerbeauty aus. Wir freuen uns darauf, nach Vollzug

gemeinsam mit den Menschen, die diesen Erfolg möglich gemachthaben, das nächste

Kapitel von baslerbeauty zu gestalten", ergänzt Sascha Zahner, Geschäftsführer

der Müller Holding.

"Müller ist unser absoluter Wunschpartner. Für uns als Familie bedeutet es viel,

wem wir die Zukunft von baslerbeauty anvertrauen. Der Weg von Erwin Müller

verdient meinen tiefsten Respekt. Wie bei uns begann auch bei Müller alles in

einem Friseurgeschäft. Dass ausgerechnet diese gemeinsame Geschichte uns heute

zusammenführt, macht diesen Schritt für mich persönlich besonders", sagt Dr.

Michael Allert, Gesellschafter und Gründer der Mutterholding haircare.group.

Nach Vollzug ist vorgesehen, Eigenmarken von baslerbeauty schrittweise in Müller

Filialen einzuführen. Die weiteren Unternehmen der haircare.group, darunter

Topwell, Keller Company, BHK Services und Ihre Friseurlogistik, sind von der

Transaktion ausgenommen. Familie Allert führt diese Unternehmen weiter.

Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Haver

& Mailänder Rechtsanwälte sowie Mattias Mußler von MOM Consult beraten bei der

Transaktion und deren geplanter Durchführung.

Der geplante Zusammenschluss ist beim Bundeskartellamt in Deutschland und bei

der Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich anmeldepflichtig. Er kann erst nach

Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigaben vollzogen werden.

Über baslerbeauty GmbH & Co. KG

baslerbeauty - 1973 vom Friseurmeister Hermann Basler in Bietigheim-Bissingen

gegründet - hat sich vom reinen Haarkosmetik-Versandhandel zu einer

international agierenden Haar- und Beautyplattform unter dem Dach der

familiengeführten haircare.group entwickelt. Im stationären Handel ist

baslerbeauty mit den vier Parfümerien UNIQUE und ca. 30 qualifizierten

MitarbeiterInnen in und um Stuttgart vertreten. Im Onlinestore

https://www.basler-beauty.de sind mehr als 35.000 Produkte aus dem Bereich Haar-

und Hautpflege, Make-up und Düfte erhältlich.

baslerbeauty GmbH & Co. KG Gansäcker 20, D-74321 Bietigheim-Bissingen

Über Müller Holding GmbH & Co. KG

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 960

Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter

und rund 850 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen

Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente,

Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit,

Multi-Media/Entertainment und Tiershop.

Pressekontakt:

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0211.74959690M 0170.5365448

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OTS: baslerbeauty